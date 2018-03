Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk kideríteni, vettek-e fel tavaly, és ha igen, mekkora összegű agrártámogatásokat a parlamentben ülők házastársai. Kósa Lajos államtitkárának neje nem milliókkal, hanem nagyságrendekkel veri az előző évi mezőnyt: míg a tavalyi győztes 23,7 millió forinttal végzett az élen, addig Horváth István feleségének cége 50 millió forint híján félmilliárd forintnyi – nagyrészt uniós – támogatást nyert el 2017-ben. ","shortLead":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk...","id":"20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf66ffe-0023-4d0f-85ff-73a132c30e16","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","timestamp":"2018. március. 26. 06:30","title":"Tudta, hogy Kósa Lajos államtitkárának neje is egy zuckerbergi gazdasági talentum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette, hogy elfogadja és szentesíti a fél évre szóló a törvényt.","shortLead":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette...","id":"20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35d6098-9bdd-4c35-a0f2-e6b6589dc8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","timestamp":"2018. március. 24. 15:00","title":"Nem zár be az amerikai kormány – Trump aláírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szürke-fekete macskáról készült fotót egy kutyáját sétáltató nő fotózta le és tette fel a Facebookra.","shortLead":"A szürke-fekete macskáról készült fotót egy kutyáját sétáltató nő fotózta le és tette fel a Facebookra.","id":"20180325_Mereggel_atitatott_kenyer_miatt_pusztulhatott_el_egy_macska_Miskolcon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9aa950c1-feb6-4349-bccc-32c239aaee20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39824c39-03be-4c94-bb2a-d2af729004a7","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Mereggel_atitatott_kenyer_miatt_pusztulhatott_el_egy_macska_Miskolcon","timestamp":"2018. március. 25. 19:42","title":"Méreggel átitatott kenyér miatt pusztulhatott el egy macska Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845ae35d-bd68-4fa5-a31b-1e7ce389cafd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.","shortLead":"A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét.","id":"20180325_Lezuhant_es_meghalt_egy_ferfi_a_Havanna_lakotelepen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845ae35d-bd68-4fa5-a31b-1e7ce389cafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425d476e-c42a-4ad4-b29d-542505bacd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Lezuhant_es_meghalt_egy_ferfi_a_Havanna_lakotelepen","timestamp":"2018. március. 25. 17:58","title":"Lezuhant és meghalt egy férfi a Havanna lakótelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált. Koncertek aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor mindenhol Bach szól, mi elmentünk meghallgatni.","shortLead":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált...","id":"20180324_Bach_fesztival_zene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c97d15-bc76-4250-9c6c-2b2620b47409","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Bach_fesztival_zene","timestamp":"2018. március. 24. 13:24","title":"Unja, hogy a metróban is a politika ömlik az arcába? Hallgasson Bachot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár a piac 15 százalékát is megszerezhetik. Mindenki a Tesco csodafegyverére vár.","shortLead":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár...","id":"20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec281ad-114b-4680-8745-1582bfd25c53","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","timestamp":"2018. március. 26. 10:49","title":"Nagy az izgalom az Aldi és a Lidl új konkurense miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a cég; mérföldkőhöz érkeztek a Brexit-tárgyalások.","shortLead":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros...","id":"20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9de7c6-33c5-4a45-b1c3-715f214b5b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","timestamp":"2018. március. 25. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincet zsebre tette egy cseh milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","shortLead":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","id":"20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59836b5-d7cd-420e-bf90-eeb8b273cbf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","timestamp":"2018. március. 24. 13:55","title":"Halász János ezúttal a Soros által veszélyeztetett Mercedesért remeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]