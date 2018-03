Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","shortLead":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","id":"20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64341107-c3ed-4543-b927-a042ff386f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","timestamp":"2018. március. 26. 08:21","title":"Nincs ingyenáram: ha valaki villanyautót töltene, kapásból fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c270494e-8915-4b68-8f3c-89047623d9bf","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180326_Haditudositonak_nezett_egy_napilapot_a_Magyar_Idok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c270494e-8915-4b68-8f3c-89047623d9bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f24fd8a-3284-4dae-8430-3c787f5c619b","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Haditudositonak_nezett_egy_napilapot_a_Magyar_Idok","timestamp":"2018. március. 26. 11:55","title":"Haditudósítónak nézett egy napilapot a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","shortLead":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","id":"20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec9d0c-ebe7-4c3b-8550-cfb090d7efa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","timestamp":"2018. március. 26. 11:03","title":"Ha igazi, ha kamu, mindenesetre zseniális telefonhirdetés terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b76c86-8a66-4f56-897d-7529d22e40e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jogsértő reklám miatt büntetett a GVH, 78 millió forintot fizethet a Telenor.","shortLead":"Jogsértő reklám miatt büntetett a GVH, 78 millió forintot fizethet a Telenor.","id":"20180326_Megteveszto_volt_a_Telenor_reklamja_78_millio_forintra_buntettek_a_ceget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67b76c86-8a66-4f56-897d-7529d22e40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a800d932-f940-4fb1-a0b9-2b7c493a7f57","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Megteveszto_volt_a_Telenor_reklamja_78_millio_forintra_buntettek_a_ceget","timestamp":"2018. március. 26. 11:28","title":"Megtévesztő volt a Telenor reklámja, 78 millió forintra büntették a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51019ec3-16d4-46db-a946-dc7d0eede095","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Muszáj motiválni az 1995 után született dolgozókat. 