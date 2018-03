Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredményes volt a mozgósítás.","shortLead":"Eredményes volt a mozgósítás.","id":"20180325_Ketszer_annyian_szavazhatnak_magyarigazolvannyal_mint_negy_eve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf5e6b8-c135-4ae0-be8a-b0d848d163b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Ketszer_annyian_szavazhatnak_magyarigazolvannyal_mint_negy_eve","timestamp":"2018. március. 25. 12:20","title":"Kétszer annyi külhoni magyar állampolgár szavazhat, mint négy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c2ac69-5ae3-4984-9208-44845b89927b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt okoz. Ilyen azonban nem történt idén sem a mátrai, sem az egri borvidéken.","shortLead":"A gazdák attól tartottak, hogy a téli végi melegben fejlődésnek indul a szőlő, beindul a nedvkeringés, majd a fagy kárt...","id":"20180326_megkimelte_a_fagy_az_egri_szolot_sot_a_marciusi_hideg_meg_jol_is_jott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c2ac69-5ae3-4984-9208-44845b89927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658aa623-165f-494b-b128-34e0f885f53b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_megkimelte_a_fagy_az_egri_szolot_sot_a_marciusi_hideg_meg_jol_is_jott","timestamp":"2018. március. 26. 16:36","title":"Megkímélte a fagy az egri szőlőt, sőt, a márciusi hideg még jól is jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából. Az egyik korábbi konkurens alapítója már jelezte: visszatérne. És rögtön támogatói is lettek, így jó eséllyel valóban megcsinálják az \"anti-Facebookot\".","shortLead":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából...","id":"20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e419c84-a474-402c-a251-7da5d70da603","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","timestamp":"2018. március. 26. 08:03","title":"Rengetegen várják: megcsinálják az anti-Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felkészültek a szerdán esedékes kormányülésre.","shortLead":"Felkészültek a szerdán esedékes kormányülésre.","id":"20180326_orban_viktor_lazar_janosnal_aludt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0699633-7038-4c22-b638-13b0d777269d","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_orban_viktor_lazar_janosnal_aludt","timestamp":"2018. március. 26. 12:12","title":"Orbán Lázárnál aludt, kihasználták az estét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","shortLead":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","id":"20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec9d0c-ebe7-4c3b-8550-cfb090d7efa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","timestamp":"2018. március. 26. 11:03","title":"Ha igazi, ha kamu, mindenesetre zseniális telefonhirdetés terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk kideríteni, vettek-e fel tavaly, és ha igen, mekkora összegű agrártámogatásokat a parlamentben ülők házastársai. Kósa Lajos államtitkárának neje nem milliókkal, hanem nagyságrendekkel veri az előző évi mezőnyt: míg a tavalyi győztes 23,7 millió forinttal végzett az élen, addig Horváth István feleségének cége 50 millió forint híján félmilliárd forintnyi – nagyrészt uniós – támogatást nyert el 2017-ben. ","shortLead":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk...","id":"20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf66ffe-0023-4d0f-85ff-73a132c30e16","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","timestamp":"2018. március. 26. 06:30","title":"Tudta, hogy Kósa Lajos államtitkárának neje is egy zuckerbergi gazdasági talentum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d156eec-5e03-430d-8b30-d18c385e3d6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a számítógép előtt ülve hirtelen felismertetnénk egy dalt, tegyünk egy próbát a könnyen elérhető ACRCloud szolgáltatással.","shortLead":"Ha a számítógép előtt ülve hirtelen felismertetnénk egy dalt, tegyünk egy próbát a könnyen elérhető ACRCloud...","id":"20180326_acrcloud_online_szolgaltatas_dalok_felismerese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d156eec-5e03-430d-8b30-d18c385e3d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aef073-b617-49a1-9916-ca85b5694c74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_acrcloud_online_szolgaltatas_dalok_felismerese","timestamp":"2018. március. 26. 13:00","title":"Próbálja ki: nem csak a Shazam ismeri fel a dalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik rendőröket küldtek - közölte az MSZP.","shortLead":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik...","id":"20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4aa899-12ed-45be-b9a9-177383508eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","timestamp":"2018. március. 25. 16:17","title":"Kósa-ügy: rendőrök igazoltatták a demonstrálókat Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]