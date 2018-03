Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban új szereplőként érdemes lehet olyan értékek felé fordulni, melyeket mindenki ismer. Mit szólna például egy új Golfhoz, csak gólyalábon?","shortLead":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban...","id":"20180325_volkswagen_troc_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc61e360-893c-46b8-b88f-94354d2b0eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_volkswagen_troc_teszt","timestamp":"2018. március. 25. 08:15","title":"Volkswagen T-Roc-teszt: annyi az unalmas Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő médiumok, illetve a közösségi oldalakon aktív trollgyárak. A fő célpont most ismét Ukrajna, de az USA, Közép-Európa és az EU is kiemelt figyelmet kap.","shortLead":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő...","id":"201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3249c92-c6b0-4189-a70f-4636edde36e4","keywords":null,"link":"/vilag/201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","timestamp":"2018. március. 25. 14:00","title":"Jó, ha tudja, hogy az orosz trollgyárakból a magyar választásra is lőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi kapitányként. ","shortLead":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi...","id":"20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e7b323-7dd1-41bb-aad7-08a7a9f028f9","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","timestamp":"2018. március. 26. 18:15","title":"Leekens nem foglalkozik a negatív kritikákkal, inkább tovább kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","shortLead":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","id":"20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cb7fb-f531-4a74-855d-836035bf358d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","timestamp":"2018. március. 25. 13:39","title":"Lesz-e újabb EU-török alku a menekültekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mit, hol, mikor, hogyan? Praktikus tudnivalók a választásról","shortLead":"Mit, hol, mikor, hogyan? Praktikus tudnivalók a választásról","id":"20180325_Valasztasi_egyszeregy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20ade34-c230-47d9-ac35-b9414169cb31","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Valasztasi_egyszeregy","timestamp":"2018. március. 25. 08:12","title":"Választási egyszeregy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce38c3e3-22a6-4601-91e5-78982c2c2b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180325_telenor_eladas_facebook_beallitasok_adategyeztetes_facebookos_atveres_word_ghanai_tanar_microsoft","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce38c3e3-22a6-4601-91e5-78982c2c2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59ab2ba-0cd2-43da-a252-56f17ad0a33e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_telenor_eladas_facebook_beallitasok_adategyeztetes_facebookos_atveres_word_ghanai_tanar_microsoft","timestamp":"2018. március. 25. 12:00","title":"Ez történt: eladják a Telenort; megint adategyeztetésre szólítanak fel minden feltöltőkártyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac235f5-e795-430c-bb2a-654bb55fe689","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma lesz az örömfőzés","shortLead":"Ma lesz az örömfőzés","id":"20180325_Budapesten_adjak_at_a_Michelincsillagokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac235f5-e795-430c-bb2a-654bb55fe689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bf9d7a-e05b-485b-8484-beb4c84afed5","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Budapesten_adjak_at_a_Michelincsillagokat","timestamp":"2018. március. 25. 11:43","title":"Budapesten adják át a Michelin-csillagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]