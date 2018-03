Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek elfogadása. A társadalmat rossz állapotában "fagyasztotta be" az Orbán-kormány, és túl nagy volt az ár, amit az emberek többsége fizetett ezért. Az oktatási rendszerben most sem zárkóznak fel a szegények, de arra a problémahalmazra, ami most jön, senki sem készült fel. Az Orbán-kormány társadalompolitikájának hatásáról beszélgettünk Kovách Imre és Czibere Ibolya szociológusokkal. 2018. március. 26. 17:30 "Nagyon nagy az ár, amit a társadalom fizet" Alföldi Róbert zalaszentgróti fellépése. 2018. március. 25. 07:48 Alföldi Róbert mélyen megveti a TV2-höz leigazoló Stohl Andrást, de nem szereti kevésbé Megdöbbentő felvételt készítettek a tudósok az indiai Nagarhole Nemzeti Parkban. 2018. március. 25. 18:51 "Dohányzó" elefántot videóztak le Indiában A migránsok alkalmazása szerintük „nemzetbiztonsági szempontból általános veszélyt jelentene a mindennapos vásárlások során". 2018. március. 26. 11:31 Nincs elég bolti dolgozó, mégis a migránsoktól félti a munkahelyeket a kereskedelmi szakszervezet Egy csornai gyermekotthonból tűnt el. 2018. március. 25. 08:48 14 éves lányt keresnek A pápa virágvasárnap Rómában, az Egyesült Államokban a fegyvertartás szigorítását követelő tömegtüntetések másnapján felszólította a világ fiataljait, hogy szálljanak szembe az őket elhallgattatni kívánó felnőttekkel. 2018. március. 25. 14:14 Ferenc pápa: Ne engedjék a fiatalok, hogy elhallgattassák őket megsimogatta a szemöldökét. A mozdulatsor mostanra védjegyévé vált a rövidpályás gyorskorcsolyázónak, most azonban valaki utánozni kezdte. 2018. március. 26. 07:57 Liu Shaolint utánozza a világbajnok vívó



Énekel benne Varga Miklós és Palcsó Tamás is.



2018. március. 26. 11:16 Trianon-rockoperát rendez Koltay Gábor a Hősök terén