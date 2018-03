Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","shortLead":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","id":"20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2231263e-4b5d-4b70-8ec6-444ea18cac09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","timestamp":"2018. március. 27. 19:11","title":"Visszalépett Pest megyében a Momentum egyik jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapokig tartó visszaesés után ismét növekedésnek indult az USA-ban Donald Trump népszerűsége, s az amerikai elnök március végére 11 hónapos csúcsra tornázta fel magát. ","shortLead":"Hónapokig tartó visszaesés után ismét növekedésnek indult az USA-ban Donald Trump népszerűsége, s az amerikai elnök...","id":"20180327_No_Trump_nepszerusege","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c14c8e-3592-4a28-8a80-79ec67290397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb4e47-87b4-4fe7-83f2-f100ce61ef15","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_No_Trump_nepszerusege","timestamp":"2018. március. 27. 18:06","title":"Nő Trump népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 8-án, a magyarországi választások napján ugyanolyan biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe az Ukrajnához tartozó Kárpátalján, mint az ukrán nacionalisták március 17-ei felvonulásának az idején – közölte Hennagyij Moszkalj. A kárpátaljai kormányzó szerint az ok az, hogy nem zárható ki a provokációk veszélye.","shortLead":"Április 8-án, a magyarországi választások napján ugyanolyan biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe az Ukrajnához...","id":"20180326_Magyarorszagi_valasztas__a_karpataljai_kormanyzo_provokaciokra_szamit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbcc8bc-fbbd-446f-89c3-28627dbb3bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Magyarorszagi_valasztas__a_karpataljai_kormanyzo_provokaciokra_szamit","timestamp":"2018. március. 26. 13:52","title":"Magyarországi választás – a kárpátaljai kormányzó provokációkra számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke egyedül is megcsináltatja azt a mérést, amiből jelölttársai kifaroltak.","shortLead":"A Momentum elnöke egyedül is megcsináltatja azt a mérést, amiből jelölttársai kifaroltak.","id":"20180326_FeketeGyor_Andras_atvagta_a_gordiuszi_csomot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d20d35-1438-4b29-b832-351b3b75f6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_FeketeGyor_Andras_atvagta_a_gordiuszi_csomot","timestamp":"2018. március. 26. 19:23","title":"Fekete-Győr András április 4-én nagy bejelentést tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13e29ae-dae4-426c-8428-00c1e8ffe141","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lépés a nemrégiben történt halálos incidens után elég radikális.","shortLead":"A lépés a nemrégiben történt halálos incidens után elég radikális.","id":"20180327_uber_onvezeto_auto_arizona_halalos_baleset_betiltas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13e29ae-dae4-426c-8428-00c1e8ffe141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff333a-fdb1-4266-9f26-e2d51bc68d72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_uber_onvezeto_auto_arizona_halalos_baleset_betiltas","timestamp":"2018. március. 27. 15:25","title":"Betiltották az önvezető járművek tesztelését az eddig legszabadabb államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_Semjenfele_szarvasporkoltet_osztanak_ma_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadc2e75-24d4-4f0e-a8aa-c43df21e3f82","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Semjenfele_szarvasporkoltet_osztanak_ma_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 27. 12:27","title":"Semjén-féle szarvaspörköltet osztanak ma Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63091e4c-9e30-49aa-96a9-89685cba7e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.","shortLead":"A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.","id":"20180326_Obuda_kampany_","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63091e4c-9e30-49aa-96a9-89685cba7e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ae097-07c3-4384-a441-d990b0692a04","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Obuda_kampany_","timestamp":"2018. március. 26. 17:06","title":"Kampány van a mi utcánkban: Óbuda a kötelezőt hozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn. Különösen nehéz a helyzet, ha olyan vendégháznál próbálkozik az ember, amiről a környéken mindenki azt mondja: az valójában a térség fideszes képviselőjének rezidenciája. ","shortLead":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn...","id":"20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be512e23-bf95-4c18-9e68-de1205bd2e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","timestamp":"2018. március. 27. 06:30","title":"„Már hogyne lenne vendégház!” – tagadja a fideszes képviselő, hogy saját házát húzta fel az uniós milliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]