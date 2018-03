Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","shortLead":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","id":"20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27239e1d-ca13-4ecc-a17b-93f7fdd8d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","timestamp":"2018. március. 25. 06:21","title":"Igazi Lada illattal: 2,5 millió forint ez az alig használt kereklámpás Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték, később belázasodott és a várpalotai ügyeletre vitte édesanyja. Múlt hét vasárnap otthonában újra rosszul lett, a kiérkező mentők pedig két órán át küzdöttek az életéért- hangzott el az RTL Klub híradójában.","shortLead":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték...","id":"20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dfc4d5-e3a6-4e7a-b597-f2ff6bf3ef4c","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","timestamp":"2018. március. 24. 19:45","title":"Meghalt a gyerek a mandulaműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutatásban a Fidesz-szavazók többsége is úgy nyilatkozott, hogy többet kellene költenie az államnak az egészségügyre. ","shortLead":"Egy kutatásban a Fidesz-szavazók többsége is úgy nyilatkozott, hogy többet kellene költenie az államnak...","id":"20180326_A_fideszesek_szerint_is_korhazakra_kellene_kolteni_stadionok_helyett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76aca675-4219-42c3-967b-7f0144a88307","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_A_fideszesek_szerint_is_korhazakra_kellene_kolteni_stadionok_helyett","timestamp":"2018. március. 26. 06:45","title":"A fideszesek többsége szerint is kórházakra kellene költeni stadionok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43290c7-6bdd-4f67-a3cd-88ab25721e45","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Évekig tartó felkészülés, napi nyolc óra gyakorlás, stresszkezelés és folyamatos önképzés. Mentor és mentorált kapcsolatáról meséltek a tavalyi WorldSkills szakmai verseny magyar résztvevői. ","shortLead":"Évekig tartó felkészülés, napi nyolc óra gyakorlás, stresszkezelés és folyamatos önképzés. Mentor és mentorált...","id":"20180325_world_skills_verseny_2017_mentoralas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43290c7-6bdd-4f67-a3cd-88ab25721e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d67cf4-cd84-4b75-9955-31f6e1619822","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180325_world_skills_verseny_2017_mentoralas","timestamp":"2018. március. 25. 19:15","title":"\"Egyetlen feladatnak akár tízszer-tizenötször is nekifutok, amíg tökéletes nem lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu választási, közéleti podcastjában ezúttal a többi között ellenzéki koordinációról (vagy valami hasonlóról) volt szó, no meg nyilván korrupcióról is, és persze a megkerülhetetlen Kósa Lajosról.","shortLead":"A hvg.hu választási, közéleti podcastjában ezúttal a többi között ellenzéki koordinációról (vagy valami hasonlóról...","id":"20180325_Fulke_Bevallaltuk_ha_csak_ovatosan_is_de_tippeltunk_a_valasztasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7a92a3-d076-47cd-963d-06087e56241f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d95f1f-cf6c-4dd6-990d-fe29606e479c","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Fulke_Bevallaltuk_ha_csak_ovatosan_is_de_tippeltunk_a_valasztasra","timestamp":"2018. március. 25. 12:30","title":"Fülke: Lassan el lehet kezdeni tippelni a választás eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok, hogy az éghajlatváltozás egyértelmű jeleként az Északi-sark jege a második legkisebb volt az idén télen.","shortLead":"Az utóbbi hetek, hónapok szokatlan amerikai és európai időjárását is azzal magyarázzák egyes tudósok...","id":"20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b88e9951-5a6f-44fd-b3e2-ce14b8492dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25de0e78-8e24-4898-a43d-e0931cf64354","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Aggasztoan_vekony_az_Eszakisark_teli_jegtakaroja","timestamp":"2018. március. 24. 21:13","title":"Aggasztóan vékony az Északi-sark téli jégtakarója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai autópályán szenvedett halálos balesetet egy Tesla-sofőr, az autó pillanatok alatt lángra kapott.","shortLead":"A kaliforniai autópályán szenvedett halálos balesetet egy Tesla-sofőr, az autó pillanatok alatt lángra kapott.","id":"20180325_tesla_model_x_elektromos_auto_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f84f1fe-64f8-416b-a4c5-0779ae421e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_tesla_model_x_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2018. március. 25. 09:21","title":"Kettészakadt a balesetben a Tesla Model X, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]