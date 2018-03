Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. A rendelkezésre álló adatok és \" az összes tapasztalat\" erre utal.","shortLead":"Röszkénél is Sorosék szerveztek zavargást a kormány szerint. A rendelkezésre álló adatok és \" az összes tapasztalat\"...","id":"20180327_Kovacs_Zoltan_Soros_keszitette_elo_a_roszkei_zavargast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117be07f-f0dc-4aea-b8bb-35acd5df6c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792d0ce5-cc86-471a-8db1-3527a36cb04e","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kovacs_Zoltan_Soros_keszitette_elo_a_roszkei_zavargast","timestamp":"2018. március. 27. 09:59","title":"Kovács Zoltán: Soros készítette elő a röszkei zavargást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet mosni a gyerekek, mert még az influenzaszezonban sem telt szappanra az iskolának. Legalábbis ezt a tájékoztatást kapták az iskola vezetésétől, utólag viszont a Klebelsberg Központ illetékese egyszerűen letagadta a problémát, szerintük folyamatosan biztosítják a gyerekeknek az alapvető tisztálkodás feltételeit. Az egyik szülő erre bement az iskolai mosdókba, és telefonjával felvette, mi a valóság.","shortLead":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet...","id":"20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffd5bf9-4539-4c9a-ab37-76f43c06cf35","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","timestamp":"2018. március. 27. 08:00","title":"Szappanra sem telik az iskolának? A Klik meghazudtolta a szülőket, de visszavágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e1734-3013-4a40-af58-a638925f2eb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlettebb arcfelimeréssel, sokkal jobb fényképezési képességekkel ruházhatja fel az okostelefonokat a Samsung most bejelentett alkalmazásprocesszora.","shortLead":"Fejlettebb arcfelimeréssel, sokkal jobb fényképezési képességekkel ruházhatja fel az okostelefonokat a Samsung most...","id":"20180327_samsung_exynos7_series_9610_processzor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473e1734-3013-4a40-af58-a638925f2eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c371b33d-456c-44e1-af45-f20eca4b2f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_samsung_exynos7_series_9610_processzor","timestamp":"2018. március. 27. 13:00","title":"Készített valamit a Samsung: még jobbak lesznek az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","shortLead":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","id":"20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64341107-c3ed-4543-b927-a042ff386f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","timestamp":"2018. március. 26. 08:21","title":"Nincs ingyenáram: ha valaki villanyautót töltene, kapásból fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint százfős gyermekhadsereget verbuválni.","shortLead":"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint...","id":"20180327_London__hosszu_bortont_kapott_a_gyermekhadsereg_szervezoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61252d1-dccc-494c-8be5-6b7d848e58a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_London__hosszu_bortont_kapott_a_gyermekhadsereg_szervezoje","timestamp":"2018. március. 27. 18:36","title":"London – hosszú börtönt kapott a gyermekhadsereg szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptemberben romlott el, decemberben írták ki a tendert.","shortLead":"Szeptemberben romlott el, decemberben írták ki a tendert.","id":"20180327_Itt_a_tavasz_vegre_javitjak_a_futest_a_Szent_Janos_Korhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960cf769-5607-4de0-adc9-b06e5cb3a046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Itt_a_tavasz_vegre_javitjak_a_futest_a_Szent_Janos_Korhazban","timestamp":"2018. március. 27. 13:04","title":"Itt a tavasz, végre javítják a fűtést a Szent János Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","shortLead":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","id":"20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f0ae1f-df45-418b-bc6a-75cbf7469cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","timestamp":"2018. március. 27. 06:05","title":"Húsvétra lejjebb megy a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","id":"20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9f7c6-6df9-4305-aed4-a8f37c5ff9f9","keywords":null,"link":"/elet/20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","timestamp":"2018. március. 27. 12:07","title":"A koporsóban szülte meg a gyerekét egy halott középkori nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]