[{"available":true,"c_guid":"0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öt egymást követő hétvégén vezette az észak-amerikai kasszasikerlistát a Fekete Párduc, ám a Tűzgyűrű: Lázadás című film ledöntötte a jegyeladási listák trónjáról.","shortLead":"Öt egymást követő hétvégén vezette az észak-amerikai kasszasikerlistát a Fekete Párduc, ám a Tűzgyűrű: Lázadás című...","id":"20180326_Ledontottek_a_Fekete_Parducot_kasszasikerlista_elerol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca92754-2f17-42bc-93a9-f1e4ba4a7b14","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Ledontottek_a_Fekete_Parducot_kasszasikerlista_elerol","timestamp":"2018. március. 26. 09:35","title":"Ledöntötték a Fekete Párducot a kasszasikerlista éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1800ba23-3661-4d96-af06-fd7891b50d0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Onyx lett Magyarország első két Michelin-csillaggal jutalmazott étterme. Megőrizte Michelin-csillagát a Costes Dowtown, a Costes, a Borkonyha – jelentették be hétfő este a Michelin-gálán Budapesten.","shortLead":"Az Onyx lett Magyarország első két Michelin-csillaggal jutalmazott étterme. Megőrizte Michelin-csillagát a Costes...","id":"20180326_magyarorszagon_is_van_mar_olyan_etterem_amelynek_ket_michelin_csillaga_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1800ba23-3661-4d96-af06-fd7891b50d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399456de-b828-4cf1-a6d2-9296f9adcc57","keywords":null,"link":"/elet/20180326_magyarorszagon_is_van_mar_olyan_etterem_amelynek_ket_michelin_csillaga_van","timestamp":"2018. március. 26. 20:54","title":"Magyarországon is van már olyan étterem, amelynek két Michelin-csillaga van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","shortLead":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","id":"20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec9d0c-ebe7-4c3b-8550-cfb090d7efa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","timestamp":"2018. március. 26. 11:03","title":"Ha igazi, ha kamu, mindenesetre zseniális telefonhirdetés terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a332526-fc55-48f3-9d48-904ebe1f5d10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha 50 kilométerrel messzebb lakik Budapestnél, 50 százalékos árcsökkenést fog tapasztalni. ","shortLead":"Ha 50 kilométerrel messzebb lakik Budapestnél, 50 százalékos árcsökkenést fog tapasztalni. ","id":"20180327_Arat_csokkent_az_Ikea","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a332526-fc55-48f3-9d48-904ebe1f5d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade2f162-1275-4329-8366-019646baf6bb","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Arat_csokkent_az_Ikea","timestamp":"2018. március. 27. 09:38","title":"Árat csökkent az Ikea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Folyosonyi_papiron_fer_csak_el_a_Krasznahorkairegeny_elso_mondata_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a259fd72-cd6f-4344-80ba-b57969734292","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Folyosonyi_papiron_fer_csak_el_a_Krasznahorkairegeny_elso_mondata_foto","timestamp":"2018. március. 26. 12:20","title":"Folyosónyi papíron fér csak el a Krasznahorkai-regény első mondata (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Golf környezetbarát hajtásláncú, hazánkban zöld rendszámmal ellátható kiadása igen komoly népszerűségnek örvend.","shortLead":"A Golf környezetbarát hajtásláncú, hazánkban zöld rendszámmal ellátható kiadása igen komoly népszerűségnek örvend.","id":"20180326_viszik_mint_a_cukrot_szinte_az_osszes_elektromos_vw_golf_elfogyott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8fb15a-0b2d-4d43-b740-318c26131174","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_viszik_mint_a_cukrot_szinte_az_osszes_elektromos_vw_golf_elfogyott","timestamp":"2018. március. 26. 13:26","title":"Viszik, mint a cukrot: szinte az összes elektromos VW Golf elfogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi kapitányként. ","shortLead":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi...","id":"20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e7b323-7dd1-41bb-aad7-08a7a9f028f9","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","timestamp":"2018. március. 26. 18:15","title":"Leekens nem foglalkozik a negatív kritikákkal, inkább tovább kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most csak ötös volt a hatoson.","shortLead":"Most csak ötös volt a hatoson.","id":"20180325_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b2ca8-e88e-486e-9d5b-3ab55567d779","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. március. 25. 16:41","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]