Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Amerika nem akar kereskedelmi háborút – hangsúlyozta Steven Mnuchin, akire a jelek szerint a jó rendőr szerepét osztották ki Washingtonban. A pénzügyminiszter, aki a Goldman-Sachstól érkezett Trump kormányába, mindig is a globalizáció elszánt hívének mutatkozott.","shortLead":"Amerika nem akar kereskedelmi háborút – hangsúlyozta Steven Mnuchin, akire a jelek szerint a jó rendőr szerepét...","id":"20180326_Kinek_nagyobb_a_zsarolasi_potencialja_Amerikaikinai_targyalasok_a_kereskedelmi_haboru_elkerulesere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0734f0-4e85-42b2-b5d4-3a4c9b1778ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Kinek_nagyobb_a_zsarolasi_potencialja_Amerikaikinai_targyalasok_a_kereskedelmi_haboru_elkerulesere","timestamp":"2018. március. 26. 10:29","title":"Kinek nagyobb a zsarolási potenciálja? Amerikai-kínai tárgyalások a kereskedelmi háború elkerülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rekordkísérletről szólva azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és a hazájának is. ","shortLead":"A rekordkísérletről szólva azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és...","id":"20180326_Huszonkettedszer_is_megmaszna_a_Mount_Everestet_egy_nepali_serpa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cd29bf-cce3-42f0-bfed-ad055278c697","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Huszonkettedszer_is_megmaszna_a_Mount_Everestet_egy_nepali_serpa","timestamp":"2018. március. 26. 19:35","title":"Huszonkettedszer is megmászná a Mount Everestet egy nepáli serpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","shortLead":"A nevetségesen olcsó Raspberry Pi legújabb változata erősebb processzort és gyorsabb netet ígér.","id":"20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8fc490d-df36-4e8b-91fd-9fcb0d471a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d63f27a-1168-4db6-875b-3a621a50bb3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_rapsberry_pi_3_model_b_olcso_szamitogep","timestamp":"2018. március. 26. 07:02","title":"Még 13 000 forintba sem kerül ez a kis számítógép, ami most ráadásul még erősebb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f3f15e-c898-4018-9966-156541b887fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek csak néhány centiméterrel volt több helye a megforduláshoz annál, mint amekkora maga a szerelvény volt.","shortLead":"A sofőrnek csak néhány centiméterrel volt több helye a megforduláshoz annál, mint amekkora maga a szerelvény volt.","id":"20180327_kamion_fordulas_szakadek_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f3f15e-c898-4018-9966-156541b887fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e809279-d6ae-4887-8953-7cc9e544d65a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_kamion_fordulas_szakadek_autos_video","timestamp":"2018. március. 27. 04:01","title":"Az év manőverét mutatta be a kamion sofőrje, aki a szakadék szélén fordult meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emlékművet ott emelték, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával. ","shortLead":"Az emlékművet ott emelték, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával. ","id":"20180327_Ket_napja_avattak_fel_de_maris_megrongaltak_a_David_Bowieszobrot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bba2ce-8731-4303-9b5f-5e0a466a0d1a","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Ket_napja_avattak_fel_de_maris_megrongaltak_a_David_Bowieszobrot","timestamp":"2018. március. 27. 17:50","title":"Két napja avatták fel, de máris megrongálták a David Bowie-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","shortLead":"Szörnyű haláleset történt Horvátországban.","id":"20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13aca067-8cc4-48e6-a1ec-dd5a831458a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3601e2f9-e85a-4586-a39e-7482e42dd987","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Osszeesett_es_meghalt_a_palyan_egy_25_eves_focista","timestamp":"2018. március. 25. 21:44","title":"Összeesett és meghalt a pályán egy 25 éves focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötvenháromra nőtt a kemerovói tűzvész halálos áldozatainak száma – közölték hétfő reggel az orosz hatóságok.","shortLead":"Ötvenháromra nőtt a kemerovói tűzvész halálos áldozatainak száma – közölték hétfő reggel az orosz hatóságok.","id":"20180326_dramai_dronvideo_az_izzo_sziberiai_plazarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05251e14-fad8-439a-b7a2-5dc090cd50bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_dramai_dronvideo_az_izzo_sziberiai_plazarol","timestamp":"2018. március. 26. 09:01","title":"Drámai drónvideó az izzó szibériai plázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge Analytica-botrány miatt kialakult adatmentési hullám után derült csak ki, hogy az oldal akár azt is szemmel követi, hogy kivel és mennyi ideig telefonálunk, és hogy épp kinek küldünk vagy kitől kaptunk SMS-t. A Facebooknál azt mondják, ez teljesen normális.","shortLead":"Sokkal több adatunkra lát rá a Facebook, ha a vonatkozó beállításokat figyelmen kívül hagyjuk. A Cambridge...","id":"20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6126b897-b65f-461a-8e1d-627f18e64f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5dfa70-7132-422a-b898-98e1986c9e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_facebook_adatgyujtes_android_sms_hivaslista_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 26. 10:03","title":"Lebukott a Facebook: évek óta kémkedik az SMS-eink után, de arról is tudhatna, hogy mikor kivel telefonálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]