Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f899d6-15e8-46e3-8d80-390a5e9d0b86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dühös kommentek százait kapta rövid idő alatt Bogdán Ádám, a Liverpool magyar kapusa, miután a magyar válogatottban is szerepelt hálóőr nevében olyan Instagram-poszt kezdett keringeni a neten, amely szerint a Manchester Unitednak szurkol.","shortLead":"Dühös kommentek százait kapta rövid idő alatt Bogdán Ádám, a Liverpool magyar kapusa, miután a magyar válogatottban is...","id":"20180326_Igy_pusztit_az_alhir__az_aldozat_Bogdan_Adam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f899d6-15e8-46e3-8d80-390a5e9d0b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9dc8ba-71fc-468d-b6ac-d18bdd126540","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Igy_pusztit_az_alhir__az_aldozat_Bogdan_Adam","timestamp":"2018. március. 26. 11:37","title":"Így pusztít az álhír: az áldozat Bogdán Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb \"korlátját\".","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb...","id":"20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004083df-a5f4-41b7-98b5-b6122562cd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","timestamp":"2018. március. 26. 16:21","title":"Ha ez a technológiát \"beszerelik\", olyasmire lesznek képesek az önvezető autók, amire az ember sosem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\". Emellett a munkaerőhiány, valamint a tanulni akarás hiánya is gond volt. ","shortLead":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\"...","id":"20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8768cd51-adbe-4b32-a12b-56e1bd9cc85e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","timestamp":"2018. március. 27. 08:41","title":"Ki nem találná, miért zárt be Budapest egyik legjobb cukrászdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kutatásban a Fidesz-szavazók többsége is úgy nyilatkozott, hogy többet kellene költenie az államnak az egészségügyre. ","shortLead":"Egy kutatásban a Fidesz-szavazók többsége is úgy nyilatkozott, hogy többet kellene költenie az államnak...","id":"20180326_A_fideszesek_szerint_is_korhazakra_kellene_kolteni_stadionok_helyett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897042dd-60fd-4d9d-9ffc-28c4ed7b2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76aca675-4219-42c3-967b-7f0144a88307","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_A_fideszesek_szerint_is_korhazakra_kellene_kolteni_stadionok_helyett","timestamp":"2018. március. 26. 06:45","title":"A fideszesek többsége szerint is kórházakra kellene költeni stadionok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben a jármű 23 éves utasa vesztette életét.","shortLead":"A balesetben a jármű 23 éves utasa vesztette életét.","id":"20180325_halalos_baleset_tiszakecske_foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d6a4cb-8327-4596-b10a-2d86a4dc3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c93b9d7-1fd3-41e5-885a-b59fac1d58f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_halalos_baleset_tiszakecske_foto","timestamp":"2018. március. 25. 14:16","title":"Szomorú fotók érkeztek az éjszakai tiszakécskei halálos balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke, ezért sütizésre és teára hívta a brit énekest.","shortLead":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke...","id":"20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de229c3e-8ed8-4211-bafb-c61d246107e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","timestamp":"2018. március. 25. 17:13","title":"Sütit sütött az új-zélandi kormányfő Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d8a0db-1ab5-42b8-b7dc-99f3c1d0df76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Szivarvanyos_holegballonon_hirdeti_magat_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d8a0db-1ab5-42b8-b7dc-99f3c1d0df76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85978a42-f6a7-47c9-9ec2-12eb5ceee677","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Szivarvanyos_holegballonon_hirdeti_magat_a_Jobbik","timestamp":"2018. március. 26. 16:47","title":"Szivárványos hőlégballonon hirdeti magát a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","shortLead":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","id":"20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d11e38-69ae-4fec-9e2d-f2fda99289ee","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 15:32","title":"Vágányzár lesz a vonatvillamos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]