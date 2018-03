Szabó Gáborné szerint ő segítséget kért Kósától egy ügyben, így ismerkedtek meg, de állítja, nem csapott be senkit, a mesés 1300 milliárdos vagyon pedig létezik, 1-2 hónap múlva pedig hozzá is jut.

Interjút adott Svájcból Szabó Gáborné, a Kósa Lajos körüli 1300 milliárd forintos botrány csengeri főszereplője a Független Hírügynökségnek. Szabó Gáborné az interjúban azt mondta, most intézik a papírmunkát, és bár sok jogvita van, 30-60 napon belül hozzájut a szóban forgó 1300 milliárd forinthoz "és még a többihez is", állítása szerint ezen felül is több pénzhez jutnak.

A nő elmondta, a Kósa Lajos ügyvédjeként emlegetett Orendi Mihály hozzáfért a leveleihez, mert megbízott benne, és bár egy titoktartási szerződést is aláírt Svájcban, most mégis mindent kiadott. Szabó Gáborné elmondása szerint Kósa Lajos is aláírt egy titoktartási szerződést Svájcban, amely szerint egymillió svájci frankra büntethetik, ha bármit elmond az ügyletről. "És ezen felül még sok mindent aláírt, amit svájci közjegyző hitelesített" – tette hozzá, erről később azt is elmondta, hogy uniós bírósághoz fordultak a szerződésszegés miatt. A nő hangoztatta azt is, hogy amúgy nincsenek külföldi érdekeltségei.

Elmondása szerint Kósa Lajost 2012 októbere óta ismeri, ekkor Orendi Mihályon keresztül kereste meg, hogy segítse egy ügyben:

"A Magyar Fejlesztési Bankon keresztül szerettem volna megvásárolni egy hotel részvényeit, de nem tudtuk megvenni, mert nem állt rendelkezésemre a pénz. Közben a hotel csődbe ment, és nagyon sokáig pereskedtünk a Magyar Fejlesztési Bankkal. Ebben kértem Kósa Lajostól segítséget, kerestem meg őt Orendi Mihályon keresztül. Azt akartam elérni, hogy a bank álljon el a szerződéstől, mert nem tudom megvenni a szállodát. A hotelt meg akarta venni egy osztrák üzletember is, de a bank nem adta el neki, hanem inkább velem kereskedett. Végül százmillió forintban egyeztünk ki a bíróságon, nekem ezt a százmilliót meg kellett volna fizetnem, de nem volt rá keretem, a mai napig sincs. Ebben kértem a segítségét, így ismerkedtem meg vele. Ezt követően már egyre több dologról beszélgettünk, állandósult a kapcsolatunk, így meséltem el neki, hogy én miből akartam kifizetni a szállodát, és egyre több bizalmas információt osztottam meg vele."

Szabó Gáborné elmondása szerint Kósa és Orendi volt vele külföldön és meglátogatta Csengerben is. A politikus egyébként azt tanácsolta neki, hogy ne beszéljen senkinek a mesés vagyonról, mert akkor veszélyben lesz a családja, elrabolhatják a gyerekeit.

A Kósával kötött szerződésekről azt mondta, ismerte az iratokat készítő budapesti közjegyzőt, ezért mentek hozzá és ő maga akarta írásba foglalni a megbeszélteket. A szerződésben a Kósa édesanyjának juttatott 800 millió forintról Szabó Gáborné elmondta, ez "úgy történt, hogy Kósa Lajos felajánlotta, mindenben segít, abban is, hogy a családom és én biztonságban legyünk, én pedig úgy gondoltam, hogy ezt valamilyen formában viszonozni kell. Én ezzel viszonoztam. A két és fél millió euróval." Elmondása szerint Kósa "nem kérte, csak elfogadta" a pénzt.

Szabó Gáborné azt is elmondta, a férje "adta át egy személynek az iratokat, mert azt remélte, a nyilvánosság megvéd bennünket Kósáéktól", de a férje végül meghalt.

Arról, hogy volt nála házkutatás, a nő azt mondta, valóban, de ez egy más ügyben történt, amiről nem szeretne beszélni: "egy útépítő cég, a Kiskun tender küldött nekem a számlámra, kölcsönként pénzt".

Közölte azt is, hogy nem csapott be senkit, ő éveken át segített embereket, az utóbbi két évben viszont ő szorult segítségre, és voltak is, akik pár millió forinttal kisegítették.

Szabó Gáborné azt is kijelentette, nem akar Magyarországra visszatérni, mert akkor előzetesbe kerülne, és mivel beteg, valószínűleg a börtönben halna meg. "Tudom, hogy arra készül a Fidesz, hogy az egész családot kiirtsa. Nekik az lenne az elégtétel, ha engem a férjem mellé temetnének, mert akkor már mondhatnák, hogy csalás volt az egész" – közölte.