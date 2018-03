Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","shortLead":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","id":"20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d461f92-9578-4c93-ba7b-343a96924978","keywords":null,"link":"/elet/20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","timestamp":"2018. március. 26. 20:43","title":"Képernyőre került Pakisztán első transznemű híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1800ba23-3661-4d96-af06-fd7891b50d0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Onyx lett Magyarország első két Michelin-csillaggal jutalmazott étterme. Megőrizte Michelin-csillagát a Costes Dowtown, a Costes, a Borkonyha – jelentették be hétfő este a Michelin-gálán Budapesten.","shortLead":"Az Onyx lett Magyarország első két Michelin-csillaggal jutalmazott étterme. Megőrizte Michelin-csillagát a Costes...","id":"20180326_magyarorszagon_is_van_mar_olyan_etterem_amelynek_ket_michelin_csillaga_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1800ba23-3661-4d96-af06-fd7891b50d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399456de-b828-4cf1-a6d2-9296f9adcc57","keywords":null,"link":"/elet/20180326_magyarorszagon_is_van_mar_olyan_etterem_amelynek_ket_michelin_csillaga_van","timestamp":"2018. március. 26. 20:54","title":"Magyarországon is van már olyan étterem, amelynek két Michelin-csillaga van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","shortLead":"A Porsche töltőoszlopain rögtön az első naptól kezdve fizetni kell majd az áramért.","id":"20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64341107-c3ed-4543-b927-a042ff386f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_nincs_ingyen_aram_ha_valaki_villanyautot_toltene_kapasbol_fizetnie_kell","timestamp":"2018. március. 26. 08:21","title":"Nincs ingyenáram: ha valaki villanyautót töltene, kapásból fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b6bb8a-a3ee-4d18-afd9-6beb00769eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat emiatt a férfi ellen, bár az eset két éve történt. ","shortLead":"Most emeltek vádat emiatt a férfi ellen, bár az eset két éve történt. ","id":"20180326_Orakon_at_verte_zarkatarsait_egy_fogvatartott_Szegeden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b6bb8a-a3ee-4d18-afd9-6beb00769eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c8e129-5aaa-43ca-821f-6d7bc675c955","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orakon_at_verte_zarkatarsait_egy_fogvatartott_Szegeden","timestamp":"2018. március. 26. 09:15","title":"Órákon át verte zárkatársait egy fogvatartott Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b19ca21-3214-4d92-8a16-4a1471e5c0b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi tavaly márciusban többórás italozás után autóba ült, majd nagy sebességgel száguldva, fékezés nélkül belerohant egy jelzőlámpánál várakozó kocsiba. Hétfői tárgyalásán azt mondta, nem vár megbocsátást, mert ő se biztos, hogy képes lenne rá.","shortLead":"A vádirat szerint a férfi tavaly márciusban többórás italozás után autóba ült, majd nagy sebességgel száguldva, fékezés...","id":"20180326_Nem_tett_vallomast_de_bocsanatot_kert_a_Szentendrei_uti_gazolo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b19ca21-3214-4d92-8a16-4a1471e5c0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761b599-3cce-4db1-a9e7-3bd26bf53dda","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Nem_tett_vallomast_de_bocsanatot_kert_a_Szentendrei_uti_gazolo","timestamp":"2018. március. 26. 14:51","title":"Nem tett vallomást, de bocsánatot kért a Szentendrei úti gázoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald Trumppal, most az elnök személyes ügyvédjét, Michael Cohent perli becsületsértés miatt. ","shortLead":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald...","id":"20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7a8bf5-83f7-47e1-8059-7097818ee386","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","timestamp":"2018. március. 27. 06:16","title":"Becsületsértés miatt beperelte Trump ügyvédjét az elnökkel kavaró pornós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben 10%-kal haladta meg a válság előttit, a különböző szektorok azonban eltérő mértékben járultak hozzá a növekedéshez. A fogyasztás először tavaly haladta meg a 2008-as szintet.","shortLead":"A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben 10%-kal haladta meg a válság előttit, a különböző szektorok azonban eltérő...","id":"20180325_Most_elunk_ugy_mint_a_valsag_elott_kilenc_ev_kellett_hozza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e612e501-1c25-4c6e-b9d8-8a76506a9987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Most_elunk_ugy_mint_a_valsag_elott_kilenc_ev_kellett_hozza","timestamp":"2018. március. 25. 13:05","title":"Most élünk úgy, mint a válság előtt, kilenc év kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","shortLead":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","id":"20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384746a2-f528-4122-95f8-9bf382bd06f1","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Putyin szóvivője sértetten tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]