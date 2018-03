Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"","category":"vilag","description":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló törvénytervezet már a parlament előtt van. Az viszont kérdéses, ki dönti el, mi az álhír, s mi a leleplezés. ","shortLead":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló...","id":"20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e070fd63-d19d-4f44-a80d-d7b61b712fcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","timestamp":"2018. március. 26. 11:08","title":"Álhírért tíz év börtön – egyelőre Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","shortLead":"Marvia Malik három hónap felkészülés után került képernyőre pénteken egy magáncsatornánál. ","id":"20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85d45bec-68b4-4c0c-bf75-b7169f87372e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d461f92-9578-4c93-ba7b-343a96924978","keywords":null,"link":"/elet/20180326_kepernyore_kerult_pakisztan_elso_transznemu_hiradosa","timestamp":"2018. március. 26. 20:43","title":"Képernyőre került Pakisztán első transznemű híradósa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon erős hétvégét tolt a NAV vezetője, a Fidesz országgyűlési képviselője, Borsod megyei jelöltje. Kampányhajrára fordult Tállai András is.","shortLead":"Nagyon erős hétvégét tolt a NAV vezetője, a Fidesz országgyűlési képviselője, Borsod megyei jelöltje. Kampányhajrára...","id":"20180326_Tallai_hetvegeje_kezdorugasok_keresztcipeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f702ad3-62da-4a1e-abc1-b1ab1b219921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e0f755-bd48-4d27-b8fa-cadf66047478","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Tallai_hetvegeje_kezdorugasok_keresztcipeles","timestamp":"2018. március. 26. 09:36","title":"Tállai hétvégéje: kezdőrúgások, keresztcipelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eed95fa-2525-4bb4-b75e-8d2213861ae3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több milliárd euró vándorolhatott közel-keleti vagy szingapúri számlákra, hogy aztán strómanokon keresztül befektetésnek álcázva jusson vissza Magyarországra, az ügyben az FBI is nyomoz – írja hétfői számában a Magyar Nemzet.","shortLead":"Több milliárd euró vándorolhatott közel-keleti vagy szingapúri számlákra, hogy aztán strómanokon keresztül...","id":"20180326_Magyar_Nemzet_Unios_penzeket_sikkasztottak_arab_szamlakra_Magyarorszagrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eed95fa-2525-4bb4-b75e-8d2213861ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7730931b-720d-43ef-98b2-d393e7788967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Magyar_Nemzet_Unios_penzeket_sikkasztottak_arab_szamlakra_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. március. 26. 07:06","title":"Magyar Nemzet: Uniós pénzeket sikkasztottak arab számlákra Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk kideríteni, vettek-e fel tavaly, és ha igen, mekkora összegű agrártámogatásokat a parlamentben ülők házastársai. Kósa Lajos államtitkárának neje nem milliókkal, hanem nagyságrendekkel veri az előző évi mezőnyt: míg a tavalyi győztes 23,7 millió forinttal végzett az élen, addig Horváth István feleségének cége 50 millió forint híján félmilliárd forintnyi – nagyrészt uniós – támogatást nyert el 2017-ben. ","shortLead":"Egy híján kétszáz képviselő vagyonbevallásait, a cégnyilvántartást és a támogatások adatbázisát összevetve igyekeztünk...","id":"20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18aa751d-634a-480b-889e-8e88d9c28e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf66ffe-0023-4d0f-85ff-73a132c30e16","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_horvath_istvan_nestorovic_anica_horvath_zsuzsanna_bikacsi_agrar_kft_bporoad_kft_szekszard_banki_erik_banki_agnes_unios_tamogatas_trafik","timestamp":"2018. március. 26. 06:30","title":"Tudta, hogy Kósa Lajos államtitkárának neje is egy zuckerbergi gazdasági talentum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Folyosonyi_papiron_fer_csak_el_a_Krasznahorkairegeny_elso_mondata_foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12ae2523-8a50-4dce-8256-66df0a5da22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a259fd72-cd6f-4344-80ba-b57969734292","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Folyosonyi_papiron_fer_csak_el_a_Krasznahorkairegeny_elso_mondata_foto","timestamp":"2018. március. 26. 12:20","title":"Folyosónyi papíron fér csak el a Krasznahorkai-regény első mondata (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik bármiféle végzettség, érettségi vagy szakmunkás bizonyítvány nélkül estek ki az oktatási rendszerből. Még mindig kb. 100 ezer francia fiatalról van szó, de a lemorzsolódás csökken, mint ahogy általában az OECD országokban.","shortLead":"A legfrissebb francia adatok szerint 2011 és 2015 között 13 százalékkal csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik...","id":"20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72190e22-b7b4-43cb-a8a5-1c94d75a4db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f3b634-6d40-4756-9c4f-d613a8ecb41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_francia_fiatalok_okosabbak_mint_a_magyarok_vagy_a_rendszerben_van_a_hiba","timestamp":"2018. március. 25. 09:28","title":"A francia fiatalok okosabbak, mint a magyarok, vagy a rendszerben van a hiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]