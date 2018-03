Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47560392-3f5b-44b4-b8e4-3c973bdfd503","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti kisvasutat is megvizsgáló bizottság véleménye szerint indokolt a hetes cikkely szerinti eljárás megindítása. ","shortLead":"A felcsúti kisvasutat is megvizsgáló bizottság véleménye szerint indokolt a hetes cikkely szerinti eljárás megindítása. ","id":"20180327_Ujabb_tamadas_Brusszelbol_most_a_magyar_korrupciot_biraljak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47560392-3f5b-44b4-b8e4-3c973bdfd503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb8179c-1f2b-4050-9984-0646c3870733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Ujabb_tamadas_Brusszelbol_most_a_magyar_korrupciot_biraljak","timestamp":"2018. március. 27. 12:20","title":"Újabb támadás az Európai Parlamentből: most a magyar korrupciót bírálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44713732-5b49-4078-af91-7cfd7c8a9b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonos tájékoztató kampányt indít a Fidesz, hogy nyomást gyakoroljon Vona Gáborra, a Jobbik elnökére: mondassa le helyettesét, Janiczak Dávidot – nyilatkozta Czunyiné Bertalan Judit, a nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője hétfőn Budapesten a közmédiának.","shortLead":"Telefonos tájékoztató kampányt indít a Fidesz, hogy nyomást gyakoroljon Vona Gáborra, a Jobbik elnökére: mondassa le...","id":"20180326_A_Jobbik_ellen_indit_telefonos_kampanyt_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44713732-5b49-4078-af91-7cfd7c8a9b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ab7290-ae0b-4630-b71f-0b8d3db6bbae","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_A_Jobbik_ellen_indit_telefonos_kampanyt_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 26. 11:48","title":"A Jobbik ellen indít telefonos kampányt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3723c793-fa96-4801-b02f-0375d76e9a07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Iszlám Közösség kétségbeesett közleményt adott ki, miután az iszlamofób gyűlöletkampány nem csillapodik. A közösség a hallgató pártokat is elítéli.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Iszlám Közösség kétségbeesett közleményt adott ki, miután az iszlamofób gyűlöletkampány nem csillapodik...","id":"20180327_Gyilkossaggal_es_gyujtogatassal_fenyegetik_a_magyar_muszlimokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3723c793-fa96-4801-b02f-0375d76e9a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebff65ac-4c7f-419a-b060-86488288f2e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Gyilkossaggal_es_gyujtogatassal_fenyegetik_a_magyar_muszlimokat","timestamp":"2018. március. 27. 17:07","title":"Gyilkossággal és gyújtogatással fenyegetik a magyar muszlimokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erdélyi Miklós ügyvéd, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnöke szerint a Jobbik nem náci párt, ezért Kiss Attila támogatását kéri a hódmezővásárhelyiektől.","shortLead":"Erdélyi Miklós ügyvéd, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnöke szerint a Jobbik nem náci párt, ezért Kiss...","id":"20180326_A_vasarhelyi_zsido_hitkozseg_elnoke_a_Jobbik_mellett_kampanyol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b1666e-579b-4a46-b3c9-729b4534dcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_A_vasarhelyi_zsido_hitkozseg_elnoke_a_Jobbik_mellett_kampanyol","timestamp":"2018. március. 26. 12:02","title":"A vásárhelyi zsidó hitközség elnöke a Jobbik mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig az Egyesült Államokban tesztelték a hírfolyam új algoritmusát, ami a helyi hírek terjedését segíti. Hétfőn a világ minden részén – köztük természetesen Magyarországon is – bevezették az újdonságot.","shortLead":"Eddig az Egyesült Államokban tesztelték a hírfolyam új algoritmusát, ami a helyi hírek terjedését segíti. Hétfőn...","id":"20180327_facebook_hirfolyam_valtozas_helyi_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e688d9-024f-4adf-8b0e-5123bc683ce1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_facebook_hirfolyam_valtozas_helyi_hirek","timestamp":"2018. március. 27. 12:03","title":"Észrevette már? Megváltoztatták a Facebook hírfolyamát, Magyarországra is elért az újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8d149e-6b09-41a3-886f-1167a6e6bbeb","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","timestamp":"2018. március. 26. 19:25","title":"Messi felépült a combsérüléséből, keddtől újra pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbdeb6a-c84c-4d51-8024-e61f2bc70dff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt állítják, jobb így az ügyfélkiszolgálás.","shortLead":"Azt állítják, jobb így az ügyfélkiszolgálás.","id":"20180326_Mar_a_boltokban_is_robotokkal_dolgoztat_a_Walmart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fbdeb6a-c84c-4d51-8024-e61f2bc70dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599dcf9c-26b8-43aa-9d8f-68d103226748","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Mar_a_boltokban_is_robotokkal_dolgoztat_a_Walmart","timestamp":"2018. március. 26. 12:10","title":"Már a boltokban is robotokkal dolgoztat a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829dcf27-268a-4d5c-933a-e8df28dd6dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrkutatás történetének egyik legnagyobb és legdrágább eszközén a Nemzetközi Űrállomáson tehet virtuális sétát az alábbi weboldalon.","shortLead":"Az űrkutatás történetének egyik legnagyobb és legdrágább eszközén a Nemzetközi Űrállomáson tehet virtuális sétát...","id":"20180324_virtualis_seta_a_nemzetkozi_urallomason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829dcf27-268a-4d5c-933a-e8df28dd6dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92368ff5-51f7-44c1-9efe-fd0640ac6795","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_virtualis_seta_a_nemzetkozi_urallomason","timestamp":"2018. március. 26. 17:00","title":"Lássa, amit az űrhajósok is: így tehet virtuális sétát a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]