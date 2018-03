Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Cunard és a P&O hajózási céget is birtokló óriás, a Carnival Corporation ellen hirdettek bojkottot a nemzetközi melegszervezetek, miután a vállalat egyes hajóin megtiltották a melegházassági szertartások lebonyolítását. ","shortLead":"A Cunard és a P&O hajózási céget is birtokló óriás, a Carnival Corporation ellen hirdettek bojkottot a nemzetközi...","id":"20180326_Bojkottot_hirdettek_a_melegszervezetek_a_legnagyobb_hajozasi_ceg_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8003af2-1176-46e6-9a53-6158ae2f33e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Bojkottot_hirdettek_a_melegszervezetek_a_legnagyobb_hajozasi_ceg_ellen","timestamp":"2018. március. 26. 17:52","title":"Bojkottot hirdettek a melegszervezetek a legnagyobb hajózási cég ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82465714-fd96-41d2-ae8a-333c383fc080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szépségszalon egyik vendégének táskájából szedték ki a pénztárcáját. Az üzletben volt kamera. ","shortLead":"Egy szépségszalon egyik vendégének táskájából szedték ki a pénztárcáját. Az üzletben volt kamera. ","id":"20180326_penztarcat_lopott_ez_a_ket_no_ujlipotvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82465714-fd96-41d2-ae8a-333c383fc080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de510f-f63f-43ac-b681-2c93ea12de9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_penztarcat_lopott_ez_a_ket_no_ujlipotvarosban","timestamp":"2018. március. 26. 18:11","title":"Pénztárcát lopott ez a két nő Újlipótvárosban, ki ismeri fel őket? – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13038f46-330e-4301-9e90-9c3f7073dbfd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hím egész életét a nőstény testébe kapaszkodva éli le. ","shortLead":"A hím egész életét a nőstény testébe kapaszkodva éli le. ","id":"20180326_Megdobbento_felvetel_a_nosteny_testebol_taplalkoznak_a_him_melytengeri_ordoghalak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13038f46-330e-4301-9e90-9c3f7073dbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36895ffa-70aa-4206-befd-5a8cdfa56066","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Megdobbento_felvetel_a_nosteny_testebol_taplalkoznak_a_him_melytengeri_ordoghalak","timestamp":"2018. március. 26. 13:56","title":"Megdöbbentő felvétel: a nőstény testéből táplálkoznak a hím mélytengeri ördöghalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban. A támadás óta Hughes több interjút is adott, amelyekben hibáztatta a francia fegyverviselési törvényeket, sőt, a klub személyzetét is, akik szerinte hanyagságukkal járultak hozzá a tragédia bekövetkezéséhez.","shortLead":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban...","id":"20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0571cd1-9f7f-4862-b8ed-bf3a31f7cf1a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","timestamp":"2018. március. 26. 14:58","title":"Ott volt a Bataclanban a merényletnél, de szerinte szánalmasak a fegyvertartás szigorításáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8d149e-6b09-41a3-886f-1167a6e6bbeb","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","timestamp":"2018. március. 26. 19:25","title":"Messi felépült a combsérüléséből, keddtől újra pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\". Emellett a munkaerőhiány, valamint a tanulni akarás hiánya is gond volt. ","shortLead":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\"...","id":"20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8768cd51-adbe-4b32-a12b-56e1bd9cc85e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","timestamp":"2018. március. 27. 08:41","title":"Ki nem találná, miért zárt be Budapest egyik legjobb cukrászdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b76c86-8a66-4f56-897d-7529d22e40e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jogsértő reklám miatt büntetett a GVH, 78 millió forintot fizethet a Telenor.","shortLead":"Jogsértő reklám miatt büntetett a GVH, 78 millió forintot fizethet a Telenor.","id":"20180326_Megteveszto_volt_a_Telenor_reklamja_78_millio_forintra_buntettek_a_ceget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67b76c86-8a66-4f56-897d-7529d22e40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a800d932-f940-4fb1-a0b9-2b7c493a7f57","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Megteveszto_volt_a_Telenor_reklamja_78_millio_forintra_buntettek_a_ceget","timestamp":"2018. március. 26. 11:28","title":"Megtévesztő volt a Telenor reklámja, 78 millió forintra büntették a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írországban már tájékoztatták az orosz nagykövetet, hogy az egyik diplomatájuk akkreditációja megszűnik. Luxemburg nem büntet orosz tisztségviselőket addig, amíg nincs száz százalékos bizonyíték arról, hogy illegális tevékenységet folytattak.","shortLead":"Írországban már tájékoztatták az orosz nagykövetet, hogy az egyik diplomatájuk akkreditációja megszűnik. Luxemburg nem...","id":"20180327_irorszag_egy_orosz_diplomatat_utasit_ki_luxemburg_egyet_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18368e6-09e0-4d93-8d97-60daabb16eb3","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_irorszag_egy_orosz_diplomatat_utasit_ki_luxemburg_egyet_sem","timestamp":"2018. március. 27. 15:23","title":"Írország egy orosz diplomatát utasít ki, Luxemburg egyet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]