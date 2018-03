Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emlékművet ott emelték, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával. ","shortLead":"Az emlékművet ott emelték, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával. ","id":"20180327_Ket_napja_avattak_fel_de_maris_megrongaltak_a_David_Bowieszobrot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bba2ce-8731-4303-9b5f-5e0a466a0d1a","keywords":null,"link":"/elet/20180327_Ket_napja_avattak_fel_de_maris_megrongaltak_a_David_Bowieszobrot","timestamp":"2018. március. 27. 17:50","title":"Két napja avatták fel, de máris megrongálták a David Bowie-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"1500 négyzetméteren dühöngött a tűz, a benn lévők közül sokan az ablakokon keresztül próbáltak menekülni. ","shortLead":"1500 négyzetméteren dühöngött a tűz, a benn lévők közül sokan az ablakokon keresztül próbáltak menekülni. ","id":"20180326_sok_gyerek_is_meghalt_a_sziberiai_plazatuzben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87e7ea4-151c-4c21-820e-f5fa18cb2793","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_sok_gyerek_is_meghalt_a_sziberiai_plazatuzben","timestamp":"2018. március. 26. 06:40","title":"Sok gyerek is meghalt a szibériai plázatűzben – tovább nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","shortLead":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","id":"20180326_codecool_meetup","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8653816-41ed-4f8d-bff5-d1045ebc6030","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180326_codecool_meetup","timestamp":"2018. március. 26. 11:35","title":"„Egészséges mértékben lehetünk feministák, de előjogokért könyökölni nem lenne igazságos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész fentanillal adagolta túl magát, és most kiderült, hogy pontosan mennyire is. ","shortLead":"A zenész fentanillal adagolta túl magát, és most kiderült, hogy pontosan mennyire is. ","id":"20180327_Elkepeszto_mennyisegu_drog_volt_Prince_szervezeteben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2c022a-52c1-4047-a282-89cd2ffa700c","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Elkepeszto_mennyisegu_drog_volt_Prince_szervezeteben","timestamp":"2018. március. 27. 08:02","title":"Elképesztő mennyiségű drog volt Prince szervezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gáborné szerint ő segítséget kért Kósától egy ügyben, így ismerkedtek meg, de állítja, nem csapott be senkit, a mesés 1300 milliárdos vagyon pedig létezik, 1-2 hónap múlva pedig hozzá is jut. ","shortLead":"Szabó Gáborné szerint ő segítséget kért Kósától egy ügyben, így ismerkedtek meg, de állítja, nem csapott be senkit...","id":"20180327_Kosaugy_megszolalt_es_elmondta_sajat_verziojat_a_csengeri_haztartasbeli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1704a256-419c-4bfb-ada1-41dc1a27db41","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kosaugy_megszolalt_es_elmondta_sajat_verziojat_a_csengeri_haztartasbeli","timestamp":"2018. március. 27. 11:15","title":"Kósa-ügy: megszólalt és elmondta saját verzióját a csengeri háztartásbeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti portál cikkére úgy reagált Kovács Miklós Ahmed, hogy feljelentette a portált zaklatásért és rágalmazásért.\r

\r

","shortLead":"A kormánypárti portál cikkére úgy reagált Kovács Miklós Ahmed, hogy feljelentette a portált zaklatásért és...","id":"20180327_A_Magyar_Iszlam_Kozosseg_vezetoje_feljelenti_a_Pesti_Sracokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f4a3a7-13ad-42fc-9cdc-7ff9fee00d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_Magyar_Iszlam_Kozosseg_vezetoje_feljelenti_a_Pesti_Sracokat","timestamp":"2018. március. 27. 18:36","title":"A Magyar Iszlám Közösség vezetője feljelenti a Pesti Srácokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öt egymást követő hétvégén vezette az észak-amerikai kasszasikerlistát a Fekete Párduc, ám a Tűzgyűrű: Lázadás című film ledöntötte a jegyeladási listák trónjáról.","shortLead":"Öt egymást követő hétvégén vezette az észak-amerikai kasszasikerlistát a Fekete Párduc, ám a Tűzgyűrű: Lázadás című...","id":"20180326_Ledontottek_a_Fekete_Parducot_kasszasikerlista_elerol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca92754-2f17-42bc-93a9-f1e4ba4a7b14","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Ledontottek_a_Fekete_Parducot_kasszasikerlista_elerol","timestamp":"2018. március. 26. 09:35","title":"Ledöntötték a Fekete Párducot a kasszasikerlista éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két napon át tartó, indulatos és vulgáris felszólalásoktól sem mentes vita után bizalmat szavazott hétfőn este a pozsonyi törvényhozás a hatalmon lévő szlovák koalíció új összetételű kormányának.","shortLead":"Két napon át tartó, indulatos és vulgáris felszólalásoktól sem mentes vita után bizalmat szavazott hétfőn este...","id":"20180326_Bizalmat_kapott_az_uj_szlovak_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27d2519-2a5a-4561-aa7d-68ad56cae60e","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Bizalmat_kapott_az_uj_szlovak_kormany","timestamp":"2018. március. 26. 22:45","title":"Bizalmat kapott az új szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]