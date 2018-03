Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"250 új személygépjárművet állított hadrendbe a Magyar Honvédség.","shortLead":"250 új személygépjárművet állított hadrendbe a Magyar Honvédség.","id":"20180326_honvedseg_suzuki_vitara_katonai_beszerzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cceb39-bdbf-4fd3-9311-bc5dc778b1e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_honvedseg_suzuki_vitara_katonai_beszerzes","timestamp":"2018. március. 26. 17:23","title":"Gyakorlatilag létrejött egy Suzuki \"hadosztály\" a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","shortLead":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","id":"20180326_codecool_meetup","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8653816-41ed-4f8d-bff5-d1045ebc6030","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180326_codecool_meetup","timestamp":"2018. március. 26. 11:35","title":"„Egészséges mértékben lehetünk feministák, de előjogokért könyökölni nem lenne igazságos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen dédelgeti ezeket a figurákat. Cikkünkben összegyűjtöttük a filmtörténet legidétlenebb bűnözőit, olyan emlékezetes alakításokat, amelyben élvezhető módon keveredik az esetlenség és a rettenthetetlenség.\r

","shortLead":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen...","id":"20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a46ecc-8955-48e7-86d7-4777a0195a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","timestamp":"2018. március. 26. 20:00","title":" Balekok, akiket utálni kéne, mégsem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","shortLead":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","id":"20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de697bdb-8b79-4128-84a2-137c7a692031","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","timestamp":"2018. március. 27. 20:12","title":"Leszedték a Momentum plakátjait, több mint félmillióra bírságolták a kecskeméti buszpályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nem tárgyal Márki-Zay Péterrel, aki a hódmezővásárhelyi templomok felújítására tett ígérete miatt kereste meg. ","shortLead":"A miniszterelnök nem tárgyal Márki-Zay Péterrel, aki a hódmezővásárhelyi templomok felújítására tett ígérete miatt...","id":"20180327_Orbantol_kapott_levelet_MarkiZay_Peter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7883298-b9c9-4218-bc07-58dc8ebf6719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Orbantol_kapott_levelet_MarkiZay_Peter","timestamp":"2018. március. 27. 10:06","title":"Orbántól kapott levelet Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik nagy Párizs melletti kiállítási csarnokban a túlélési és a katasztrófa bizniszben élenjáró cégek mutatták be legújabb termékeiket.","shortLead":"Az egyik nagy Párizs melletti kiállítási csarnokban a túlélési és a katasztrófa bizniszben élenjáró cégek mutatták be...","id":"20180327_Kim_Dzsong_Unnak_es_a_termeszetnek_lehetnek_halasak_a_katasztrofabizniszben_utazo_cegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2e39f39-6adc-4f04-abb8-fa209c5303a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c21ce0-cf09-4381-bc68-5dd28abd1b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Kim_Dzsong_Unnak_es_a_termeszetnek_lehetnek_halasak_a_katasztrofabizniszben_utazo_cegek","timestamp":"2018. március. 27. 11:28","title":"Kim Dzsong Un-nak és a természetnek hálásak a katasztrófabizniszben utazó cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","shortLead":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","id":"20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a47e007-d27b-478a-ba18-cf8e4f92a467","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","timestamp":"2018. március. 27. 13:32","title":"\"Köszönöm, vége!\" – Gyurta Dániel visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b183e13-88bf-445f-b3c7-5b98a8404e97","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Megnyíltak a pénzcsapok a magyar sportban az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. Csakhogy számszerűsítve láthatja bárki: értékelhető eredmények alig vannak.","shortLead":"Megnyíltak a pénzcsapok a magyar sportban az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése óta. Csakhogy számszerűsítve...","id":"20180326_elmultnyolcev_a_sportban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b183e13-88bf-445f-b3c7-5b98a8404e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d08f4-b28b-4787-9b9a-e8b09adb5fd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_elmultnyolcev_a_sportban","timestamp":"2018. március. 26. 13:00","title":"Üres lelátókra elszórt százmilliárdok. Megérte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]