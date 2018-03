Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","shortLead":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","id":"20180326_codecool_meetup","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8653816-41ed-4f8d-bff5-d1045ebc6030","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180326_codecool_meetup","timestamp":"2018. március. 26. 11:35","title":"„Egészséges mértékben lehetünk feministák, de előjogokért könyökölni nem lenne igazságos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat 3-2-re kikapott Lettországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörének harmadik fordulójában, Szkopjéban.","shortLead":"A magyar csapat 3-2-re kikapott Lettországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörének harmadik fordulójában...","id":"20180327_lettorszag_magyarorszag_u19es_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44ee20e-a03e-4a7f-834e-ac3bbe3b0c5a","keywords":null,"link":"/sport/20180327_lettorszag_magyarorszag_u19es_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 18:40","title":"Kazah módra oktatták a lettek az U19-es válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn. Különösen nehéz a helyzet, ha olyan vendégháznál próbálkozik az ember, amiről a környéken mindenki azt mondja: az valójában a térség fideszes képviselőjének rezidenciája. ","shortLead":"Nem könnyű az ünnep előtt egy héttel szállást találni a húsvéti hagyományairól és rendezvényeiről híres Hollókőn...","id":"20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d3ba43-9ec3-4020-bee6-4dde06787151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be512e23-bf95-4c18-9e68-de1205bd2e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_becso_zsolt_gorbeorszag_vendeghaz_holloko_unios_tamogatas","timestamp":"2018. március. 27. 06:30","title":"„Már hogyne lenne vendégház!” – tagadja a fideszes képviselő, hogy saját házát húzta fel az uniós milliókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Apátfalván kampányoló miniszter állította: az EU és a mögötte állók mindent megtesznek azért, hogy Kelet-Európában a külföldiek korlátozás nélkül szerezhessenek földet.","shortLead":"Az Apátfalván kampányoló miniszter állította: az EU és a mögötte állók mindent megtesznek azért, hogy Kelet-Európában...","id":"20180326_lazar_a_fidesz_tobbet_tett_a_magyar_gazdakert_mint_barki_mas_az_elmult_30_evben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8817aded-785c-476e-9d0f-2c5ea8ec5dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_lazar_a_fidesz_tobbet_tett_a_magyar_gazdakert_mint_barki_mas_az_elmult_30_evben","timestamp":"2018. március. 26. 21:50","title":"Lázár: A Fidesz többet tett a magyar gazdákért, mint bárki más az elmúlt 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai maffiáról beszélt, majd sok sikert kívánt az utódjának.","shortLead":"A politikai maffiáról beszélt, majd sok sikert kívánt az utódjának.","id":"20180325_Ebben_a_mai_csataban_Erpatak_elesett__megszolalt_Orosz_Mihaly_Zoltan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf05355-3c4e-494a-ac01-b2b1254aca81","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Ebben_a_mai_csataban_Erpatak_elesett__megszolalt_Orosz_Mihaly_Zoltan","timestamp":"2018. március. 25. 21:55","title":"\"Ebben a mai csatában Érpatak elesett\" - megszólalt Orosz Mihály Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Részben visszatáncol korábbi algoritmusához az Instagram, így a jövőben kicsit úgy tűnik majd, mintha megint sorban jelennének meg a követettjeink által közzétett fotók. Ezen kívül egy új gombot is bevezetnek, bár ez utóbbi hasznossága egyelőre nemigen látszik.","shortLead":"Részben visszatáncol korábbi algoritmusához az Instagram, így a jövőben kicsit úgy tűnik majd, mintha megint sorban...","id":"20180326_instagram_hirfolyam_algoritmus_valtozas_uj_gomb_new_posts","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46e7ce8-f615-4cde-993a-3f84ec5d5784","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_instagram_hirfolyam_algoritmus_valtozas_uj_gomb_new_posts","timestamp":"2018. március. 26. 18:03","title":"Fent van Instagramon? Új gomb és fontos változások jönnek – az egyiknek biztos, hogy nagyon fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd jelöltje is esélyes a győzelemre, ha csak egyikük állna szemben kihívóként a Fidesszel. Az, hogy valamelyik jelölt visszalépjen a másik javára, szinte kizárt – ez a Fidesz centrális erőterének a lényege.","shortLead":"A Jobbik és az MSZP–Párbeszéd jelöltje is esélyes a győzelemre, ha csak egyikük állna szemben kihívóként a Fidesszel...","id":"20180326_Ha_Szolnokon_csak_egy_kihivo_lenne_megszorongathato_a_Fidesz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77bf8488-09bb-4e9f-94fb-789ffaf67424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af28e9-cde7-4209-a982-ae25672813ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ha_Szolnokon_csak_egy_kihivo_lenne_megszorongathato_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 26. 09:51","title":"Ha Szolnokon csak egy kihívó lenne, megszorongatható a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c800b069-2f53-4401-9c83-1a520cc3baa8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A precíz méréseiről ismerhető DxOLabs alig néhány hete jelentette be, hogy a Samsung Galaxy S9+ a világ legjobb kamerás mobilja. Pünkösdi királyság volt ez.","shortLead":"A precíz méréseiről ismerhető DxOLabs alig néhány hete jelentette be, hogy a Samsung Galaxy S9+ a világ legjobb kamerás...","id":"20180327_melyik_a_legjobb_kameras_mobil_telefon_kamerak_osszehasonlitasa_dxo_labs_dxomark_pontszamok_samsung_galaxy_s9_huawei_p20_pro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c800b069-2f53-4401-9c83-1a520cc3baa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21638630-65da-43ae-b78b-e702aba34334","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_melyik_a_legjobb_kameras_mobil_telefon_kamerak_osszehasonlitasa_dxo_labs_dxomark_pontszamok_samsung_galaxy_s9_huawei_p20_pro","timestamp":"2018. március. 27. 19:03","title":"A legjobb kamerás telefont keresi? Váratlanul padlóra küldte az egész mezőnyt két új mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]