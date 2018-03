„Épp a választási bizottság jobbikos delegáltjához csengetett be a fideszes Bartók Csaba”

– meséli Tóth Péter önkormányzati képviselő, a szegedi 1-es körzet jobbikos jelöltje, aki éppen plakátokat ragasztott, amikor riválisát dolgozni látta. A Jobbik Csongrád megyei elnöke szerint a legtöbb párt váltott, kevesebb nagy fórumot tart, inkább a közösségi oldalon vagy személyesen próbál kampányolni. Ő maga is inkább a lakásukon keresi fel a választókat, a piacokon is próbálja megszólítani őket. „A mozgósítás még hátra van, húsz utcafórumot szervezünk még, az utolsó vasárnap is tartunk még ilyet” – magyarázza.

A nagypolitikában újonc, a 2014-es önkormányzati választáson sikertelenül szereplő Fidesz-jelölt, Bartók Csaba becsengetett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjéhez, Pál Annához is, aki nem fedte fel, hogy ő is jelölt, inkább kedélyesen elbeszélgetett vetélytársával. Bartók Csaba váratlan látogatásaival mintha meg akarná dönteni azt a vélekedést, hogy a Fidesz kizárólag a támogatóit nyilvántartó, elhíresült Kubatov-lista alapján dolgozik.

Ez volt 2014-ben Szegeden A szegedi 1-es kerületben Szabó Sándor, a baloldal támogatottjaként a voksok 39 százalékával nyert – ő most is indul -, a Fidesz 33, a Jobbik 14, az LMP 7 százalékot szerzett. A 2-es kerületben a fideszes B. Nagy László lett a befutó 44 százalékkal - most is ő a kormánypárt jelöltje -, a baloldali jelölt 32, a jobbikos 15, az LMP-s 6 százalékot kapott.

Szegeden két választókerület van, amióta átrajzolták a körzetek határait. Az egyeshez tartoznak kisebb települések is, így Deszk, Ferencszállás, Klárafalva és Újszentiván, Tiszasziget, Kübekháza, Szegednek pedig a 27 ezer lakásos lakótelepi része és a belváros egyik fele. Ez az úgynevezett „szoci körzet”, no persze a valóságban nem vegytisztán.

A 2-es körzet Szeged tradicionálisabb alsóvárosi részéből, a belváros másik feléből és 11 homokháti településből áll, ez a Fidesz számára könnyebben megnyerhető kerület.

Tuti befutó, de kell a sör, virsli, sátor

„Voltunk már ilyenen, csak akkor még amott volt, a tónál, és akkor a polgármester még miniszterelnök-jelölt volt” – mondja egy négygyermekes apuka, amint éppen a gyerekeket próbálja kicsábítani az ugrálóvárból. Búcsúzik a család, nem várja meg a pörköltet, elég volt a játék, meg a sok lufi, amitől alig látszanak a babakocsiban az ikrek. Nekik ennyi volt a szocialisták szervezte családi nap a panelházak közt az 1-es választókörzetben, amelyben az MSZP-s induló ismét a múltkori győztes, Szabó Sándor, aki Botka László polgármester mellett kezdte pályafutását kabinetvezetőként, a támogatását most is élvezi. Erről a kerületről vélik sokan úgy, hogy Szabó itt akkor is simán nyer, ha a kisujját sem mozdítja. Szabó Sándor is esélyesnek tartja magát, de szó sincs arról, hogy tétlenkedne, azt mondja, nem kerül sokba, pár százezerből kijön a szombat-vasárnapi családi nap ugrálóvárastul, pónistul, pörköltestül. „Ha az ugrálóvár bérbeadója tudja, hogy nem egy alkalommal visszük, enged az árból” – magyarázza.

MSZP családi nap Szegeden © Szlavkovits Rita

A sátorban ott áll Szabó mellett Joób Márton is, nyakában kilenc gyermeke közül eggyel. Joób itt csak vendég, mert a 2-es kerület jelöltje, őt is esélyesnek tartják. „Letalpaltam mind a 11 települést, az összes házba becsengettünk, persze többen nem voltak otthon, ott szórólapokat hagytunk, de biztos, hogy a lakosok negyven százalékával személyesen tudtunk találkozni.”

A jobboldali Homokháton nagyobb lehet a verseny

Az inkább jobboldalinak tartott homokháti településeket járja Joób Mártonon kívül fideszes B. Nagy László is, aki 2014 után szeretne ismét győzelmet ünnepelni itt. Bár a kormánypárt tart nagyobb fórumokat is, ahova elhívták például a békemenetes Bencsik Andrást, és volt, hogy jelöltjei Bakondi Györggyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával együtt mentek ki a határzárhoz, mégis úgy tűnik, hogy a Fidesznél kiadhatták utasításba, hogy ne elégedjenek meg a biztos szavazókkal, keressék fel azokat is, akikkel eddig nem voltak kapcsolatban. B. Nagy jelenlegi képviselőként és megyei fejlesztési biztosként amúgy is gyakran jár a homokháti településeken, közösségi oldalán azonban látszik, hogy most plusz feladatokat is vállal, szombaton elment például a ruzsai és a forráskúti piacra.

Az egykori falugazdász Fackelmann István most a Jobbikot erősíti, ő Toroczkai László polgármester helyettese Ásotthalmon. Eddig nem nagyon mutatott aktivitást, de hétfőtől rákapcsol, hirtelen két utcafórumot is tart. A valaha a pártba belépéstől irtózó, ma már a Jobbik alelnökeként dolgozó Toroczkai szemmel láthatóan a párt radikális szárnyának megtartásán munkálkodik, országszerte kíséri a jelölteket, Csongrádban keveset kampányolt.

Most indulnak be igazán a pártok

A 1-es kerület Momentum-jelöltje Mihálik Edvin, akit a kockásinges tüntetések idején ismerhettek meg a szegediek, és az LMP-s Bodrog Zoltán, aki múlt pénteken került abba a helyzetbe, hogy keményen kampányolhat, mert nem lesz további egyeztetés a visszalépésekről. Így Bodrogék Szél Bernadett LMP-s társelnök pénteki utcai fóruma után meg is állapodtak abban, hogy újra elindítják az utcai standolásokat, így tesz majd a Homokhát LMP-s jelöltje, Tessényi Judit is, a zöldek egyébként mindketten egyetemi oktatók.

LMP © Szlavkovits Rita

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelöltjei, híven önmagukhoz a hétvégén is töredezett járdákat festettek, hátha az illetékesek ennek hatására felújítják az aszfaltot. Pál Anna jelölt elárulta, hogy a Rózsa Sándor Népi Kampánypénz Tékozló Alapba kevesebb érkezett, mint amennyivel terveztek, így a kampánypénz elköltésére benyújtott pályázatok közül nem tudják mindegyiket támogatni. „A Szegeden nagyon hiányzó szabad strandot azért megcsináljuk, de volt egy slam poetry-rendezvényünk, ahol a résztvevők költségeit támogattuk, illetve az egyik szegedi középiskolába ingyenes előadást tartunk a mobil planetárium segítségével” – mesélte az MKKP jelöltje, mire is tékozolják el a központi költségvetésből a kampányra kapott összeget.