[{"available":true,"c_guid":"171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel felvennék a harcot a kulturális szegregáció ellen. Szakemberek szerint azonban lehetetlen olyan hasonlóan biztonságos tárolót készíteni a festménynek, amelyben most is őrzik.","shortLead":"Francoise Nyssen francia kulturális miniszter ötlete volt, hogy rendezzenek egy nagy utazó kiállítást, amellyel...","id":"20180327_louvre_sehova_sem_viszik_a_mona_lisat_meg_a_muzeum_epuleten_belul_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171250c7-0e7d-4b31-acf1-9ad2bac5ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d0fef8-4371-4995-871f-01eaa0ba2619","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_louvre_sehova_sem_viszik_a_mona_lisat_meg_a_muzeum_epuleten_belul_sem","timestamp":"2018. március. 27. 17:37","title":"Louvre: Sehova sem viszik a Mona Lisát, még a múzeum épületén belül sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6974037e-6f94-439f-92fd-53153a3241db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet szerint EU-támogatások egy részét mentette ki külföldre a férfi, aki a gyémántüzletben is érdekelt volt.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint EU-támogatások egy részét mentette ki külföldre a férfi, aki a gyémántüzletben is érdekelt volt.","id":"20180326_Offshoreceg_es_allami_megrendeles_is_kotodott_az_FBI_magyar_tanujahoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6974037e-6f94-439f-92fd-53153a3241db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb5451-e498-4f52-9944-173f5abf0759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Offshoreceg_es_allami_megrendeles_is_kotodott_az_FBI_magyar_tanujahoz","timestamp":"2018. március. 26. 12:16","title":"Offshore cég és állami megrendelés is kötődött az FBI magyar tanújához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentőcsapat egyik tagja szerint a férfi azt hitte róluk, amikor megtalálták, hogy ők rendőrök, és azt kérdezte, mennyi bírságot fog kapni. ","shortLead":"A mentőcsapat egyik tagja szerint a férfi azt hitte róluk, amikor megtalálták, hogy ők rendőrök, és azt kérdezte...","id":"20180326_tengerparti_sziklak_kozott_talaltak_meg_egy_fotozo_magyar_turistat_del_angliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edddf9d3-dc32-4601-8124-51029b7e54ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea85a8b0-66f5-44ca-8dc6-d849c56591c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_tengerparti_sziklak_kozott_talaltak_meg_egy_fotozo_magyar_turistat_del_angliaban","timestamp":"2018. március. 26. 15:38","title":"Tilott helyre ment fotózni egy magyar turista Dél-Angliában, ki kellett menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valóságban egy jelöltet támogatott, papíron 17 lett belőle - újabb adalék a kamu- és bizniszpártos történetekhez.\r

