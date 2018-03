45 hely van az országban, ahol a V18 csoport és Márki-Zay Péter szerint is győzhet az ellenzék. A V18 csoport, amely korábban Karácsony Gergely támogatói köreként határozta meg magát, illetve a minél nagyobb választási részvételt szeretné elérni, már egy hete közzétette a listáját arról, hogy az egyes választókerületekben ki lehet a legesélyesebb ellenzéki jelölt. Az új hódmezővásárhelyi polgármester is elkészített egy listát a szerinte legesélyesebbekről. Most pedig bejelentették, hogy együttműködnek, a V18 és Márki-Zay is jelzi a saját becslésénél, melyek azok a választókerületek, ahol mindkét előrejelzés szerint van esély az ellenzéki győzelemre.

A szakértők úgy számolnak: ahhoz, hogy a Fidesznek ne legyen többsége, az ellenzéknek 40-45 választókerületet kellene megnyernie, ahhoz pedig, hogy ne legyen Fidesz-kétharmad, 10-15 ellenzéki egyéni győzelemre volna szükség.

A V18 szerint 25 olyan hely van az országban, ahol akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem lesz együttműködés a pártok között. Ebből 24-ben Márki-Zay szerint is győzhet az ellenzék: így a Jobbik 10, az MSZP-Párbeszéd 8, a DK 4, független jelölt pedig 2 helyen hozhat mandátumot. További 21 olyan választókerület is van, ahol Márki-Zay talált esélyes ellenzéki jelöltet, a V18 viszont úgy számol, hogy a pártok megállapodására volna szükség, különben nem lesz elég ellenzéki szimpatizáns számára egyértelmű, hogy kire kellene szavaznia, ha a legerősebbet akarja segíteni.