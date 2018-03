Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Clara Ponsati Edinburgh központjában ügyvédjével együtt ment be egy rendőrőrsre.","shortLead":"Clara Ponsati Edinburgh központjában ügyvédjével együtt ment be egy rendőrőrsre.","id":"20180328_feladta_magat_skociaban_a_volt_katalan_oktatasi_miniszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45524ad-2526-4f91-a50f-9ed6c5ad532b","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_feladta_magat_skociaban_a_volt_katalan_oktatasi_miniszter","timestamp":"2018. március. 28. 13:16","title":"Feladta magát Skóciában a volt katalán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_Semjenfele_szarvasporkoltet_osztanak_ma_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadc2e75-24d4-4f0e-a8aa-c43df21e3f82","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_Semjenfele_szarvasporkoltet_osztanak_ma_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 27. 12:27","title":"Semjén-féle szarvaspörköltet osztanak ma Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","shortLead":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","id":"20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e82898-ec26-4ebc-9f6a-8867d438ae9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","timestamp":"2018. március. 26. 16:00","title":"Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál férfi kockás papucsát fogyasztotta el vacsorára egy piton. A kígyó nem tudta megemészteni a lábbelit, így azt ki kellett operálni a gyomrából. ","shortLead":"Egy ausztrál férfi kockás papucsát fogyasztotta el vacsorára egy piton. A kígyó nem tudta megemészteni a lábbelit...","id":"20180326_Sertetlenul_maradt_kockas_papucsot_huztak_ki_egy_piton_gyomrabol_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3460df-9b16-4483-9b66-827f95b1f2bf","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Sertetlenul_maradt_kockas_papucsot_huztak_ki_egy_piton_gyomrabol_video","timestamp":"2018. március. 27. 10:04","title":"Sértetlenül maradt kockás papucsot húztak ki egy piton gyomrából -videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4406ff-4518-4000-a6eb-6ecb2b1016f5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stéphane Audran francia színésznő 85 éves volt.","shortLead":"Stéphane Audran francia színésznő 85 éves volt.","id":"20180327_meghalt_a_burzsoazia_diszkret_baja_cimu_film_sztarja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4406ff-4518-4000-a6eb-6ecb2b1016f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89533b23-16a2-4e3f-b3c4-84c59d8ecdec","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_meghalt_a_burzsoazia_diszkret_baja_cimu_film_sztarja","timestamp":"2018. március. 27. 18:07","title":"Meghalt A burzsoázia diszkrét bája című film sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8533030b-15f8-4f60-80e8-82ea35648436","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár bíróságon is pereskedik a kormány, csak ne kelljen kiadni a kért adatokat a Magyar Helsinki Bizottságnak. A szervezet továbbra sem tud arról, hogy kikérte a budapesti üres állami lakások listáját. A kormány nem mond további konkrétumokat az adatigénylésről. A Fidesz a kormányhoz fordul, hogy bizonyítani lehessen, a Helsinki kérte ki a lakáslistát.\r

\r

","shortLead":"Akár bíróságon is pereskedik a kormány, csak ne kelljen kiadni a kért adatokat a Magyar Helsinki Bizottságnak...","id":"20180327_A_fantomadatigenyles_a_kormany_birosagra_is_kesz_elmenni_amiatt_ami_nincs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8533030b-15f8-4f60-80e8-82ea35648436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5542afd-13a6-4387-a4a2-e8bb0de8d3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_fantomadatigenyles_a_kormany_birosagra_is_kesz_elmenni_amiatt_ami_nincs","timestamp":"2018. március. 27. 13:47","title":"A fantom-adatigénylés: a kormány bíróságra is kész elmenni amiatt, ami nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","shortLead":"Karácsonykor a 60 forintos ár sem volt ritka, most a legdrágább sem kerül majd többe 50 forintnál. ","id":"20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f0ae1f-df45-418b-bc6a-75cbf7469cf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvetra_lejjebb_megy_a_tojas_ara","timestamp":"2018. március. 27. 06:05","title":"Húsvétra lejjebb megy a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald Trumppal, most az elnök személyes ügyvédjét, Michael Cohent perli becsületsértés miatt. ","shortLead":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald...","id":"20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7a8bf5-83f7-47e1-8059-7097818ee386","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","timestamp":"2018. március. 27. 06:16","title":"Becsületsértés miatt beperelte Trump ügyvédjét az elnökkel kavaró pornós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]