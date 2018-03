Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","shortLead":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","id":"20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133b2d77-a312-4eae-ab6f-44117fec97d8","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","timestamp":"2018. március. 27. 12:59","title":"Elszálltak a termőföldárak, és ez még nem a plafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán Georges Leekens szövetségi kapitány a 20 órakor kezdődő, skótok elleni barátságos mérkőzésre.","shortLead":"A kazahok elleni mérkőzéshez képest öt helyen változtatott a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatának összeállításán...","id":"20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09fda1e5-41fe-4338-b533-64c2680b7c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db209f92-cd35-472f-8c27-034262fcc9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180327_magyar_kezdocsapat_skocia_ellen","timestamp":"2018. március. 27. 19:18","title":"Nikolicsot kihagyta Leekens – ez a magyar kezdő a skótok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatgyűjtési botrány hatására a Playboy kiadója úgy döntött, felszámolja a világszerte több országban is működtetett közösségi csatornáit. A magyar csatorna valamiért marad.","shortLead":"Az adatgyűjtési botrány hatására a Playboy kiadója úgy döntött, felszámolja a világszerte több országban is működtetett...","id":"20180328_playboy_deletefacebook_adatgyujtesi_botrany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66119134-2970-41ca-8c41-9a5e8215ea04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_playboy_deletefacebook_adatgyujtesi_botrany","timestamp":"2018. március. 28. 14:38","title":"Letörli magát Facebookról a Playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két napon át tartó, indulatos és vulgáris felszólalásoktól sem mentes vita után bizalmat szavazott hétfőn este a pozsonyi törvényhozás a hatalmon lévő szlovák koalíció új összetételű kormányának.","shortLead":"Két napon át tartó, indulatos és vulgáris felszólalásoktól sem mentes vita után bizalmat szavazott hétfőn este...","id":"20180326_Bizalmat_kapott_az_uj_szlovak_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27d2519-2a5a-4561-aa7d-68ad56cae60e","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Bizalmat_kapott_az_uj_szlovak_kormany","timestamp":"2018. március. 26. 22:45","title":"Bizalmat kapott az új szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","shortLead":"A párt szerint ebben a választókerületben ez a lépés szolgálta leginkább a kormányváltás ügyét.","id":"20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2231263e-4b5d-4b70-8ec6-444ea18cac09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_visszalepett_pest_megyeben_a_momentum_egyik_jeloltje","timestamp":"2018. március. 27. 19:11","title":"Visszalépett Pest megyében a Momentum egyik jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Különös vizsgálat bizonyított.","shortLead":"Különös vizsgálat bizonyított.","id":"20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0a18eff-3f82-407c-9c3e-0daef1e0a6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10118e0-8663-4859-96b5-a24264e95e75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180328_Baratkozzon_es_akkor_magasabb_lesz_a_fajdalomkuszobe_is","timestamp":"2018. március. 28. 12:15","title":"Barátkozzon, és akkor magasabb lesz a fájdalomküszöbe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","shortLead":"A Momentum helyi jelöltje, Bodrozsán Alexandra plakátjait nem először tépték le.","id":"20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef7af2d-84d3-4b73-8596-b00ddc439a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de697bdb-8b79-4128-84a2-137c7a692031","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_leszedtek_a_momentum_plakatjait_tobb_mint_felmilliora_birsagoltak_a_kecskemeti_buszpalyaudvart","timestamp":"2018. március. 27. 20:12","title":"Leszedték a Momentum plakátjait, több mint félmillióra bírságolták a kecskeméti buszpályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839122d8-3246-4237-9f25-fc8233edd848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drámai bagolymentésről számol be a rendőrségi honlap. A furcsa testtartású madarat edelényi rendőrök látták meg, majd szakértőt hívtak a védett faj egyedéhez.","shortLead":"Drámai bagolymentésről számol be a rendőrségi honlap. A furcsa testtartású madarat edelényi rendőrök látták meg, majd...","id":"20180327_Serult_urali_baglyot_mentettek_a_rendorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839122d8-3246-4237-9f25-fc8233edd848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80122ece-ff29-450f-9192-2a07daed837d","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Serult_urali_baglyot_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2018. március. 27. 11:12","title":"Sérült uráli baglyot mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]