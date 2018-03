Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","shortLead":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","id":"20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a47e007-d27b-478a-ba18-cf8e4f92a467","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","timestamp":"2018. március. 27. 13:32","title":"\"Köszönöm, vége!\" – Gyurta Dániel visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szirtesi Gábor, nicknevén Gabinho a FIFA-versenyen remekelt, 40 ezer eurót, vagyis átszámítva 12 millió forintot szedett össze. ","shortLead":"Szirtesi Gábor, nicknevén Gabinho a FIFA-versenyen remekelt, 40 ezer eurót, vagyis átszámítva 12 millió forintot...","id":"20180327_fifa_verseny_v4_esport_fesztival_szirtes_gabor_gabinho","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e67e7-0baf-4acf-8650-69bbd44093a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_fifa_verseny_v4_esport_fesztival_szirtes_gabor_gabinho","timestamp":"2018. március. 27. 12:55","title":"12 millió forinttal a zsebében távozott a hétvégi esportfesztivál 16 éves magyar győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88a0da-7a40-4529-a50e-05dcd5b48aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2018. március. 27. 14:13","title":"Húsvét előtt sem nyúltak hozzá Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f2e82-45e8-43d1-9dd3-d62ff2aaf861","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A „Migránsfrász” nevű internetes oldalt üzemeltette az a szélsőjobbos német fegyverkereskedő, akit elfogtak a magyar hatóságok.","shortLead":"A „Migránsfrász” nevű internetes oldalt üzemeltette az a szélsőjobbos német fegyverkereskedő, akit elfogtak a magyar...","id":"20180328_Magyar_orizetben_a_fegyverarus_nemet_szelsojobbos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734f2e82-45e8-43d1-9dd3-d62ff2aaf861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba4664d-6604-4157-90b1-611c3aa2e030","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Magyar_orizetben_a_fegyverarus_nemet_szelsojobbos","timestamp":"2018. március. 28. 14:23","title":"Magyar rendőrök fogtak el egy fegyverárus német szélsőjobbost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfe02a8-e34b-4c6f-a890-d55d2fb79e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Attila azt mondja, nem tagja az MSZP-nek, csak a támogatásukkal jutott a közgyűlésbe, abban pedig semmi kivetnivalót nem lát, hogy Farkas Sándort támogatja.","shortLead":"Demeter Attila azt mondja, nem tagja az MSZP-nek, csak a támogatásukkal jutott a közgyűlésbe, abban pedig semmi...","id":"20180327_A_szentesi_szocialista_alpolgarmester_a_fideszes_jelolt_mellett_kampanyol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfe02a8-e34b-4c6f-a890-d55d2fb79e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e3f7a-2c50-4885-b477-358c2a439134","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_szentesi_szocialista_alpolgarmester_a_fideszes_jelolt_mellett_kampanyol","timestamp":"2018. március. 27. 13:45","title":"A szentesi szocialista alpolgármester a fideszes jelölt mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9b45b0-23a5-4a1d-a1aa-fb036ea2b938","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pusztító vihar, özönvízszerű esőzés, orkán erejű szél és 42 Celsius-fokos meleg is szerepel az Országos Meteorológiai Szolgálat 2050. július 10-re prognosztizált időjárás-jelentésében, amellyel a klímaváltozás hatásaira hívják fel a figyelmet.","shortLead":"Pusztító vihar, özönvízszerű esőzés, orkán erejű szél és 42 Celsius-fokos meleg is szerepel az Országos Meteorológiai...","id":"20180327_omsz_klimavaltozas_video_idojaras_jelentes_2050_globalis_felmelegedes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc9b45b0-23a5-4a1d-a1aa-fb036ea2b938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd0a867-26e9-44b1-aa26-1e671e167e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_omsz_klimavaltozas_video_idojaras_jelentes_2050_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. március. 27. 09:03","title":"Röviden? Baj van. – 2050. július 10-re szóló időjárás-előrejelzést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb12e61a-e5db-4f38-ae36-f54662475385","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ezek szerint senki nem számított a téli olimpiai aranyra?","shortLead":"Ezek szerint senki nem számított a téli olimpiai aranyra?","id":"20180327_Cirkuszpenzbol_jutalmazzak_a_teli_olimpikonokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb12e61a-e5db-4f38-ae36-f54662475385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab2694b-419e-4e02-ba0e-108868cf9140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Cirkuszpenzbol_jutalmazzak_a_teli_olimpikonokat","timestamp":"2018. március. 27. 09:35","title":"Cirkuszpénzből jutalmazzák a téli olimpikonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","shortLead":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","id":"20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b18d453-02a4-4fce-aff8-ea1655253206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","timestamp":"2018. március. 28. 10:23","title":"Megjött az Audi RS5 Sportback: családi autónak sem rossz, 450 lovas sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]