[{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Írországban már tájékoztatták az orosz nagykövetet, hogy az egyik diplomatájuk akkreditációja megszűnik. Luxemburg nem büntet orosz tisztségviselőket addig, amíg nincs száz százalékos bizonyíték arról, hogy illegális tevékenységet folytattak.","shortLead":"Írországban már tájékoztatták az orosz nagykövetet, hogy az egyik diplomatájuk akkreditációja megszűnik. Luxemburg nem...","id":"20180327_irorszag_egy_orosz_diplomatat_utasit_ki_luxemburg_egyet_sem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18368e6-09e0-4d93-8d97-60daabb16eb3","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_irorszag_egy_orosz_diplomatat_utasit_ki_luxemburg_egyet_sem","timestamp":"2018. március. 27. 15:23","title":"Írország egy orosz diplomatát utasít ki, Luxemburg egyet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Nyugat felől megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már többnyire erősen vagy közepesen felhős lesz az ég – olvasható...","id":"20180328_nem_csalas_nem_amitas_itt_a_tavasz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f241f7b-37eb-48be-a5c4-c32feede8f65","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_nem_csalas_nem_amitas_itt_a_tavasz","timestamp":"2018. március. 28. 06:29","title":"Nem csalás, nem ámítás: itt a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Élő adásban kérdezték Kósa Lajost az 1300 milliárdos örökségről, de olyan álkérdést tettek fel neki, hogy a fal adja a másikat. Visszakérdés természetesen nem volt. ","shortLead":"Élő adásban kérdezték Kósa Lajost az 1300 milliárdos örökségről, de olyan álkérdést tettek fel neki, hogy a fal adja...","id":"20180328_A_TV2_studiojaban_kerult_elo_a_napok_ota_bujkalo_Kosa_Lajos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bb208a-efcf-4a6a-a44f-51f6e143ec57","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_A_TV2_studiojaban_kerult_elo_a_napok_ota_bujkalo_Kosa_Lajos","timestamp":"2018. március. 28. 13:14","title":"A Tv2 stúdiójában került elő a napok óta bujkáló Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör, virsli azért akad, de inkább a személyes kapcsolatra gyúrnak a pártok.","shortLead":"Látványos kampányesemények helyett az ajtótól ajtóig-módszer a divat Szegeden. Némi plakátháború és pörkölt, sör...","id":"20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29cc9631-8fb5-4ef4-81e5-f8a7aa0a7913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ace7b84-80d4-4e72-82dc-9e3ab8e743e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_szeged_kampany_valasztas_2018","timestamp":"2018. március. 27. 18:02","title":"Kampány van a mi utcánkban: Szegeden a kutyapárti jelölthöz csöngetett be a fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat, amiket a helyiek nem szeretnének. A munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de ennek ára volt: a lakásárak nőnek, és havonta kell betanítani az új dolgozókat.","shortLead":"Erdélyi magyarok, románok és balkániak is szívesen költöznek Nyugat-Magyarországra, hogy elvégezzék azokat a munkákat...","id":"20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdbce85b-8cd6-42fa-b547-974aeda5388e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b5c66-aee0-4d0f-8c9a-02f260fe06f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_nyugat_magyarorszag_migracio","timestamp":"2018. március. 28. 06:30","title":"Ennyiért egy magyar nem piszkítja be a kezét, jönnek helyette mások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb pillanatát. \r

","shortLead":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb...","id":"20180328_Ettol_on_is_elolvad_majd_ime_a_vilag_legedesebb_segitsegkerese__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930069f2-d6ef-4b60-8a6a-9e76afdde58b","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ettol_on_is_elolvad_majd_ime_a_vilag_legedesebb_segitsegkerese__video","timestamp":"2018. március. 28. 14:38","title":"Ettől ön is elolvad majd: íme a világ legédesebb segítségkérése - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41b857c-653a-40da-b8a7-bde422d1a8a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"6-1-re nyertek a madridi felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"6-1-re nyertek a madridi felkészülési mérkőzésen.","id":"20180328_kiutotte_az_argentinokat_a_spanyol_valogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e41b857c-653a-40da-b8a7-bde422d1a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beea3d8-0529-471a-a031-e20643a3911b","keywords":null,"link":"/sport/20180328_kiutotte_az_argentinokat_a_spanyol_valogatott","timestamp":"2018. március. 28. 06:20","title":"Kiütötte az argentinokat a spanyol válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint megpróbálta megölni volt élettársát. Az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett, ezért kapott mentelmi jogot.","shortLead":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint...","id":"20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5ae6ba-2fae-4eaa-baac-861bda628101","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 27. 21:47","title":"Nem függesztik fel a gyilkossági kísérlettel vádolt szolnoki képviselőjelölt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]