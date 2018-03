Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa7bb44a-a628-40e1-b730-5ee2760be500","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jurij Gagarin szovjet repülőtiszt, kozmonauta, a világ első űrhajósa ötven éve, 1968. március 27-én vesztette életét repülőgép-balesetben.","shortLead":"Jurij Gagarin szovjet repülőtiszt, kozmonauta, a világ első űrhajósa ötven éve, 1968. március 27-én vesztette életét...","id":"20180327_az_elso_urhajos_50_eve_halt_meg_jurij_gagarin_halala_repulogep_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa7bb44a-a628-40e1-b730-5ee2760be500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f810ca7-e494-4476-a70a-210d58307866","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_az_elso_urhajos_50_eve_halt_meg_jurij_gagarin_halala_repulogep_baleset","timestamp":"2018. március. 27. 06:03","title":"50 éve ezen a napon halt meg a világ első űrhajósa, Gagarin – egy repülőgép-balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald Trumppal, most az elnök személyes ügyvédjét, Michael Cohent perli becsületsértés miatt. ","shortLead":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald...","id":"20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7a8bf5-83f7-47e1-8059-7097818ee386","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","timestamp":"2018. március. 27. 06:16","title":"Becsületsértés miatt beperelte Trump ügyvédjét az elnökkel kavaró pornós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e","c_author":"Szapor Judit","category":"kultura","description":"Folytatódik a történész-vita.","shortLead":"Folytatódik a történész-vita.","id":"20180327_Meg_egyszer_Homan_antiszemitizmusarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7041e6-4df3-4423-b8f7-7e68e4454905","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Meg_egyszer_Homan_antiszemitizmusarol","timestamp":"2018. március. 27. 09:44","title":"Még egyszer Hóman antiszemitizmusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament CONT, azaz költségvetés-ellenőrzési bizottsága után a nőjogi is elmarasztalta Magyarországot. A nemek közti esélyegyenlőség a családpolitikára szűkül, a civileket támadó szabályozás pedig a nőjogi szervezetek működésére is rossz hatással van.



","shortLead":"Az Európai Parlament CONT, azaz költségvetés-ellenőrzési bizottsága után a nőjogi is elmarasztalta Magyarországot...","id":"20180327_Ujabb_pofon_az_EUtol_egy_nap_alatt_a_masodik__a_nojogi_bizottsag_is_biral","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbb7ab3f-aa74-45d4-9919-64a7fe64361a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f80a59-733c-48d2-94fa-ebe03f6e5888","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Ujabb_pofon_az_EUtol_egy_nap_alatt_a_masodik__a_nojogi_bizottsag_is_biral","timestamp":"2018. március. 27. 18:16","title":"Újabb pofon az EU-tól, egy nap alatt a második - a nőjogi bizottság is bírál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b4e2f8-03e7-4101-8b79-b505fce5f83c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, mi nem akarjuk csecsre venni Szudánt, majd a választók eldöntik, Németh Szilárd vagy az ebola” – mondta a kampányhajrában villáminterjúra elkapott Orbán Viktor, akit ezúttal Bödőcs Tibor helyettesített, kispárnával a hasában. ","shortLead":"„Az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, mi nem akarjuk csecsre venni Szudánt, majd a választók eldöntik, Németh...","id":"20180327_kemeny_orban_parodiaval_huzott_bele_a_kampanyolasba_bodocs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89b4e2f8-03e7-4101-8b79-b505fce5f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b17ccf-213b-4858-8ed6-bde531b41e2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_kemeny_orban_parodiaval_huzott_bele_a_kampanyolasba_bodocs","timestamp":"2018. március. 27. 15:52","title":"Kemény Orbán-paródiával húzott bele a kampányolásba Bödőcs – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott, mit írt az OLAF a vizsgálata után a hatvani városvezetésnek.","shortLead":"Kiszivárgott, mit írt az OLAF a vizsgálata után a hatvani városvezetésnek.","id":"20180327_87_ev_alatt_terulhet_meg_az_Elios_hatvani_beruhazasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b78c99-0d13-46d1-967c-7a7338826889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_87_ev_alatt_terulhet_meg_az_Elios_hatvani_beruhazasa","timestamp":"2018. március. 27. 11:56","title":"87 év alatt térülhet meg az Elios hatvani beruházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d63607-c5ac-4495-8912-da570d83f784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A poén Barack Obama és az amerikai titkosszolgálat globális megfigyelése kapcsán került elő, most Mark Zuckerberg arcával fémjelezve hívja fel a figyelmünket a vicces kép arra: sokan szinte minden érzékeny információt kiadnak magukról a Facebookon.","shortLead":"A poén Barack Obama és az amerikai titkosszolgálat globális megfigyelése kapcsán került elő, most Mark Zuckerberg...","id":"20180327_mark_zuckerberg_facebook_megfigyeles_kemkedes_adatgyujtes_vicces_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52d63607-c5ac-4495-8912-da570d83f784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5618590-aab3-45a8-8cf2-2c52bebd86a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_mark_zuckerberg_facebook_megfigyeles_kemkedes_adatgyujtes_vicces_foto","timestamp":"2018. március. 27. 10:03","title":"Vicces vagy szomorú? Ez jól illusztrálja, mi a helyzet a Facebookon a személyes adatainkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos bajnokságon.","shortLead":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos...","id":"20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adccca4a-fe15-4fad-af12-d122c5ee47d2","keywords":null,"link":"/sport/20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. március. 27. 15:17","title":"Hosszú Katinka meglepte a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]