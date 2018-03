Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem hivatalos a miniszter. ","shortLead":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem...","id":"20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2060c4ef-6631-4843-b95f-568ac03a3160","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","timestamp":"2018. március. 27. 07:41","title":"Kósa lényegében kihagyja a Fidesz kampányát, egy fórumra sem hívták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most azért növekedett meg a forgalom, mert felújítás miatt lezárták az egyik kifutópályát. Tavaly is volt hasonló pályazár, akkor azzal nyugtatták a lakókat, hogy 30 évente csak egyszer van erre szükség. ","shortLead":"Rákoshegyen évek óta panaszkodnak az emberek arra, hogy méterekkel a házak felett repülnek el az utasszállítók. Most...","id":"20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c39d7e1-1582-40c5-be7f-09cb4b2ba05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eeb7607-5555-484d-86d6-4b94aa5e858e","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Ismet_repulok_zajatol_szenvednek_Rakoshegyen_a_lakok_szerint_atvertek_oket","timestamp":"2018. március. 26. 20:30","title":"Ismét repülők zajától szenvednek Rákoshegyen, a lakók szerint átverték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c0144d2-82e9-4508-a8d1-4e7116e66069","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Marine Le Pen idős apja, Jean-Marie Le Pen régóta húzódó ügyében a párizsi fellebbviteli bíróság hozott végleges döntést. ","shortLead":"Marine Le Pen idős apja, Jean-Marie Le Pen régóta húzódó ügyében a párizsi fellebbviteli bíróság hozott végleges...","id":"20180327_fizetnie_kell_le_pennek_a_naci_gazkamras_kijelentese_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c0144d2-82e9-4508-a8d1-4e7116e66069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7161a7ba-4a90-458b-9591-b9c9723f9a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_fizetnie_kell_le_pennek_a_naci_gazkamras_kijelentese_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 20:59","title":"Fizetnie kell Le Pennek a náci gázkamrás kijelentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f47a795-a6b5-41da-9775-c289ffb699a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fotók készültek a 3-as metró felújítás alatt álló északi szakaszáról, annak is az újpesti részéről. Az állomások burkolatát már elbontották, az egyik oldalon felszedték a síneket, a másikon pedig munkavonat jár, azzal szállítják el például a törmeléket. Külön érdekességnek számítanak a betonig lecsupaszított Újpest-városkapu és Újpest-központ állomások, amelyekre most egyáltalán nem lehet ráismerni. \r

","shortLead":"Újabb fotók készültek a 3-as metró felújítás alatt álló északi szakaszáról, annak is az újpesti részéről. Az állomások...","id":"20180327_remiszto_szellemtanyara_hasonlit_most_az_atepulo_3as_metro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f47a795-a6b5-41da-9775-c289ffb699a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b25c73-9285-4f24-a1dd-6c661e37acdf","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_remiszto_szellemtanyara_hasonlit_most_az_atepulo_3as_metro","timestamp":"2018. március. 27. 15:07","title":"Rémisztő szellemtanyára hasonlít most az átépülő 3-as metró – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","shortLead":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","id":"20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133b2d77-a312-4eae-ab6f-44117fec97d8","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","timestamp":"2018. március. 27. 12:59","title":"Elszálltak a termőföldárak, és ez még nem a plafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt az egyik legmegrázóbb vesztesége volt az amerikaiaknak.","shortLead":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt...","id":"20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ed4ea-fdc5-489e-8375-a1a9d602b893","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","timestamp":"2018. március. 27. 07:02","title":"4200 méter mélyen találták meg a 76 éve elsüllyedt hajót, ami az amerikai történelem egyik legfontosabb darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e276a57-057a-4256-be8a-8c1d07f71525","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány döntött arról, hogy törvénnyel korlátozza a magasházak építését.","shortLead":"A kormány döntött arról, hogy törvénnyel korlátozza a magasházak építését.","id":"20180328_Nyartol_johet_a_magashaz_stop","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e276a57-057a-4256-be8a-8c1d07f71525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda3fa3-38e3-4a4d-83da-2a1c72ce1452","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Nyartol_johet_a_magashaz_stop","timestamp":"2018. március. 28. 15:50","title":"Nyártól jöhet a magasház stop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatgyűjtési botrány hatására a Playboy kiadója úgy döntött, felszámolja a világszerte több országban is működtetett közösségi csatornáit. A magyar csatorna valamiért marad.","shortLead":"Az adatgyűjtési botrány hatására a Playboy kiadója úgy döntött, felszámolja a világszerte több országban is működtetett...","id":"20180328_playboy_deletefacebook_adatgyujtesi_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=586d485e-48e8-4d9a-8d7c-49e407231383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66119134-2970-41ca-8c41-9a5e8215ea04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_playboy_deletefacebook_adatgyujtesi_botrany","timestamp":"2018. március. 28. 14:38","title":"Letörli magát Facebookról a Playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]