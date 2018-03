Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"f64134a1-5bb1-46cc-a5ee-f087f7cf9b5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány jóváhagyta a régi-új Tisza-híd építését.","shortLead":"A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány jóváhagyta a régi-új Tisza-híd építését.","id":"20180327_Draga_es_esszerutlen_megis_folytatjak_az_Orban_es_Simicska_vitaja_miatt_elkaszalt_hid_epiteset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f64134a1-5bb1-46cc-a5ee-f087f7cf9b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2848da98-5d92-436c-a577-11443990610f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_Draga_es_esszerutlen_megis_folytatjak_az_Orban_es_Simicska_vitaja_miatt_elkaszalt_hid_epiteset","timestamp":"2018. március. 27. 13:30","title":"Drága és ésszerűtlen, mégis folytatják az Orbán és Simicska vitája miatt elkaszált híd építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással kapcsolatos szolgáltatások mellett egy új eszközről is lerántsa a leplet.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással...","id":"20180327_apple_ipad_olcso_ipad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240b3e1-09d4-4c2e-88c2-60f48aa55330","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_apple_ipad_olcso_ipad","timestamp":"2018. március. 27. 20:03","title":"Itt az Apple új iPadje, amellyel a diákok járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat 3-2-re kikapott Lettországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörének harmadik fordulójában, Szkopjéban.","shortLead":"A magyar csapat 3-2-re kikapott Lettországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörének harmadik fordulójában...","id":"20180327_lettorszag_magyarorszag_u19es_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44ee20e-a03e-4a7f-834e-ac3bbe3b0c5a","keywords":null,"link":"/sport/20180327_lettorszag_magyarorszag_u19es_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 18:40","title":"Kazah módra oktatták a lettek az U19-es válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3a794a-a001-4989-975c-8810d6f615b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felújítás alatt álló Ybl-épület tetőszerkezete gyulladt ki, a tűzoltók eloltották a lángokat.

\r

","shortLead":"A felújítás alatt álló Ybl-épület tetőszerkezete gyulladt ki, a tűzoltók eloltották a lángokat.

\r

","id":"20180327_Kigyulladt_a_budapesti_Operahaz_tetoszerkezete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f3a794a-a001-4989-975c-8810d6f615b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4cb569-3796-4030-a3c8-8ba27cfbdf1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kigyulladt_a_budapesti_Operahaz_tetoszerkezete","timestamp":"2018. március. 27. 16:27","title":"Kigyulladt a budapesti Operaház tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f462878a-4af3-4863-bb72-5805ea4e8332","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kaposvári, a debreceni, a veszprémi, a győri, a szolnoki színház, valamint a Nemzeti Színház és a Thália Színház is megújul a kormányzati támogatásból.","shortLead":"A kaposvári, a debreceni, a veszprémi, a győri, a szolnoki színház, valamint a Nemzeti Színház és a Thália Színház is...","id":"20180327_Negyven_milliard_forintot_kap_ot_videki_es_ket_budapesti_szinhaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f462878a-4af3-4863-bb72-5805ea4e8332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12feb082-cd9e-4388-b374-5111160dec3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Negyven_milliard_forintot_kap_ot_videki_es_ket_budapesti_szinhaz","timestamp":"2018. március. 27. 12:20","title":"Negyven milliárd forintot kap öt vidéki és két budapesti színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff278249-f5c3-4e0e-815e-6340fddd2ab8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Top Gear csapata a hétvégén mutatta be azt a gyorsulást, amellyel világrekordot értek el.","shortLead":"A Top Gear csapata a hétvégén mutatta be azt a gyorsulást, amellyel világrekordot értek el.","id":"20180328_top_gear_traktor_vilagrekord_guinness_rekord","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff278249-f5c3-4e0e-815e-6340fddd2ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5224eb2d-b346-41e1-994b-d95239fd923e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_top_gear_traktor_vilagrekord_guinness_rekord","timestamp":"2018. március. 28. 19:31","title":"Videó: így gyorsul a világ leggyorsabb traktora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnokon és Hódmezővásárhelyen is plakátrongálásokról tudósítanak a pártok - egyre inkább forr a kampányindulat az országban.

\r

","shortLead":"Szolnokon és Hódmezővásárhelyen is plakátrongálásokról tudósítanak a pártok - egyre inkább forr a kampányindulat...","id":"20180327_Ugy_szaggatjak_a_plakatokat_a_kampany_vegefele_mint_haziasszony_a_nokedlit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17284fe-417c-47c8-a0cd-1df1ad6de1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Ugy_szaggatjak_a_plakatokat_a_kampany_vegefele_mint_haziasszony_a_nokedlit","timestamp":"2018. március. 27. 16:19","title":"Úgy szaggatják a plakátokat a kampány végefelé, mint háziasszony a nokedlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b50dc-c87e-4ac2-ab83-4241ee632a83","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Minden magyar hatóság cáfol és hárít abban a pénzmosási ügyben, amelyről hétfői számában írt a Magyar Nemzet. A vádak nehezen bizonyíthatók, ám a helyzet valóban súlyos.","shortLead":"Minden magyar hatóság cáfol és hárít abban a pénzmosási ügyben, amelyről hétfői számában írt a Magyar Nemzet. A vádak...","id":"20180326_csalas_penzmosas_magyar_nemzet_fbi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b50dc-c87e-4ac2-ab83-4241ee632a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e04f67-cdc8-4e99-9726-0972b1e1d816","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_csalas_penzmosas_magyar_nemzet_fbi","timestamp":"2018. március. 27. 11:30","title":"Nagy a baj, ha egy pitiáner csaló így lophat ki uniós milliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]