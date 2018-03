Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában levő bank elutasítja, hogy pénzmosásban vett volna részt.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában levő bank elutasítja, hogy pénzmosásban vett volna részt.","id":"20180326_Reagalt_az_MKB_a_Magyar_Nemzet_penzmosasrol_szolo_cikkere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f09b99-bb1c-46c6-a3b0-e7e6e58f01b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2422ac43-5914-4e81-8a99-3fb23878c09a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Reagalt_az_MKB_a_Magyar_Nemzet_penzmosasrol_szolo_cikkere","timestamp":"2018. március. 26. 13:29","title":"Reagált az MKB a Magyar Nemzet pénzmosásról szóló cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839122d8-3246-4237-9f25-fc8233edd848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drámai bagolymentésről számol be a rendőrségi honlap. A furcsa testtartású madarat edelényi rendőrök látták meg, majd szakértőt hívtak a védett faj egyedéhez.","shortLead":"Drámai bagolymentésről számol be a rendőrségi honlap. A furcsa testtartású madarat edelényi rendőrök látták meg, majd...","id":"20180327_Serult_urali_baglyot_mentettek_a_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839122d8-3246-4237-9f25-fc8233edd848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80122ece-ff29-450f-9192-2a07daed837d","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Serult_urali_baglyot_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2018. március. 27. 11:12","title":"Sérült uráli baglyot mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c800b069-2f53-4401-9c83-1a520cc3baa8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A precíz méréseiről ismerhető DxOLabs alig néhány hete jelentette be, hogy a Samsung Galaxy S9+ a világ legjobb kamerás mobilja. Pünkösdi királyság volt ez.","shortLead":"A precíz méréseiről ismerhető DxOLabs alig néhány hete jelentette be, hogy a Samsung Galaxy S9+ a világ legjobb kamerás...","id":"20180327_melyik_a_legjobb_kameras_mobil_telefon_kamerak_osszehasonlitasa_dxo_labs_dxomark_pontszamok_samsung_galaxy_s9_huawei_p20_pro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c800b069-2f53-4401-9c83-1a520cc3baa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21638630-65da-43ae-b78b-e702aba34334","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_melyik_a_legjobb_kameras_mobil_telefon_kamerak_osszehasonlitasa_dxo_labs_dxomark_pontszamok_samsung_galaxy_s9_huawei_p20_pro","timestamp":"2018. március. 27. 19:03","title":"A legjobb kamerás telefont keresi? Váratlanul padlóra küldte az egész mezőnyt két új mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen dédelgeti ezeket a figurákat. Cikkünkben összegyűjtöttük a filmtörténet legidétlenebb bűnözőit, olyan emlékezetes alakításokat, amelyben élvezhető módon keveredik az esetlenség és a rettenthetetlenség.\r

","shortLead":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen...","id":"20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a46ecc-8955-48e7-86d7-4777a0195a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","timestamp":"2018. március. 26. 20:00","title":" Balekok, akiket utálni kéne, mégsem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7bb44a-a628-40e1-b730-5ee2760be500","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jurij Gagarin szovjet repülőtiszt, kozmonauta, a világ első űrhajósa ötven éve, 1968. március 27-én vesztette életét repülőgép-balesetben.","shortLead":"Jurij Gagarin szovjet repülőtiszt, kozmonauta, a világ első űrhajósa ötven éve, 1968. március 27-én vesztette életét...","id":"20180327_az_elso_urhajos_50_eve_halt_meg_jurij_gagarin_halala_repulogep_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa7bb44a-a628-40e1-b730-5ee2760be500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f810ca7-e494-4476-a70a-210d58307866","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_az_elso_urhajos_50_eve_halt_meg_jurij_gagarin_halala_repulogep_baleset","timestamp":"2018. március. 27. 06:03","title":"50 éve ezen a napon halt meg a világ első űrhajósa, Gagarin – egy repülőgép-balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha igaz, amit a Bloomberg névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva ír, akkor ez a 2011-ben hatalomra került Kim Dzsong Un első hivatalos külföldi útja.","shortLead":"Ha igaz, amit a Bloomberg névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva ír, akkor ez a 2011-ben hatalomra került Kim Dzsong...","id":"20180326_Kim_Dzsong_Un_varatlanul_Kinaba_latogatott_de_meg_nem_tudni_miert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ab9ab7-4e36-44a2-89d7-fe8d2e208503","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Kim_Dzsong_Un_varatlanul_Kinaba_latogatott_de_meg_nem_tudni_miert","timestamp":"2018. március. 26. 20:00","title":"Kim Dzsong Un váratlanul Kínába látogatott, de még nem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Golf környezetbarát hajtásláncú, hazánkban zöld rendszámmal ellátható kiadása igen komoly népszerűségnek örvend.","shortLead":"A Golf környezetbarát hajtásláncú, hazánkban zöld rendszámmal ellátható kiadása igen komoly népszerűségnek örvend.","id":"20180326_viszik_mint_a_cukrot_szinte_az_osszes_elektromos_vw_golf_elfogyott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8fb15a-0b2d-4d43-b740-318c26131174","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_viszik_mint_a_cukrot_szinte_az_osszes_elektromos_vw_golf_elfogyott","timestamp":"2018. március. 26. 13:26","title":"Viszik, mint a cukrot: szinte az összes elektromos VW Golf elfogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7e6373-2cff-4bc1-b132-84fac2ef6530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még aki régebb óta használja az iPhone-ját, az sem ismer benne minden lehetőséget. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert beállítást.","shortLead":"Még aki régebb óta használja az iPhone-ját, az sem ismer benne minden lehetőséget. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé...","id":"20180328_kevesse_ismert_iphone_tippek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea7e6373-2cff-4bc1-b132-84fac2ef6530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb3041f-178a-49e9-aad3-913986924426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_kevesse_ismert_iphone_tippek","timestamp":"2018. március. 28. 11:03","title":"Ön vajon ismeri ezeket az iPhone-trükköket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]