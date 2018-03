Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","shortLead":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","id":"20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c2ee2-df45-444e-8922-375ae1ce0760","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","timestamp":"2018. március. 27. 06:25","title":"Egy volt elnök szerint Trump új tanácsadója \"katasztrófa az országnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely a villany-, a fűtés -, a gázszámla befizetésekor vagy bármilyen, az energiatakarékosságot szolgáló beruházás finanszírozásakor felhasználható. A francia adóhivatal a hivatalos jövedelmi bevallások alapján automatikusan küldi a csekkeket. ","shortLead":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely...","id":"20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4928512-3d96-40fc-a863-f0b7d6f054d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","timestamp":"2018. március. 28. 12:42","title":"Orbán francia mumusa leckét adott az igazságos rezsicsökkentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e1734-3013-4a40-af58-a638925f2eb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlettebb arcfelimeréssel, sokkal jobb fényképezési képességekkel ruházhatja fel az okostelefonokat a Samsung most bejelentett alkalmazásprocesszora.","shortLead":"Fejlettebb arcfelimeréssel, sokkal jobb fényképezési képességekkel ruházhatja fel az okostelefonokat a Samsung most...","id":"20180327_samsung_exynos7_series_9610_processzor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473e1734-3013-4a40-af58-a638925f2eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c371b33d-456c-44e1-af45-f20eca4b2f2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_samsung_exynos7_series_9610_processzor","timestamp":"2018. március. 27. 13:00","title":"Készített valamit a Samsung: még jobbak lesznek az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\". Emellett a munkaerőhiány, valamint a tanulni akarás hiánya is gond volt. ","shortLead":"Az üzletvezetők szerint elfáradtak, ám nem a hosszú ideje tartó süteménygyártásban, hanem \"az egyéb nehézségekben\"...","id":"20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b93d106-7c81-4237-ae74-97750026de6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8768cd51-adbe-4b32-a12b-56e1bd9cc85e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Ki_nem_talalna_miert_zart_be_Budapest_egyik_legjobb_cukraszdaja","timestamp":"2018. március. 27. 08:41","title":"Ki nem találná, miért zárt be Budapest egyik legjobb cukrászdája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább migránsellenes, szélsőséges oldalakon volt látható.\r

\r

","shortLead":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább...","id":"20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2d7be7-20a9-43da-968c-7cbfc83018e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","timestamp":"2018. március. 27. 15:55","title":"Szélsőségesek és álhíroldalak kedvence az Fidesz új, Stop-kampányban használt fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat 3-2-re kikapott Lettországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörének harmadik fordulójában, Szkopjéban.","shortLead":"A magyar csapat 3-2-re kikapott Lettországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat elitkörének harmadik fordulójában...","id":"20180327_lettorszag_magyarorszag_u19es_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46089b00-8184-4db8-9149-90cf3b5eaea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44ee20e-a03e-4a7f-834e-ac3bbe3b0c5a","keywords":null,"link":"/sport/20180327_lettorszag_magyarorszag_u19es_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 18:40","title":"Kazah módra oktatták a lettek az U19-es válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","shortLead":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","id":"20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c58d-3604-4a07-bcd4-3f30a84ffe21","keywords":null,"link":"/sport/20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 21:58","title":"A skótoktól is kikapott a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit legfelső bíróság érvénytelenítette azt a határozatot, amellyel szabadlábra helyezték a többszörös nemi erőszakkal és molesztálással vádolt brit John Worboyt. A férfit ugyan csak egy erőszakért, valamint öt molesztálás miatt ítélték el, valószínű, hogy 2002-2008 között több mint száz nő ellen követett el bűncselekményeket.\r

","shortLead":"A brit legfelső bíróság érvénytelenítette azt a határozatot, amellyel szabadlábra helyezték a többszörös nemi...","id":"20180328_Botranyt_okozott_a_brit_eroszaktevo_szabadon_bocsatasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c0e371-e5b3-4217-8b57-ec77afdb2ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Botranyt_okozott_a_brit_eroszaktevo_szabadon_bocsatasa","timestamp":"2018. március. 28. 14:04","title":"Botrányt okozott a brit erőszaktevő szabadon bocsátása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]