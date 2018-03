Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"829dcf27-268a-4d5c-933a-e8df28dd6dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrkutatás történetének egyik legnagyobb és legdrágább eszközén a Nemzetközi Űrállomáson tehet virtuális sétát az alábbi weboldalon.","shortLead":"Az űrkutatás történetének egyik legnagyobb és legdrágább eszközén a Nemzetközi Űrállomáson tehet virtuális sétát...","id":"20180324_virtualis_seta_a_nemzetkozi_urallomason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=829dcf27-268a-4d5c-933a-e8df28dd6dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92368ff5-51f7-44c1-9efe-fd0640ac6795","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_virtualis_seta_a_nemzetkozi_urallomason","timestamp":"2018. március. 26. 17:00","title":"Lássa, amit az űrhajósok is: így tehet virtuális sétát a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja, Simicska Lajos is használja a saját médiáját. A Politico helyzetképe szerint egy erős kormánypárt és egy mélyen megosztott ellenzék készül az április 8-i választásokra. \r

\r

","shortLead":"Az országgyűlési választási kampány hajrájában a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök egykori barátja...","id":"20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c2c9b5-5082-47af-85a4-94c54298d0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa25eb56-5bd9-4110-8a14-ddb36c191eff","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_politico_kiszivarogtatasi_csataba_csapott_at_az_egyre_forrosodo_magyar_kampany","timestamp":"2018. március. 26. 19:32","title":"Politico: Kiszivárogtatási csatába csapott át az egyre forrósodó magyar kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88a0da-7a40-4529-a50e-05dcd5b48aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2018. március. 27. 14:13","title":"Húsvét előtt sem nyúltak hozzá Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták, a werkfotókból pedig kiállítás nyílt a városban. ","shortLead":"A Géniusz című sorozat második évadját - Antonio Banderas főszereplésével - részben Szentendrén forgatták...","id":"20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=376a2c54-f99a-4e17-b1ab-10e1e0b98e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57124d3-4d89-4279-a104-ce94a68dc7fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Antonio_Banderas_megfordult_Szentendren_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:12","title":"Antonio Banderas megfordult Szentendrén is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","shortLead":"A négykarikás német gyártó a jelek szerint azokra is gondol, akik keveslik az RS5 két ajtaját.","id":"20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53810502-4d67-4aca-a691-6ef9fa060328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b18d453-02a4-4fce-aff8-ea1655253206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_megjott_az_audi_rs5_sportback_csaladi_autokent_is_hasznalhato_450_lovas_sportolo","timestamp":"2018. március. 28. 10:23","title":"Megjött az Audi RS5 Sportback: családi autónak sem rossz, 450 lovas sportoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26564260-9355-461a-a22c-1057870e7c43","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_Fidesz_halalt_megveto_batorsaggal_futamodik_meg_ismet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26564260-9355-461a-a22c-1057870e7c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7e447-7e94-404d-a5f6-aaf58f661c09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_Fidesz_halalt_megveto_batorsaggal_futamodik_meg_ismet","timestamp":"2018. március. 27. 14:22","title":"A Fidesz halált megvető bátorsággal futamodik meg ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8d149e-6b09-41a3-886f-1167a6e6bbeb","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Messi_felepult_a_combserulesebol_keddtol_ujra_palyara_lep","timestamp":"2018. március. 26. 19:25","title":"Messi felépült a combsérüléséből, keddtől újra pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","shortLead":"Horrorfilmnek tűnik, de van rá tudományos magyarázat.","id":"20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c20b088f-387a-4e31-bd64-7ae14aa3e841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e9f7c6-6df9-4305-aed4-a8f37c5ff9f9","keywords":null,"link":"/elet/20180327_A_koporsoban_szulte_meg_a_gyereket_egy_halott_kozepkori_no","timestamp":"2018. március. 27. 12:07","title":"A koporsóban szülte meg a gyerekét egy halott középkori nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]