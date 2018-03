Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok. A Nissan szakemberei egy egészen használhatónak tűnő ötlettel álltak elő.","shortLead":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok...","id":"20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3410178-fc2b-4b46-8930-e5b9f204cb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","timestamp":"2018. március. 27. 09:26","title":"A Nissan Leaf két élete: így lehet használni az akkumulátort, ha már nem jó az autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely a villany-, a fűtés -, a gázszámla befizetésekor vagy bármilyen, az energiatakarékosságot szolgáló beruházás finanszírozásakor felhasználható. A francia adóhivatal a hivatalos jövedelmi bevallások alapján automatikusan küldi a csekkeket. ","shortLead":"Franciaországban ezen a héten kezdték kiküldeni a legszegényebb háztartásoknak az un. energia-csekket, amely...","id":"20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4928512-3d96-40fc-a863-f0b7d6f054d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Orban_francia_mumusa_lecket_adott_az_igazsagos_rezsicsokkentesbol","timestamp":"2018. március. 28. 12:42","title":"Orbán francia mumusa leckét adott az igazságos rezsicsökkentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át tartó nyomozás után az Interpolnak végre sikerült letartóztatnia annak a bűnbandának a vezetőjét, amely a gyanús szerint a világ 40 országában több mint 100 bankból összesen mintegy 1,2 milliárd dollárt (kb. 301,8 milliárd forint) lopott el – egy vírus segítségével.","shortLead":"Négy éven át tartó nyomozás után az Interpolnak végre sikerült letartóztatnia annak a bűnbandának a vezetőjét, amely...","id":"20180328_hacker_bank_malware_bankrablas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b91c45e-a84c-4ada-bb8b-e5cb2b4042d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_hacker_bank_malware_bankrablas","timestamp":"2018. március. 28. 12:03","title":"Letartóztatták a férfit, aki 100 bank ATM-jeiből lopott el 300 milliárd forintot – egy vírus segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1054dfd-0a8b-45de-bddd-23db195d3c2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A januári 97 után februárban újabb 94 esetben hozott pozitív döntést a menekültügyi hatóság.","shortLead":"A januári 97 után februárban újabb 94 esetben hozott pozitív döntést a menekültügyi hatóság.","id":"20180327_Iden_mar_kozel_200_menekultet_fogadott_be_Magyarorszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1054dfd-0a8b-45de-bddd-23db195d3c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31864a12-ad1a-4823-bfae-e9afbd7fdc67","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Iden_mar_kozel_200_menekultet_fogadott_be_Magyarorszag","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"Idén már közel 200 menekültet fogadott be Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két napon át tartó, indulatos és vulgáris felszólalásoktól sem mentes vita után bizalmat szavazott hétfőn este a pozsonyi törvényhozás a hatalmon lévő szlovák koalíció új összetételű kormányának.","shortLead":"Két napon át tartó, indulatos és vulgáris felszólalásoktól sem mentes vita után bizalmat szavazott hétfőn este...","id":"20180326_Bizalmat_kapott_az_uj_szlovak_kormany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27d2519-2a5a-4561-aa7d-68ad56cae60e","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Bizalmat_kapott_az_uj_szlovak_kormany","timestamp":"2018. március. 26. 22:45","title":"Bizalmat kapott az új szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","shortLead":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","id":"20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d783a41-7b20-4f20-b5cd-3219f4156317","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","timestamp":"2018. március. 27. 15:30","title":"Lelépett a Mediaworks két pécsi újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök egy ideje légúti fertőzéssel küszködik. Kivizsgálták, gyógyszert kapott és hazaküldték pihenni.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök egy ideje légúti fertőzéssel küszködik. Kivizsgálták, gyógyszert kapott és hazaküldték...","id":"20180328_meg_ejjel_hazaengedtek_a_korhazbol_netanjahut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0898525f-9046-4d57-9155-433daa9d4307","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_meg_ejjel_hazaengedtek_a_korhazbol_netanjahut","timestamp":"2018. március. 28. 06:36","title":"Még éjjel hazaengedték a kórházból Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]