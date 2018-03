Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"","category":"kkv","description":"A második legmagasabb fizetéseket garantáló diszkontlánc a műszakválasztékban is dolgozói kegyeit keresi.","shortLead":"A második legmagasabb fizetéseket garantáló diszkontlánc a műszakválasztékban is dolgozói kegyeit keresi.","id":"20180326_Megint_nagyot_guritott_a_Lidl_eleg_a_ket_ora_munka_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71dcb4-29bc-4390-9402-d9b017fdc552","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Megint_nagyot_guritott_a_Lidl_eleg_a_ket_ora_munka_is","timestamp":"2018. március. 26. 13:33","title":"Megint nagyot gurított a Lidl: elég a két óra munka is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek a Facebooknak. Csakhogy a törlés önmagában nem elég, a közösségi oldal ugyanis a böngészőkbe épített, a felhasználók online aktivitását követni képes funkciókkal akkor is begyűjti az adatokat, ha az illető már megszüntette a fiókját – sőt, a leskelődés azokat is érinti, akik soha nem is használták a Facebookot.","shortLead":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek...","id":"20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44573a59-76c5-4d55-9545-29ca5c2dff21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. március. 28. 07:02","title":"Erről tudjon: akkor is leköveti önt a Facebook, ha soha nem is regisztrált – mutatjuk, hol lehet kikapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök közvélemény-kutatótól kért ajánlatot, a másik két jelölt kifarolt, és azt állítja, a korábbi mérés alapján ő a legesélyesebb.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök közvélemény-kutatótól kért ajánlatot, a másik két jelölt kifarolt, és azt állítja...","id":"20180326_Hamar_lelohadt_a_lendulet_a_Belvarosban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4429dbed-7f0d-4a0b-ac5d-462686ba705d","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Hamar_lelohadt_a_lendulet_a_Belvarosban","timestamp":"2018. március. 26. 12:12","title":"Hamar lelohadt az ellenzék koordinációs lelkesedése a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93c2f74-0a9b-4eb2-a987-cf8454c77aa6","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos mellett kampányoltak Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnökkel. A fórum bejáratánál a Fidelitas akciózott, Gyurcsány pénzesőben távozott.","shortLead":"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos...","id":"20180327_gyurcsany_kuncze_forum_olah","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b93c2f74-0a9b-4eb2-a987-cf8454c77aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841b0a8-edc9-4252-b7c8-b3fb40549d24","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_gyurcsany_kuncze_forum_olah","timestamp":"2018. március. 27. 19:45","title":"Gyurcsány drukkol a Jobbiknak, hogy sikeresen befejezzék, amit elkezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","shortLead":"Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.","id":"20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57bb764a-b68d-43a8-8d33-fce536c810f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec9d0c-ebe7-4c3b-8550-cfb090d7efa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_samsung_elado_telefon_nincs_a_kepen","timestamp":"2018. március. 26. 11:03","title":"Ha igazi, ha kamu, mindenesetre zseniális telefonhirdetés terjed a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839122d8-3246-4237-9f25-fc8233edd848","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Drámai bagolymentésről számol be a rendőrségi honlap. A furcsa testtartású madarat edelényi rendőrök látták meg, majd szakértőt hívtak a védett faj egyedéhez.","shortLead":"Drámai bagolymentésről számol be a rendőrségi honlap. A furcsa testtartású madarat edelényi rendőrök látták meg, majd...","id":"20180327_Serult_urali_baglyot_mentettek_a_rendorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839122d8-3246-4237-9f25-fc8233edd848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80122ece-ff29-450f-9192-2a07daed837d","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Serult_urali_baglyot_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2018. március. 27. 11:12","title":"Sérült uráli baglyot mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","shortLead":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","id":"20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234bd9c-95ef-46f7-8c38-d0a2c551b7f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","timestamp":"2018. március. 26. 10:21","title":"Egy ötéves gumi is lehet új – tudja, mi az a bűvös DOT-szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]