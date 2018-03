Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb \"korlátját\".","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan eljáráson dolgoznak, ami lebontaná az önvezető autók egyik legnagyobb...","id":"20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004083df-a5f4-41b7-98b5-b6122562cd9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_onvezeto_auto_kod_vezetes","timestamp":"2018. március. 26. 16:21","title":"Ha ez a technológiát \"beszerelik\", olyasmire lesznek képesek az önvezető autók, amire az ember sosem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció aktiválásához csupán frissíteni kell az alkalmazást, és máris megjelenik a megfelelő kapcsoló.","shortLead":"Szemünk mellett a telefon akkumulátorát is kíméli a mobilos YouTube-hoz elkészített éjszakai felület. A funkció...","id":"20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64d626ba-44cf-48e7-8e3f-f00a5f30c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcaa584-5058-431d-ba93-b59de30fc263","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_youtube_sotet_tema_bekapcsolas_ejszakai_mod","timestamp":"2018. március. 27. 08:03","title":"Ha ezt bekapcsolja a YouTube-on, tovább üzemel majd a telefonja és még a szemét is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af54d3ea-c04f-4e47-8747-16932bca021a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál várta Orbán Viktort, de végül csak Németh Szilárd ment el átadni az intézmény frissen felújított sürgősségi osztályát.","shortLead":"Az Együtt a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznál várta Orbán Viktort, de végül csak Németh Szilárd ment el átadni...","id":"20180326_Orvost_is_hoztal_Juhaszek_vartak_a_surgossegi_atadasara_erkezo_Orban_Viktort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af54d3ea-c04f-4e47-8747-16932bca021a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb5d04a-c337-44c2-98e4-1c776bd7d3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orvost_is_hoztal_Juhaszek_vartak_a_surgossegi_atadasara_erkezo_Orban_Viktort","timestamp":"2018. március. 26. 09:54","title":"Orvost is hoztál? – Juhászék várták a sürgősségit átadó Németh Szilárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","shortLead":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","id":"20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ad5c2-2afb-4e9b-893e-e62cda0d22e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","timestamp":"2018. március. 27. 17:26","title":"A Főtaxi nem áll be az Uber kinyírói mellé a tervezett reptéri blokádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9b45b0-23a5-4a1d-a1aa-fb036ea2b938","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Pusztító vihar, özönvízszerű esőzés, orkán erejű szél és 42 Celsius-fokos meleg is szerepel az Országos Meteorológiai Szolgálat 2050. július 10-re prognosztizált időjárás-jelentésében, amellyel a klímaváltozás hatásaira hívják fel a figyelmet.","shortLead":"Pusztító vihar, özönvízszerű esőzés, orkán erejű szél és 42 Celsius-fokos meleg is szerepel az Országos Meteorológiai...","id":"20180327_omsz_klimavaltozas_video_idojaras_jelentes_2050_globalis_felmelegedes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc9b45b0-23a5-4a1d-a1aa-fb036ea2b938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd0a867-26e9-44b1-aa26-1e671e167e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_omsz_klimavaltozas_video_idojaras_jelentes_2050_globalis_felmelegedes","timestamp":"2018. március. 27. 09:03","title":"Röviden? Baj van. – 2050. július 10-re szóló időjárás-előrejelzést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","shortLead":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","id":"20180326_codecool_meetup","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8653816-41ed-4f8d-bff5-d1045ebc6030","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180326_codecool_meetup","timestamp":"2018. március. 26. 11:35","title":"„Egészséges mértékben lehetünk feministák, de előjogokért könyökölni nem lenne igazságos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram legszebb, legérdekesebb képeit rengetegen lájkolják és kommentelik. Az alábbi szolgáltatással éppen ezeket kereshetjük ki igen egyszerűen.","shortLead":"Az Instagram legszebb, legérdekesebb képeit rengetegen lájkolják és kommentelik. Az alábbi szolgáltatással éppen ezeket...","id":"20180327_a_leggyakrabban_lajkolt_es_kommentelt_kepek_az_instagramon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b8c1-d778-4c8a-a680-d89043f1e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0f5dfa-6ef8-4eef-8c9a-3da8d0460044","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_a_leggyakrabban_lajkolt_es_kommentelt_kepek_az_instagramon","timestamp":"2018. március. 27. 21:03","title":"Kíváncsi az Instagram legszebb, legizgalmasabb képeire? Akkor ezt tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1eb393-9f28-43ca-8e28-1b880452edc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár a vonatkozó orosz minisztérium vezetője szerint korai még a tűz okairól nyilatkozni, egy független televízió nem zárja ki, hogy gyújtogató kamaszok állhatnak a dél-szibériai Kemerovóban történt, 64 emberéletet követelő vasárnapi tűzvész mögött. ","shortLead":"Bár a vonatkozó orosz minisztérium vezetője szerint korai még a tűz okairól nyilatkozni, egy független televízió nem...","id":"20180326_Fotokon_a_64_halalos_aldozatot_kovetelo_orosz_plazatuz__kamaszok_gyujtogattak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1eb393-9f28-43ca-8e28-1b880452edc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dffbe9c-88dc-4ab9-be64-259869ac3593","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Fotokon_a_64_halalos_aldozatot_kovetelo_orosz_plazatuz__kamaszok_gyujtogattak","timestamp":"2018. március. 26. 16:57","title":"Fotókon a 64 halálos áldozatot követelő orosz plázatűz - kamaszok gyújtogattak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]