[{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","shortLead":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","id":"20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e82898-ec26-4ebc-9f6a-8867d438ae9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","timestamp":"2018. március. 26. 16:00","title":"Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e23b366-a278-4217-812f-2a98313eb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amíg itthon simán sikerül nagyobb budapesti plázában is olyan boltba menni, ahol már elfogyott a tojásfesték, és húsvéti csokiból is csak kétféle van, az olaszok megadják a módját a kereszténység legnagyobb ünnepének.","shortLead":"Amíg itthon simán sikerül nagyobb budapesti plázában is olyan boltba menni, ahol már elfogyott a tojásfesték, és...","id":"20180327_N","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e23b366-a278-4217-812f-2a98313eb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ceda0a1-db60-48b2-b45f-b25ea2c79f2c","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_N","timestamp":"2018. március. 27. 12:19","title":"Az olasz boltos szerint három dolog biztos: a halál, a feltámadás és a csokitojás-készlet kimaxolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium csak annyit közölt az érintett orosz diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet is végez. ","shortLead":"A külügyminisztérium csak annyit közölt az érintett orosz diplomatáról, hogy hírszerző tevékenységet is végez. ","id":"20180326_magyarorszag_egyetlen_orosz_diplomatat_utasit_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3aef9d-c431-48ed-960f-49e06c41b885","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_magyarorszag_egyetlen_orosz_diplomatat_utasit_ki","timestamp":"2018. március. 26. 18:59","title":"Magyarország egyetlen orosz diplomatát utasít ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82465714-fd96-41d2-ae8a-333c383fc080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szépségszalon egyik vendégének táskájából szedték ki a pénztárcáját. Az üzletben volt kamera. ","shortLead":"Egy szépségszalon egyik vendégének táskájából szedték ki a pénztárcáját. Az üzletben volt kamera. ","id":"20180326_penztarcat_lopott_ez_a_ket_no_ujlipotvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82465714-fd96-41d2-ae8a-333c383fc080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de510f-f63f-43ac-b681-2c93ea12de9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_penztarcat_lopott_ez_a_ket_no_ujlipotvarosban","timestamp":"2018. március. 26. 18:11","title":"Pénztárcát lopott ez a két nő Újlipótvárosban, ki ismeri fel őket? – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c800b069-2f53-4401-9c83-1a520cc3baa8","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A precíz méréseiről ismerhető DxOLabs alig néhány hete jelentette be, hogy a Samsung Galaxy S9+ a világ legjobb kamerás mobilja. Pünkösdi királyság volt ez.","shortLead":"A precíz méréseiről ismerhető DxOLabs alig néhány hete jelentette be, hogy a Samsung Galaxy S9+ a világ legjobb kamerás...","id":"20180327_melyik_a_legjobb_kameras_mobil_telefon_kamerak_osszehasonlitasa_dxo_labs_dxomark_pontszamok_samsung_galaxy_s9_huawei_p20_pro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c800b069-2f53-4401-9c83-1a520cc3baa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21638630-65da-43ae-b78b-e702aba34334","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_melyik_a_legjobb_kameras_mobil_telefon_kamerak_osszehasonlitasa_dxo_labs_dxomark_pontszamok_samsung_galaxy_s9_huawei_p20_pro","timestamp":"2018. március. 27. 19:03","title":"A legjobb kamerás telefont keresi? Váratlanul padlóra küldte az egész mezőnyt két új mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Benjámin Netanjahu a helyi média szerint a turisztikai minisztertől kapott el légúti fertőzést.","shortLead":"Benjámin Netanjahu a helyi média szerint a turisztikai minisztertől kapott el légúti fertőzést.","id":"20180327_korhazba_vittek_kivizsgalasra_az_izraeli_miniszterelnokot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00610ae9-84ce-4206-bd47-c5f41295fec9","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_korhazba_vittek_kivizsgalasra_az_izraeli_miniszterelnokot","timestamp":"2018. március. 27. 22:06","title":"Kórházba vitték kivizsgálásra az izraeli miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","shortLead":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","id":"20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d8eb1-7737-45b8-898f-5b5b3b9ef11b","keywords":null,"link":"/elet/20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","timestamp":"2018. március. 26. 10:55","title":"Segítsen elnevezni az állatkert gorillabébijét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok. A Nissan szakemberei egy egészen használhatónak tűnő ötlettel álltak elő.","shortLead":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok...","id":"20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3410178-fc2b-4b46-8930-e5b9f204cb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","timestamp":"2018. március. 27. 09:26","title":"A Nissan Leaf két élete: így lehet használni az akkumulátort, ha már nem jó az autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]