[{"available":true,"c_guid":"5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér befogadóképessége és a színpadtechnikát is felújítják.","shortLead":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér...","id":"20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5767c5-ecd4-40cd-bb9d-bfe3a3ec8fa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","timestamp":"2018. március. 27. 20:28","title":"Jégkockát tesznek a sísáncra, így építik át a győri színházat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elhunyt Demján Sándor – közölte kedden délután a Gránit Pólus csoport a család tájékoztatása alapján.","shortLead":"Elhunyt Demján Sándor – közölte kedden délután a Gránit Pólus csoport a család tájékoztatása alapján.","id":"20180327_meghalt_demjan_sandor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f135a606-153a-403d-980e-cd2f9a8f34fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_meghalt_demjan_sandor","timestamp":"2018. március. 27. 16:46","title":"Meghalt Demján Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane Goodallról. Az ötven évvel ezelőtti felvételek betekintést engednek Goodall munkájába, és közvetlen közelről mutatják be, milyen volt az etológus élete a csimpánzok közt.","shortLead":"Több mint százórányi, nyilvánosság előtt soha nem vetített felvétel került elő a National Geographic archívumából Jane...","id":"20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60931df5-211d-4357-a3bb-5e13bd28344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d24ccc-3093-4fc4-83cf-6a9f3db4762f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180329_jane_goodall_film_natgeo_national_geographic_dokumentumfilm_csimpanzok","timestamp":"2018. március. 29. 07:02","title":"Érdemes lesz vasárnap a tévé elé ülni: eddig soha nem látott felvételekkel jön a Jane Goodall életéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA Pszichológia Szalon kerekasztal beszélgetésén, amelyet a magazin legfrissebb száma kapcsán rendeztek múlt pénteken. Az esten szóba került a jogos düh, a generációkon átadódó traumák, és hogy miért lenne szüksége mindenkinek terápiára.","shortLead":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA...","id":"20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d541d1e-ac7f-45f3-ab2d-ea3aedfba85b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"„Add ki a dühödet, de ne bánts mást!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42bd7099-7b16-41ed-99d2-eec1f30277af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kislány wasabival való első találkozása eredményezte a hónap, de talán az utóbbi idők legjobb és legszerethetőbb pillanatát. \r

","shortLead":"Rasszista üzenettel is vádolják a kormány új menekültellenes kampányplakátját, aminek fotója az utóbbi időkben inkább...","id":"20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2d7be7-20a9-43da-968c-7cbfc83018e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Migransozos_alhiroldalak_kedvence_az_uj_Stopkormanyban_hasznalt_foto","timestamp":"2018. március. 27. 15:55","title":"Szélsőségesek és álhíroldalak kedvence az Fidesz új, Stop-kampányban használt fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]