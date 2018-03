Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","shortLead":"Gyászba borult a K-pop világa Dél-Koreában Minwoo halála miatt. Az énekes mindössze 33 éves volt. ","id":"20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca39fa6-d16e-4f00-bdbb-9361f12c684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cd9c9e-989a-4602-81d9-efed5b2e5f3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_meghalt_a_hires_delkoreai_kpop_fiubanda_enekese","timestamp":"2018. március. 28. 09:34","title":"Meghalt a híres dél-koreai K-pop fiúbanda 33 éves énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8d94b9-2e4c-4749-97c7-d2d65bdbb998","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon ráadásul egy jelentős bírsággal és előzetes letartóztatással sújtott üzleti kör állhat mögötte.","shortLead":"Magyarországon ráadásul egy jelentős bírsággal és előzetes letartóztatással sújtott üzleti kör állhat mögötte.","id":"20180329_Irrealis_hozammal_csabitja_a_befektetoket_a_csehmagyar_ingatlanos_ceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a8d94b9-2e4c-4749-97c7-d2d65bdbb998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8187b72f-446c-45ce-a9b0-6734406d0bb1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Irrealis_hozammal_csabitja_a_befektetoket_a_csehmagyar_ingatlanos_ceg","timestamp":"2018. március. 29. 11:50","title":"Irreális hozammal csábítja a befektetőket a cseh-magyar ingatlanos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi – azóta éppen hibája miatt visszahívott laptop esetét bemutató – videóból is jól látható.","shortLead":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi –...","id":"20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d4d77-4d5b-4e58-9924-4ce66691e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","timestamp":"2018. március. 28. 20:03","title":"Ön is a töltőn hagyja éjszakára a laptopot? Ha megnézi ezt a videót, lehet, hogy többé nem fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér befogadóképessége és a színpadtechnikát is felújítják.","shortLead":"A húszmilliárdos rekonstrukció jövő ősszel kezdődhet el. Kissé megváltozik az épület teteje, növekszik a nézőtér...","id":"20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5424d64b-2c61-4bcc-82a1-63973c65588f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5767c5-ecd4-40cd-bb9d-bfe3a3ec8fa8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_jegkockat_tesznek_a_sisancra_igy_epitik_at_a_gyori_szinhazat","timestamp":"2018. március. 27. 20:28","title":"Jégkockát tesznek a sísáncra, így építik át a győri színházat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","shortLead":"Az LMP-s jelölt azt állítja, megdöbbentette ez a segítség, bár a szabályok alapján előzetesen tudnia kellett róla.","id":"20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc102b9-7088-4e6f-9171-fcb6c65cd2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Zugloban_az_LMPnek_is_gyujtott_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 13:50","title":"Zuglóban az LMP-nek is gyűjtött aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13e29ae-dae4-426c-8428-00c1e8ffe141","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lépés a nemrégiben történt halálos incidens után elég radikális.","shortLead":"A lépés a nemrégiben történt halálos incidens után elég radikális.","id":"20180327_uber_onvezeto_auto_arizona_halalos_baleset_betiltas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13e29ae-dae4-426c-8428-00c1e8ffe141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ff333a-fdb1-4266-9f26-e2d51bc68d72","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_uber_onvezeto_auto_arizona_halalos_baleset_betiltas","timestamp":"2018. március. 27. 15:25","title":"Betiltották az önvezető járművek tesztelését az eddig legszabadabb államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82728f60-23fe-48e7-a223-1b387da5559c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A rövidpályás gyorskorcsolyázó hivatalosan is bejelentette, ennyi volt. ","shortLead":"A rövidpályás gyorskorcsolyázó hivatalosan is bejelentette, ennyi volt. ","id":"20180329_100_evre_elegendo_elmennyel_vonul_vissza_Heidum_Bernadett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82728f60-23fe-48e7-a223-1b387da5559c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2f1599-d4bc-4a4e-aace-49df02810692","keywords":null,"link":"/sport/20180329_100_evre_elegendo_elmennyel_vonul_vissza_Heidum_Bernadett","timestamp":"2018. március. 29. 08:24","title":"100 évre elegendő élménnyel vonul vissza Heidum Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd a Helsinki Bizottság tagja, de ehhez vajmi kevés köze van az ügyhöz. Kárpáti Józsefnek fogalma sincs, hogy a levél, amit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz írt, hogy jutott a kormányhoz. Az ügyben a Magyar Ügyvédi Kamarához és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordul.","shortLead":"Az ügyvéd a Helsinki Bizottság tagja, de ehhez vajmi kevés köze van az ügyhöz. Kárpáti Józsefnek fogalma sincs...","id":"20180328_Helsinki_Bizottsag_Fidesz_menekultek_kampany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90c9a89-9137-4822-bbd2-e858bbcdf10e","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Helsinki_Bizottsag_Fidesz_menekultek_kampany","timestamp":"2018. március. 28. 18:16","title":"Egy hagyatéki ügyben írt ügyvédi levéllel riogat a kormány, hogy migránsok lesznek az üres lakásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]