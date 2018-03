Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással kapcsolatos szolgáltatások mellett egy új eszközről is lerántsa a leplet.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással...","id":"20180327_apple_ipad_olcso_ipad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240b3e1-09d4-4c2e-88c2-60f48aa55330","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_apple_ipad_olcso_ipad","timestamp":"2018. március. 27. 20:03","title":"Itt az Apple új iPadje, amellyel a diákok járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","shortLead":"Csúcsra ért Orbánék menekültellenes retorikája!","id":"20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c5564d-bc75-4eba-b526-12a079808f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Migransnak_neztek_egy_fodrasztol_hazafele_setalo_not_Csongradon_rendort_hivtak_ra","timestamp":"2018. március. 29. 11:57","title":"Migránsnak néztek egy fodrásztól hazafelé sétáló nőt Csongrádon, rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","shortLead":"Főként kéz- és lábcsontok kerültek elő a XV. kerületi Irinyi János laktanya melletti területen. ","id":"20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=872d6bc2-22ad-44e1-8737-fb69c004d952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7d6007-4f8f-4fed-8d5b-96ea3ab5526a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Emberi_maradvanyokra_bukkantak_egy_illegalis_szemetlerakonal","timestamp":"2018. március. 29. 10:56","title":"Emberi maradványokra bukkantak egy illegális szemétlerakónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87","c_author":"Prinz Dániel","category":"itthon","description":"Fanyalgunk, posztolgatunk, esetleg elmegyünk tüntetni, márpedig amíg így teszünk, addig Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor marad. Vélemény.","shortLead":"Fanyalgunk, posztolgatunk, esetleg elmegyünk tüntetni, márpedig amíg így teszünk, addig Magyarország miniszterelnöke...","id":"20180328_Kelj_fel_a_fotelbol_es_csinalj_valamit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e1311-b145-4e1b-ab88-2428cffe28e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kelj_fel_a_fotelbol_es_csinalj_valamit","timestamp":"2018. március. 28. 15:32","title":"Kelj fel a fotelből, és csinálj valamit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy helyettesét küldi el maga helyett. ","shortLead":"Egy helyettesét küldi el maga helyett. ","id":"20180327_Zuckerberg_nem_megy_el_a_brit_parlamenti_meghallgatasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50b838b-8e84-4ce5-afda-a4d1b1c64c02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_Zuckerberg_nem_megy_el_a_brit_parlamenti_meghallgatasara","timestamp":"2018. március. 27. 13:25","title":"Zuckerberg nem megy el a brit parlamenti meghallgatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek a Facebooknak. Csakhogy a törlés önmagában nem elég, a közösségi oldal ugyanis a böngészőkbe épített, a felhasználók online aktivitását követni képes funkciókkal akkor is begyűjti az adatokat, ha az illető már megszüntette a fiókját – sőt a leskelődés azokat is érinti, akik soha nem is használták a Facebookot.","shortLead":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek...","id":"20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44573a59-76c5-4d55-9545-29ca5c2dff21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. március. 28. 07:02","title":"Erről tudjon: akkor is leköveti önt a Facebook, ha soha nem is regisztrált – mutatjuk, hol lehet kikapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a807a7-dc16-411c-89f0-336539eade1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúria végzése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságokba (oevb) is delegálhatnak tagot az országos listát állító pártok, nem csak a szavazatszámláló bizottságokba. ","shortLead":"A Kúria végzése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságokba (oevb) is delegálhatnak tagot...","id":"20180328_A_kis_ellenzeki_partoknak_kedvezett_a_Kuria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92a807a7-dc16-411c-89f0-336539eade1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca74433-676f-4c78-8cbb-6e14a5262b89","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_A_kis_ellenzeki_partoknak_kedvezett_a_Kuria","timestamp":"2018. március. 28. 17:58","title":"A kis ellenzéki pártoknak kedvezett a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","shortLead":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","id":"20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133b2d77-a312-4eae-ab6f-44117fec97d8","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","timestamp":"2018. március. 27. 12:59","title":"Elszálltak a termőföldárak, és ez még nem a plafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]