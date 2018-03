Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel duplájára nő azoknak a vonalaknak a száma, ahol az online jegyvásárláshoz 20 százalékos kedvezményt kínál a MÁV.","shortLead":"Közel duplájára nő azoknak a vonalaknak a száma, ahol az online jegyvásárláshoz 20 százalékos kedvezményt kínál a MÁV.","id":"20180328_Meg_tobb_vonaton_lesz_olcsobb_utazni_a_hosszu_hetvegetol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a4cce-2fb9-4d7c-9b6f-4c707d67ca80","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Meg_tobb_vonaton_lesz_olcsobb_utazni_a_hosszu_hetvegetol","timestamp":"2018. március. 28. 19:40","title":"Még több vonaton lesz olcsóbb utazni a hosszú hétvégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","shortLead":"Az ózdi polgármester és Vona Gábor kijelentéseire hívják fel a figyelmet a telefonos kampányban. ","id":"20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b72ec4-1bb9-42ee-bab0-5cd723a58351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29602123-0b5d-44c8-91a1-efb53083b1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_robothangon_beszel_a_jobbik_ellen_a_fidesz","timestamp":"2018. március. 28. 08:32","title":"Robothangon beszél a Jobbik ellen a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint megpróbálta megölni volt élettársát. Az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett, ezért kapott mentelmi jogot.","shortLead":"A szolnoki adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015 óta volt előzetes letartóztatásban, mert a vád szerint...","id":"20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350e4106-a3bd-4e6d-bdb2-44fd0b65f051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5ae6ba-2fae-4eaa-baac-861bda628101","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_nem_fuggesztik_fel_a_gyilkossagi_kiserlettel_vadolt_szolnoki_kepviselojelolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 27. 21:47","title":"Nem függesztik fel a gyilkossági kísérlettel vádolt szolnoki képviselőjelölt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca6aa78-7a5a-4096-840e-8f9fb4f17a6f","c_author":"SPAR","category":"brandcontent","description":"Elvis képes volt repülőre ülni érte az éjszaka közepén, több helyen „meggyűlt a baja a törvénnyel”, és legegyszerűbb fajtája régen ínyencségnek számított. Hogy miről beszélünk? A szendvicsről, melynek kultúrtörténete színesebb és izgalmasabb, mint valaha is gondoltuk volna. ","shortLead":"Elvis képes volt repülőre ülni érte az éjszaka közepén, több helyen „meggyűlt a baja a törvénnyel”, és legegyszerűbb...","id":"20180306_Jart_mar_az_urben_de_buktatott_le_gyemantrablot_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca6aa78-7a5a-4096-840e-8f9fb4f17a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980e64e8-1b81-405d-a272-9a658177e6a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180306_Jart_mar_az_urben_de_buktatott_le_gyemantrablot_is","timestamp":"2018. március. 29. 07:05","title":"Járt már az űrben, de buktatott le gyémántrablót is – 8+1 érdekesség a világ legegyszerűbb ételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet sor Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök tárgyalásaira.","shortLead":"Észak- és Dél-Korea vezetői április 27-én tartják meg több mint egy évtizede első csúcstalálkozójukat. Utána kerülhet...","id":"20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca374bca-6b8a-48dc-80ba-33c4a53e2bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180329_Megvan_a_Koreakozi_csucs_datuma","timestamp":"2018. március. 29. 11:21","title":"Megvan a Korea-közi csúcs dátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","shortLead":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","id":"20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a50dbc8-22c8-4800-a99f-89d837fcad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","timestamp":"2018. március. 29. 06:20","title":"Leviheti a szél a fejünket húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági rovatának munkatársa idézi fel a második leggazdagabb magyar pályafutását. Az e heti Fülke pedig nagypénteken jelentkezik itt a hvg.hu-n, abban a választási kampány aktuális fejleményeit elemezzük.\r

","shortLead":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági...","id":"20180329_demjan_sandor_portre_podcast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1023b965-c356-462a-a3cc-936c46ef79d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_demjan_sandor_portre_podcast","timestamp":"2018. március. 29. 13:05","title":"Demján Sándor, a mogul, akitől utolsó éveiben életműve fontos darabjait vette el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 73 éves férfi azt állítja, a tárca nélküli miniszter miatt veszítette el az állását.","shortLead":"A 73 éves férfi azt állítja, a tárca nélküli miniszter miatt veszítette el az állását.","id":"20180328_kirugtak_a_varoshazi_portast_aki_kosa_lajos_pecsi_latogatasakor_volt_szolgalatban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=855dff93-2499-447d-bbe2-8e6ad95e9ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854b73d-a3a1-4faf-ab27-453955efd980","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_kirugtak_a_varoshazi_portast_aki_kosa_lajos_pecsi_latogatasakor_volt_szolgalatban","timestamp":"2018. március. 28. 07:31","title":"Kirúgták a városházi portást, aki Kósa Lajos pécsi látogatásakor volt szolgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]