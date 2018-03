Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Május végéig van idő a módosításra.","shortLead":"Május végéig van idő a módosításra.","id":"20180327_Baja_lehet_abbol_a_cegeknek_hogy_nem_fogadtak_el_egy_jogszabalyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d33eee0-81d8-49ff-b221-114dd187b402","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Baja_lehet_abbol_a_cegeknek_hogy_nem_fogadtak_el_egy_jogszabalyt","timestamp":"2018. március. 27. 16:24","title":"Baja lehet abból a cégeknek, hogy nem fogadtak el egy jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1054dfd-0a8b-45de-bddd-23db195d3c2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A januári 97 után februárban újabb 94 esetben hozott pozitív döntést a menekültügyi hatóság.","shortLead":"A januári 97 után februárban újabb 94 esetben hozott pozitív döntést a menekültügyi hatóság.","id":"20180327_Iden_mar_kozel_200_menekultet_fogadott_be_Magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1054dfd-0a8b-45de-bddd-23db195d3c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31864a12-ad1a-4823-bfae-e9afbd7fdc67","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Iden_mar_kozel_200_menekultet_fogadott_be_Magyarorszag","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"Idén már közel 200 menekültet fogadott be Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi köze a magazinnak a #metoo-hoz?","shortLead":"Mi köze a magazinnak a #metoo-hoz?","id":"20180329_Teljes_a_zurzavar_a_Cosmopolitan_korul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f6bce3-7172-41d6-939a-c560e63d6b70","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Teljes_a_zurzavar_a_Cosmopolitan_korul","timestamp":"2018. március. 29. 07:32","title":"Teljes a zűrzavar a Cosmopolitan körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elhunyt Demján Sándor – közölte kedden délután a Gránit Pólus csoport a család tájékoztatása alapján.","shortLead":"Elhunyt Demján Sándor – közölte kedden délután a Gránit Pólus csoport a család tájékoztatása alapján.","id":"20180327_meghalt_demjan_sandor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeed4dde-8013-416c-b44c-a406fcddb009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f135a606-153a-403d-980e-cd2f9a8f34fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180327_meghalt_demjan_sandor","timestamp":"2018. március. 27. 16:46","title":"Meghalt Demján Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnokon és Hódmezővásárhelyen is plakátrongálásokról tudósítanak a pártok - egyre inkább forr a kampányindulat az országban.\r

\r

","shortLead":"Szolnokon és Hódmezővásárhelyen is plakátrongálásokról tudósítanak a pártok - egyre inkább forr a kampányindulat...","id":"20180327_Ugy_szaggatjak_a_plakatokat_a_kampany_vegefele_mint_haziasszony_a_nokedlit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17284fe-417c-47c8-a0cd-1df1ad6de1c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Ugy_szaggatjak_a_plakatokat_a_kampany_vegefele_mint_haziasszony_a_nokedlit","timestamp":"2018. március. 27. 16:19","title":"Úgy szaggatják a plakátokat a kampány végefelé, mint háziasszony a nokedlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","shortLead":"Az állami földárverésekkel felsrófolt magyar hektárárak köszönőviszonyban sincsenek az uniós átlaggal.","id":"20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a60bd492-4df9-4cf4-92e0-7d79c745b51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133b2d77-a312-4eae-ab6f-44117fec97d8","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180327_Elszalltak_a_termofoldarak_es_meg_nem_a_plafon","timestamp":"2018. március. 27. 12:59","title":"Elszálltak a termőföldárak, és ez még nem a plafon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nyáron közvélemény-kutatást készíttetett Eger önkormányzata. Elvileg a helyi médiafogyasztásról és városfejlesztésről szólt volna, de sok kérdés a Fidesz helyi támogatottságára vonatkozott és arra, hogy milyen esetben szavaznának az egriek a Fidesz ellen. A kutatási eredményekből akkor úgy tűnhetett, magabiztosan, az országos átlag fölött vezet a kormánypárt, de azóta annyira megváltozott a helyzet, hogy Orbán Viktornak is a helyszínre kellett sietnie.","shortLead":"Nyáron közvélemény-kutatást készíttetett Eger önkormányzata. Elvileg a helyi médiafogyasztásról és városfejlesztésről...","id":"20180328_Eger_Orban_Viktor_kutatas_felmeres_Fidesz_kampany_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f613355-9ea0-4459-aae9-a60a7d73d255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3784dc6b-e158-4f53-9007-dd4a199ff1b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Eger_Orban_Viktor_kutatas_felmeres_Fidesz_kampany_valasztas","timestamp":"2018. március. 28. 17:20","title":"Önmagát csapta be a Fidesz a közpénzen végzett kutatáson, be kellett vetni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953cb650-7d47-4d68-aeda-0eb1b7af8ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"36 évvel a rövid, de véres argentin-brit háború után ellátogathattak a britek kezén maradt csendes-óceáni Falkland-szigetekre a harcokban elesett argentin katonák hozzátartozói. ","shortLead":"36 évvel a rövid, de véres argentin-brit háború után ellátogathattak a britek kezén maradt csendes-óceáni...","id":"20180327_Eloszor_latogathatjak_meg_az_argentinok_a_falklandi_katonasirokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953cb650-7d47-4d68-aeda-0eb1b7af8ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0efe9f-308a-4884-aacd-55f8f2904b8c","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Eloszor_latogathatjak_meg_az_argentinok_a_falklandi_katonasirokat","timestamp":"2018. március. 27. 17:23","title":"Először látogathatják meg az argentinok a falklandi katonasírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]