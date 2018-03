Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e41b857c-653a-40da-b8a7-bde422d1a8a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"6-1-re nyertek a madridi felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"6-1-re nyertek a madridi felkészülési mérkőzésen.","id":"20180328_kiutotte_az_argentinokat_a_spanyol_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e41b857c-653a-40da-b8a7-bde422d1a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beea3d8-0529-471a-a031-e20643a3911b","keywords":null,"link":"/sport/20180328_kiutotte_az_argentinokat_a_spanyol_valogatott","timestamp":"2018. március. 28. 06:20","title":"Kiütötte az argentinokat a spanyol válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Álságos módon változtatott a családi otthonteremtési kedvezmény feltételein a kormány, megint a szavazótábora derekát adó vagyonosodó rétegeket segítve.","shortLead":"Álságos módon változtatott a családi otthonteremtési kedvezmény feltételein a kormány, megint a szavazótábora derekát...","id":"20180329_Az_atlagos_csalad_bukott_a_csokon_a_gazdagok_jol_jartak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c727e4-8db6-4a2a-b497-1dc2374033b9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Az_atlagos_csalad_bukott_a_csokon_a_gazdagok_jol_jartak","timestamp":"2018. március. 29. 10:45","title":"Az átlagos család bukott a csokon, a gazdagok jól jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre...","id":"20180328_Lazar_kormanyinfo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3001d529-dde3-4b6e-aa5c-b34f367e4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Lazar_kormanyinfo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Lehet, hogy ez volt Lázár utolsó kormányinfója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8d94b9-2e4c-4749-97c7-d2d65bdbb998","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon ráadásul egy jelentős bírsággal és előzetes letartóztatással sújtott üzleti kör állhat mögötte.","shortLead":"Magyarországon ráadásul egy jelentős bírsággal és előzetes letartóztatással sújtott üzleti kör állhat mögötte.","id":"20180329_Irrealis_hozammal_csabitja_a_befektetoket_a_csehmagyar_ingatlanos_ceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8d94b9-2e4c-4749-97c7-d2d65bdbb998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8187b72f-446c-45ce-a9b0-6734406d0bb1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Irrealis_hozammal_csabitja_a_befektetoket_a_csehmagyar_ingatlanos_ceg","timestamp":"2018. március. 29. 11:50","title":"Irreális hozammal csábítja a befektetőket a cseh-magyar ingatlanos cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Ipoly felett köti majd össze a két országot.","shortLead":"Az Ipoly felett köti majd össze a két országot.","id":"20180329_Uj_szlovakmagyar_hid_epul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35564306-76f8-44ad-89d3-81a44c0c6d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e562ea-e799-4880-814b-7c7529ec271d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Uj_szlovakmagyar_hid_epul","timestamp":"2018. március. 29. 10:53","title":"Új szlovák-magyar híd épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","shortLead":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","id":"20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c58d-3604-4a07-bcd4-3f30a84ffe21","keywords":null,"link":"/sport/20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 21:58","title":"A skótoktól is kikapott a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó kis lövés volt, csak kár, hogy nem oda ment, ahova kellett volna.","shortLead":"Jó kis lövés volt, csak kár, hogy nem oda ment, ahova kellett volna.","id":"20180329_Sajat_kapujaba_rugta_a_labdat_a_felcsuti_akademia_neveltje__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da75ebb0-0d85-4fbd-b63d-f75506b05726","keywords":null,"link":"/sport/20180329_Sajat_kapujaba_rugta_a_labdat_a_felcsuti_akademia_neveltje__video","timestamp":"2018. március. 29. 11:37","title":"Saját kapujába rúgta a labdát a felcsúti akadémia neveltje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f6c53-9285-4fc0-984f-ba8d0acabc69","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt helyen módosított kezdőcsapatot küldött pályára a szövetségi kapitány a skótok ellen. A cél a kazahok elleni kínos vereség emlékének fakítása.","shortLead":"Öt helyen módosított kezdőcsapatot küldött pályára a szövetségi kapitány a skótok ellen. A cél a kazahok elleni kínos...","id":"20180327_magyar_skot_felkeszulesi_merkozes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f6c53-9285-4fc0-984f-ba8d0acabc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50e17e-359b-473a-ad51-1ef29df995af","keywords":null,"link":"/sport/20180327_magyar_skot_felkeszulesi_merkozes","timestamp":"2018. március. 27. 19:55","title":"Megalázó vereség után a skótok ellen kapaszkodna a magyar válogatott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]