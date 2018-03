Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére költekezik az állam, hogy az első két hónapban tekintélyes hiány halmozódott fel.","shortLead":"Annak ellenére költekezik az állam, hogy az első két hónapban tekintélyes hiány halmozódott fel.","id":"20180328_Ugy_szorja_a_penzt_a_kormany_mintha_nem_lenne_holnap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f7ad8d-d4f0-45b1-b47c-2c2b48d7b1c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Ugy_szorja_a_penzt_a_kormany_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2018. március. 28. 13:41","title":"Úgy szórja a pénzt a kormány, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel duplájára nő azoknak a vonalaknak a száma, ahol az online jegyvásárláshoz 20 százalékos kedvezményt kínál a MÁV.","shortLead":"Közel duplájára nő azoknak a vonalaknak a száma, ahol az online jegyvásárláshoz 20 százalékos kedvezményt kínál a MÁV.","id":"20180328_Meg_tobb_vonaton_lesz_olcsobb_utazni_a_hosszu_hetvegetol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a4cce-2fb9-4d7c-9b6f-4c707d67ca80","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Meg_tobb_vonaton_lesz_olcsobb_utazni_a_hosszu_hetvegetol","timestamp":"2018. március. 28. 19:40","title":"Még több vonaton lesz olcsóbb utazni a hosszú hétvégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313ca69f-92a0-4917-b007-2ddfeb3723ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fiatal nem azért bukott le, mert egyiküket lekapcsolták a török-szír határnál, hanem azért, mert itthon maradt társa a Jobbik elnökének közösségi oldalára írt terrorizmust támogató bejegyzéseket.","shortLead":"A két fiatal nem azért bukott le, mert egyiküket lekapcsolták a török-szír határnál, hanem azért, mert itthon maradt...","id":"20180328_evekre_lecsukhatjak_a_ket_magyar_fiatalt_akik_csatlakozni_akartak_az_iszlam_allamhoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=313ca69f-92a0-4917-b007-2ddfeb3723ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8994b634-2be2-4dfc-a18c-e1dedcc7b8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_evekre_lecsukhatjak_a_ket_magyar_fiatalt_akik_csatlakozni_akartak_az_iszlam_allamhoz","timestamp":"2018. március. 28. 07:12","title":"Évekre lecsukhatják a két magyar fiatalt, akik csatlakozni akartak az Iszlám Államhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. 