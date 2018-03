Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48416223-ff0e-4450-92c2-4b71d0992006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akár 8-10 százalékkal is többet kell adni idén az építőanyagokért, ennek ellenére az ágazati szereplők 2018-ban is 30 százalékos forgalombővülésre számítanak.","shortLead":"Akár 8-10 százalékkal is többet kell adni idén az építőanyagokért, ennek ellenére az ágazati szereplők 2018-ban is 30...","id":"20180328_Munkaerohiany_utan_epitoanyaghianyra_szamitanak_a_szakemberek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48416223-ff0e-4450-92c2-4b71d0992006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52604568-7ebc-4ff8-be3f-cdfbadedb5e9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Munkaerohiany_utan_epitoanyaghianyra_szamitanak_a_szakemberek","timestamp":"2018. március. 28. 11:16","title":"Munkaerőhiány után építőanyag-hiányra számítanak a szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződések élnek tovább.","shortLead":"A szerződések élnek tovább.","id":"20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc6dbdf7-19b4-428c-b134-59b5df6174a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c617109a-f206-4e96-93b8-8cad23cdd629","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Egyesul_harom_magyarorszagi_biztosito_ont_is_erintheti","timestamp":"2018. március. 28. 11:51","title":"Egyesül három magyarországi biztosító, önt is érintheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással kapcsolatos szolgáltatások mellett egy új eszközről is lerántsa a leplet.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással...","id":"20180327_apple_ipad_olcso_ipad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240b3e1-09d4-4c2e-88c2-60f48aa55330","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_apple_ipad_olcso_ipad","timestamp":"2018. március. 27. 20:03","title":"Itt az Apple új iPadje, amellyel a diákok járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. 