[{"available":true,"c_guid":"26564260-9355-461a-a22c-1057870e7c43","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_Fidesz_halalt_megveto_batorsaggal_futamodik_meg_ismet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26564260-9355-461a-a22c-1057870e7c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e7e447-7e94-404d-a5f6-aaf58f661c09","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_Fidesz_halalt_megveto_batorsaggal_futamodik_meg_ismet","timestamp":"2018. március. 27. 14:22","title":"A Fidesz halált megvető bátorsággal futamodik meg ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Közel duplájára nő azoknak a vonalaknak a száma, ahol az online jegyvásárláshoz 20 százalékos kedvezményt kínál a MÁV.","shortLead":"Közel duplájára nő azoknak a vonalaknak a száma, ahol az online jegyvásárláshoz 20 százalékos kedvezményt kínál a MÁV.","id":"20180328_Meg_tobb_vonaton_lesz_olcsobb_utazni_a_hosszu_hetvegetol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36a4cce-2fb9-4d7c-9b6f-4c707d67ca80","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_Meg_tobb_vonaton_lesz_olcsobb_utazni_a_hosszu_hetvegetol","timestamp":"2018. március. 28. 19:40","title":"Még több vonaton lesz olcsóbb utazni a hosszú hétvégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e556468-0200-421f-926f-b7e4ced78bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselők távolmaradása miatt - ahogy öt hónapja mindig - ma is határozatképtelen volt az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága.","shortLead":"A fideszes képviselők távolmaradása miatt - ahogy öt hónapja mindig - ma is határozatképtelen volt az országgyűlés...","id":"20180329_A_Fidesz_megint_elmenekult_a_kerdesek_elol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e556468-0200-421f-926f-b7e4ced78bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fb6afe-7b8e-4771-a4ab-86511e76fd8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_A_Fidesz_megint_elmenekult_a_kerdesek_elol","timestamp":"2018. március. 29. 10:30","title":"A Fidesz megint elmenekült a kérdések elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8533030b-15f8-4f60-80e8-82ea35648436","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár bíróságon is pereskedik a kormány, csak ne kelljen kiadni a kért adatokat a Magyar Helsinki Bizottságnak. A szervezet továbbra sem tud arról, hogy kikérte a budapesti üres állami lakások listáját. A kormány nem mond további konkrétumokat az adatigénylésről. A Fidesz a kormányhoz fordul, hogy bizonyítani lehessen, a Helsinki kérte ki a lakáslistát.\r

\r

","shortLead":"Akár bíróságon is pereskedik a kormány, csak ne kelljen kiadni a kért adatokat a Magyar Helsinki Bizottságnak...","id":"20180327_A_fantomadatigenyles_a_kormany_birosagra_is_kesz_elmenni_amiatt_ami_nincs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8533030b-15f8-4f60-80e8-82ea35648436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5542afd-13a6-4387-a4a2-e8bb0de8d3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_fantomadatigenyles_a_kormany_birosagra_is_kesz_elmenni_amiatt_ami_nincs","timestamp":"2018. március. 27. 13:47","title":"A fantom-adatigénylés: a kormány bíróságra is kész elmenni amiatt, ami nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","shortLead":"A sofőrt elkapták, a járművet lefoglalták.","id":"20180328_csengersima_hataratkelo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656866b1-029b-444d-8f18-1cb4eba27017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f595204c-e361-464a-b422-b8b0ba895ab6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_csengersima_hataratkelo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Nagy fogást ünnepelhetnek a csengersimai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt hallgatta ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Csanád volt jobbikos európai parlamenti képviselőt.","shortLead":"Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt hallgatta ki gyanúsítottként...","id":"20180329_gyanusitott_lett_szegedi_csanad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af8d677-f8b9-4611-8d57-889aa243bbc0","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_gyanusitott_lett_szegedi_csanad","timestamp":"2018. március. 29. 10:36","title":"Gyanúsított lett Szegedi Csanád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d","c_author":"","category":"vilag","description":"Katalóniában péntek óta vannak tüntetések, és a demonstrációkat csak tovább szította az, amikor vasárnap a német hatóságok őrizetbe vették Carles Puigdemont volt katalán elnököt.","shortLead":"Katalóniában péntek óta vannak tüntetések, és a demonstrációkat csak tovább szította az, amikor vasárnap a német...","id":"20180327_autopalyakat_blokkoltak_a_katalan_tuntetok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1c4b1ea-543e-4ed4-9f84-4528c232b82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c097e94c-5bd2-47f8-9995-2da192c5b9d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_autopalyakat_blokkoltak_a_katalan_tuntetok","timestamp":"2018. március. 27. 20:44","title":"Autópályákat blokkoltak a katalán tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","shortLead":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","id":"20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796e9e3-b24a-4e1b-b5c1-ec1cc10a9250","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","timestamp":"2018. március. 28. 16:50","title":"Mészáros Lőrinc szerint ő kormányváltás esetén is sikeres lesz, sőt: még sikeresebb, mint most - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]