[{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években magyar letelepedési kötvényt vásárolt több olyan személy is, akik komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek Magyarország számára.","shortLead":"Miközben a menekültek befogadását hangosan ellenzi a kormány, a 444 és a Direkt36 információi szerint az elmúlt években...","id":"20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c3c3e-19f8-484f-8c85-d2eb87f9b3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Egy_nemzetkozi_bunugy_gyanusitottja_es_a_sziriai_diktator_stromanja_is_magyar_papirokat_kapott_a_kotvenyprogramban","timestamp":"2018. március. 28. 12:29","title":"Egy nemzetközi bűnügy gyanúsítottja és a szíriai diktátor strómanja is magyar papírokat kapott a kötvényprogramban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök egy ideje légúti fertőzéssel küszködik. Kivizsgálták, gyógyszert kapott és hazaküldték pihenni.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök egy ideje légúti fertőzéssel küszködik. Kivizsgálták, gyógyszert kapott és hazaküldték...","id":"20180328_meg_ejjel_hazaengedtek_a_korhazbol_netanjahut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f960bd16-2912-43f2-b0b4-54ed97ef6acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0898525f-9046-4d57-9155-433daa9d4307","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_meg_ejjel_hazaengedtek_a_korhazbol_netanjahut","timestamp":"2018. március. 28. 06:36","title":"Még éjjel hazaengedték a kórházból Netanjahut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b4e2f8-03e7-4101-8b79-b505fce5f83c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, mi nem akarjuk csecsre venni Szudánt, majd a választók eldöntik, Németh Szilárd vagy az ebola” – mondta a kampányhajrában villáminterjúra elkapott Orbán Viktor, akit ezúttal Bödőcs Tibor helyettesített, kispárnával a hasában. ","shortLead":"„Az arab az új zsidó, a gyros az új Soros, mi nem akarjuk csecsre venni Szudánt, majd a választók eldöntik, Németh...","id":"20180327_kemeny_orban_parodiaval_huzott_bele_a_kampanyolasba_bodocs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89b4e2f8-03e7-4101-8b79-b505fce5f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b17ccf-213b-4858-8ed6-bde531b41e2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_kemeny_orban_parodiaval_huzott_bele_a_kampanyolasba_bodocs","timestamp":"2018. március. 27. 15:52","title":"Kemény Orbán-paródiával húzott bele a kampányolásba Bödőcs – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","shortLead":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","id":"20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796e9e3-b24a-4e1b-b5c1-ec1cc10a9250","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","timestamp":"2018. március. 28. 16:50","title":"Mészáros Lőrinc szerint ő kormányváltás esetén is sikeres lesz, sőt: még sikeresebb, mint most - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f335efa-c03d-42a2-a9ea-9e5ce2302d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_Maguk_mutatnak_ra_nem_ernek_ra_politizalni_a_kampupartok_jeloltjei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f335efa-c03d-42a2-a9ea-9e5ce2302d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8550dc95-1cc4-40a5-997b-e53ad6ba4ec4","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Maguk_mutatnak_ra_nem_ernek_ra_politizalni_a_kampupartok_jeloltjei","timestamp":"2018. március. 27. 11:49","title":"Maguk mutatnak rá, nem érnek rá politizálni a kamupártok jelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","shortLead":"Enyedi Idikó mozija többek között Christopher Nolan Dunkirkjével is versenyzett. ","id":"20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9934645a-4a3f-494d-966a-5f3588b69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08038d6-debe-450f-a872-be4cd2fb44e3","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_A_Testrol_es_lelekrol_nyerte_a_legjobb_europai_filmnek_jaro_dijat_Romaniaban","timestamp":"2018. március. 28. 15:20","title":"A Testről és lélekről nyerte a legjobb európai filmnek járó díjat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szirtesi Gábor, nicknevén Gabinho a FIFA-versenyen remekelt, 40 ezer eurót, vagyis átszámítva 12 millió forintot szedett össze. ","shortLead":"Szirtesi Gábor, nicknevén Gabinho a FIFA-versenyen remekelt, 40 ezer eurót, vagyis átszámítva 12 millió forintot...","id":"20180327_fifa_verseny_v4_esport_fesztival_szirtes_gabor_gabinho","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e67e7-0baf-4acf-8650-69bbd44093a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_fifa_verseny_v4_esport_fesztival_szirtes_gabor_gabinho","timestamp":"2018. március. 27. 12:55","title":"12 millió forinttal a zsebében távozott a hétvégi esportfesztivál 16 éves magyar győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem boldog, hogy kétszer is kikapott a csapata, de úgy érzi, a második meccsen mutatott teljesítményből már lehet építkezni.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nem boldog, hogy kétszer is kikapott a csapata, de úgy érzi...","id":"20180328_leekens_ebbol_a_veresegbol_lehet_onbizalmat_meriteni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4f586d-c54f-45da-bc29-00181ecb7bf3","keywords":null,"link":"/sport/20180328_leekens_ebbol_a_veresegbol_lehet_onbizalmat_meriteni","timestamp":"2018. március. 28. 12:36","title":"Leekens: Ebből a vereségből lehet önbizalmat meríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]