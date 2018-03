Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt hallgatta ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Csanád volt jobbikos európai parlamenti képviselőt.","shortLead":"Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt hallgatta ki gyanúsítottként...","id":"20180329_gyanusitott_lett_szegedi_csanad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a88e6281-0db5-423f-b4ef-1de9d9a047b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af8d677-f8b9-4611-8d57-889aa243bbc0","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_gyanusitott_lett_szegedi_csanad","timestamp":"2018. március. 29. 10:36","title":"Gyanúsított lett Szegedi Csanád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf527dfc-6e67-4b65-9c87-5ffe6f231a35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisigmánd közelében Budapest felé a leállósávon halad a forgalom.\r

\r

","shortLead":"Kisigmánd közelében Budapest felé a leállósávon halad a forgalom.\r

\r

","id":"20180327_Baleset_az_M1esen_Kisigmandnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf527dfc-6e67-4b65-9c87-5ffe6f231a35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c589db90-3496-4313-b112-84d40f8887a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Baleset_az_M1esen_Kisigmandnal","timestamp":"2018. március. 27. 18:19","title":"Baleset az M1-esen Kisigmándnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","shortLead":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","id":"20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669cec8f-7fd2-4703-bf69-c7d9a0c12e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Már a svéd ügyészség előtt van Semjén vadászatának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági rovatának munkatársa idézi fel a második leggazdagabb magyar pályafutását. Az e heti Fülke pedig nagypénteken jelentkezik itt a hvg.hu-n, abban a választási kampány aktuális fejleményeit elemezzük.\r

","shortLead":"Az alábbi podcastban – amely Fülke című sorozatunk különkiadása – Gergely Márton és Farkas Zoltán, a HVG gazdasági...","id":"20180329_demjan_sandor_portre_podcast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d9e9224-a700-4d0c-ae2c-1b8be05f177b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1023b965-c356-462a-a3cc-936c46ef79d9","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_demjan_sandor_portre_podcast","timestamp":"2018. március. 29. 13:05","title":"Demján Sándor, a mogul, akitől utolsó éveiben életműve fontos darabjait vette el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8d28e-08b7-4975-ac1b-89759ad8339a","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline óriási sikerű regényét, a Ready Player One-t, akinek elég sok köze van ahhoz a korszakhoz – a nyolcvanas évekhez –, amely előtt a könyv tiszteleg. De az a helyzet, hogy ezt így, ennyire csodálatosan más talán nem is tudta volna megcsinálni. Kritika.","shortLead":"Méghozzá etikusan. Első hallásra talán nem tűnt elegáns ötletnek, hogy pont az a rendező adaptálja filmre Ernest Cline...","id":"20180328_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74c8d28e-08b7-4975-ac1b-89759ad8339a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53bf4dd-05e2-4653-b5ac-3b5c733b0a05","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. március. 28. 11:30","title":"Steven Spielberg meghekkeli a szívünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b721acfb-fc60-45a3-9580-892eceaa6d90","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Székkutasi gazdák szembesítették egy választási fórumon a minisztereket – akik éppen a kormány birtokpolitikáját dicsérték – azzal, hogy a jelenlevők közül senkinek nem sikerült földhöz jutnia a településen, azokat a tehetősebb, távol élők vitték el. Azért a végén volt taps, mert az ellenzéki pártok még azt is elvennék, ami megvan és erőszakosan szövetkezetesítenének, na meg persze jönnek a bevándorlók.","shortLead":"Székkutasi gazdák szembesítették egy választási fórumon a minisztereket – akik éppen a kormány birtokpolitikáját...","id":"20180328_Lazarnak_es_Fazekasnak_az_arcara_fagyott_a_mosoly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b721acfb-fc60-45a3-9580-892eceaa6d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c05ec0-af2a-4fb6-8139-d44b96cc3a89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Lazarnak_es_Fazekasnak_az_arcara_fagyott_a_mosoly","timestamp":"2018. március. 28. 09:48","title":"Lázárnak és Fazekasnak az arcára fagyott a mosoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20180328_Aszfaltozas_miatt_10_kilometeres_dugo_van_az_M1esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c427704-e174-4f13-9a0f-cfce25aaae23","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180328_Aszfaltozas_miatt_10_kilometeres_dugo_van_az_M1esen","timestamp":"2018. március. 28. 17:22","title":"Aszfaltozás miatt 10 kilométeres dugó van az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó kis lövés volt, csak kár, hogy nem oda ment, ahova kellett volna.","shortLead":"Jó kis lövés volt, csak kár, hogy nem oda ment, ahova kellett volna.","id":"20180329_Sajat_kapujaba_rugta_a_labdat_a_felcsuti_akademia_neveltje__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5582df5f-162f-473e-ab5b-cc57da68e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da75ebb0-0d85-4fbd-b63d-f75506b05726","keywords":null,"link":"/sport/20180329_Sajat_kapujaba_rugta_a_labdat_a_felcsuti_akademia_neveltje__video","timestamp":"2018. március. 29. 11:37","title":"Saját kapujába rúgta a labdát a felcsúti akadémia neveltje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]