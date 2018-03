Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek a Facebooknak. Csakhogy a törlés önmagában nem elég, a közösségi oldal ugyanis a böngészőkbe épített, a felhasználók online aktivitását követni képes funkciókkal akkor is begyűjti az adatokat, ha az illető már megszüntette a fiókját – sőt a leskelődés azokat is érinti, akik soha nem is használták a Facebookot.","shortLead":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek...","id":"20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44573a59-76c5-4d55-9545-29ca5c2dff21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. március. 28. 07:02","title":"Erről tudjon: akkor is leköveti önt a Facebook, ha soha nem is regisztrált – mutatjuk, hol lehet kikapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi köze a magazinnak a #metoo-hoz?","shortLead":"Mi köze a magazinnak a #metoo-hoz?","id":"20180329_Teljes_a_zurzavar_a_Cosmopolitan_korul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eaae22b-bd95-4965-8100-a060c91fed26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f6bce3-7172-41d6-939a-c560e63d6b70","keywords":null,"link":"/elet/20180329_Teljes_a_zurzavar_a_Cosmopolitan_korul","timestamp":"2018. március. 29. 07:32","title":"Teljes a zűrzavar a Cosmopolitan körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre...","id":"20180328_Lazar_kormanyinfo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3001d529-dde3-4b6e-aa5c-b34f367e4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Lazar_kormanyinfo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Lehet, hogy ez volt Lázár utolsó kormányinfója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely NATO-tagállam területén idegmérget vetettek be.","shortLead":"A NATO főtitkára szerint a katonai szövetség fennállása óta a nagy-britanniai volt az első eset, amikor valamely...","id":"20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515c1fae-50d8-41ce-824d-d846654f5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95af0ff4-25ea-4a45-9e1c-95d97eb83eb6","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_a_nato_is_adott_egy_sallert_oroszorszagnak_a_szkripal_ugy_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 17:16","title":"A NATO is adott egy sallert Oroszországnak a Szkripal-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1686a1e-60f6-4149-bda0-a6091d721e6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hollandiában szeretne túladni jelenlegi tulajdonosa az 1984-ben készült Rolls-Royce-on.","shortLead":"Hollandiában szeretne túladni jelenlegi tulajdonosa az 1984-ben készült Rolls-Royce-on.","id":"20180327_rolls_royce_limuzin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1686a1e-60f6-4149-bda0-a6091d721e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460e0f50-8bac-41f8-83bf-9de8f6dc43cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_rolls_royce_limuzin","timestamp":"2018. március. 27. 10:31","title":"Ennyi pénzért szinte ingyen van ez a különleges Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","shortLead":"A rendőrség lopás miatt vizsgálódott, most továbbította az ügyet.","id":"20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e16c07a7-cf54-4c89-b1f3-bd3a274a9be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669cec8f-7fd2-4703-bf69-c7d9a0c12e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_sved_ugyeszseg_semjen_zsolt_vadaszat","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Már a svéd ügyészség előtt van Semjén vadászatának ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","id":"20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5eca0-fd62-4712-b44d-1a70ab29c1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","timestamp":"2018. március. 28. 06:41","title":"Hazánkban az orosz csúcsjárgány: beültünk a 4,75 millió forintos új Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos négyzetméterárak, és 15 százalékkal rövidült az értékesítés ideje is.\r

","shortLead":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos...","id":"20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09354eb7-dadd-49b2-823d-1c23c2c7288f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","timestamp":"2018. március. 28. 09:16","title":"Gyorsabban elkelnek, pedig nagyon megdrágultak a vidéki lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]