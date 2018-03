Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","shortLead":"Nem szeretnének mártírok lenni, de nem mennének tovább azon az úton, amin a Mészáros-lap elindult.","id":"20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d0964bc-a79e-4ac0-8fe8-5bc228e56103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d783a41-7b20-4f20-b5cd-3219f4156317","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Felmondott_a_mediaworks_2_pecsi_ujsagiroja","timestamp":"2018. március. 27. 15:30","title":"Lelépett a Mediaworks két pécsi újságírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea01aeb-5b5f-4237-adb4-a8c6729f4837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A létavértesi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"A létavértesi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180328_hamis_rendszam_letavertes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea01aeb-5b5f-4237-adb4-a8c6729f4837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37e16e-5792-4dcb-975e-248d97dc33e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hamis_rendszam_letavertes","timestamp":"2018. március. 28. 08:21","title":"Nagyot nézhettek a létavértesi rendőrök, amikor meglátták ezt a hamis rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacd6bf-ddfd-47d5-a7e7-6f63dc981237","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.","shortLead":"A Magyar Nemzet cikkét tegnap a Legfőbb Ügyészség és az ORFK is cáfolta, most a cikkben szereplő Faidt Péter cáfol.","id":"20180327_Tagadja_a_penzmosasi_ugy_futara_hogy_elszokott_a_magyar_hatosagok_elol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cacd6bf-ddfd-47d5-a7e7-6f63dc981237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e4ae93-b99e-4505-86e1-387850c88123","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Tagadja_a_penzmosasi_ugy_futara_hogy_elszokott_a_magyar_hatosagok_elol","timestamp":"2018. március. 27. 15:24","title":"Tagadja a pénzmosási ügy futára, hogy elszökött a magyar hatóságok elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3eb3985-b791-49f2-b5ee-616deb336b9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt \"Sebhelyesarcút\" Tom Hardy alakítja majd, a maffiózóvá maszkírozott színész magáról osztott meg fotókat az Instagramján. ","shortLead":"Először pillanthatunk be az Al Capone életéről szóló mozifilm, a Fonzo kulisszái mögé. A hírhedt \"Sebhelyesarcút\" Tom...","id":"20180327_Igy_szuletik_a_maffiozo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3eb3985-b791-49f2-b5ee-616deb336b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d69193-3660-46e5-adc6-3d2dd3cac94c","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Igy_szuletik_a_maffiozo","timestamp":"2018. március. 27. 15:39","title":"Így születik a maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901f657-c25e-4e0a-b435-5cd117695069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava különszámaként jelent volna meg a térkép, de leállították a terjesztését, mert több helyen nem a DK-s jelöltet tüntette fel esélyesként. ","shortLead":"A Népszava különszámaként jelent volna meg a térkép, de leállították a terjesztését, mert több helyen nem a DK-s...","id":"20180327_Visszavonatta_az_eselyes_ellenzekiekrol_szolo_listajat_az_MSZP","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7901f657-c25e-4e0a-b435-5cd117695069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200fd23-d32b-4672-ab68-0e52970e123a","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Visszavonatta_az_eselyes_ellenzekiekrol_szolo_listajat_az_MSZP","timestamp":"2018. március. 27. 08:50","title":"Visszavonatta az esélyes ellenzékiekről szóló lista terjesztését az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f471db-7119-4fa9-98b9-fe90ad23e991","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni - szól a TED szlogenje. Cikksorozatunkban a neves nemzetközi konferenciasorozat emlékezetes, elgondolkodtató és megérintő előadásai közül szemlézünk újabb hármat.","shortLead":"Gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni - szól a TED szlogenje. Cikksorozatunkban a neves nemzetközi...","id":"20180328_Hogyan_neveljunk_sikeres_gyerekeket_ted","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f471db-7119-4fa9-98b9-fe90ad23e991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bf95a4-53c8-458f-96a4-56fed59b0f39","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180328_Hogyan_neveljunk_sikeres_gyerekeket_ted","timestamp":"2018. március. 28. 13:15","title":"Hogyan neveljünk sikeres gyerekeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f462878a-4af3-4863-bb72-5805ea4e8332","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kaposvári, a debreceni, a veszprémi, a győri, a szolnoki színház, valamint a Nemzeti Színház és a Thália Színház is megújul a kormányzati támogatásból.","shortLead":"A kaposvári, a debreceni, a veszprémi, a győri, a szolnoki színház, valamint a Nemzeti Színház és a Thália Színház is...","id":"20180327_Negyven_milliard_forintot_kap_ot_videki_es_ket_budapesti_szinhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f462878a-4af3-4863-bb72-5805ea4e8332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12feb082-cd9e-4388-b374-5111160dec3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180327_Negyven_milliard_forintot_kap_ot_videki_es_ket_budapesti_szinhaz","timestamp":"2018. március. 27. 12:20","title":"Negyven milliárd forintot kap öt vidéki és két budapesti színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]