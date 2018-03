Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00cbba2-8e02-4078-8ae7-2c253046fc4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rosszul jár, aki nem vesz részt az elnökválasztáson.","shortLead":"Rosszul jár, aki nem vesz részt az elnökválasztáson.","id":"20180328_Penzbuntetes_jar_annak_aki_nem_megy_szavazni_Egyiptomban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d00cbba2-8e02-4078-8ae7-2c253046fc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ceaa1-272f-4a53-a227-6cf4acc5b4d5","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Penzbuntetes_jar_annak_aki_nem_megy_szavazni_Egyiptomban","timestamp":"2018. március. 28. 18:49","title":"Pénzbüntetés jár annak, aki nem megy szavazni Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős, sokfelé viharos szél jön az ünnepre, hideg ugyanakkor nem lesz, sőt. Szombaton akár 20 fok is lehet.","id":"20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c904267-00ea-42a1-9b2b-627a6e2a4d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a50dbc8-22c8-4800-a99f-89d837fcad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Leviheti_a_szel_a_fejunket_husvetkor","timestamp":"2018. március. 29. 06:20","title":"Leviheti a szél a fejünket húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065cd622-17fe-4a19-9989-d3c56f3ce7b9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ahogy a Huaweitől az utóbbi időben megszokhattuk, ezúttal is három verzióját mutatták be új csúcskészüléküknek. A P20 alapmodell kicsit gyengébb (és olcsóbb) kiadása a P20 Light, az igazi nagyvad pedig a P20 Pro. Utóbbi készülék fotós képességei a gyártó ígérete és a legkomolyabb független tesztlabor szerint is látványosan kimagaslóak.","shortLead":"Ahogy a Huaweitől az utóbbi időben megszokhattuk, ezúttal is három verzióját mutatták be új csúcskészüléküknek. A P20...","id":"20180327_huawei_p20_pro_lite_bemutato_specifikacio_kamera_funkciok_arak_mennyibe_kerul_parizs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=065cd622-17fe-4a19-9989-d3c56f3ce7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba3819f-a471-4d2b-b0df-420666d0bd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_huawei_p20_pro_lite_bemutato_specifikacio_kamera_funkciok_arak_mennyibe_kerul_parizs","timestamp":"2018. március. 27. 18:23","title":"Megjött a P20: üzemidőben és fényképezőben is fenevad a Huawei új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f7cc3-331d-4368-a900-d8909f2ef1b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Négy százalékosnál is nagyobb GDP-növekedést vár az MNB 2018-ra.","shortLead":"Négy százalékosnál is nagyobb GDP-növekedést vár az MNB 2018-ra.","id":"20180327_Matolcsyek_rozsaszinben_latjak_a_magyar_gazdasag_jovojet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f28f7cc3-331d-4368-a900-d8909f2ef1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69314a4b-bcbb-446f-b192-4e8bc6486a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Matolcsyek_rozsaszinben_latjak_a_magyar_gazdasag_jovojet","timestamp":"2018. március. 27. 15:23","title":"Matolcsyék rózsaszínben látják a magyar gazdaság jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Heineken a light sörét próbálta meg eladni egy jó hangulatúnak szánt hirdetéssel, de az üzenet nagyon félrement.","shortLead":"A Heineken a light sörét próbálta meg eladni egy jó hangulatúnak szánt hirdetéssel, de az üzenet nagyon félrement.","id":"20180328_Ez_most_egy_rasszista_hirdetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7bfe9a-f194-4613-b140-d1d8aa73ebd4","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Ez_most_egy_rasszista_hirdetes","timestamp":"2018. március. 28. 09:46","title":"Ez most egy rasszista hirdetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea01aeb-5b5f-4237-adb4-a8c6729f4837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A létavértesi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"A létavértesi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180328_hamis_rendszam_letavertes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea01aeb-5b5f-4237-adb4-a8c6729f4837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37e16e-5792-4dcb-975e-248d97dc33e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hamis_rendszam_letavertes","timestamp":"2018. március. 28. 08:21","title":"Nagyot nézhettek a létavértesi rendőrök, amikor meglátták ezt a hamis rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Simicskó István honvédelmi miniszter szerint most újraindul a magyar hadiipar. ","id":"20180328_fegyvergyartas_indul_magyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b623298f-9349-4847-8904-386064981c82","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_fegyvergyartas_indul_magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 28. 13:10","title":"Fegyvergyártás indul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gyűjtöttek fideszesek aláírásokat a zuglói LMP-s jelöltnek - állítja a Fidesz.","shortLead":"Nem gyűjtöttek fideszesek aláírásokat a zuglói LMP-s jelöltnek - állítja a Fidesz.","id":"20180328_Tagadja_a_Fidesz_hogy_alairasokat_gyujtott_volna_a_zugloi_LMPs_jeloltnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735848d-97dc-441d-a20a-85c382406a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Tagadja_a_Fidesz_hogy_alairasokat_gyujtott_volna_a_zugloi_LMPs_jeloltnek","timestamp":"2018. március. 28. 20:16","title":"Tagadja a Fidesz, hogy aláírásokat gyűjtött volna a zuglói LMP-s jelöltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]